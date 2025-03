Recenze hry PGA Tour 2K25. Znovu na greenu se simulací, která jde zase o krok dál

Golf od 2K se vrací v dalším ročníku a fanoušci virtuálního i skutečného odpalování si opět můžou leštit hole, i když v tomto případě spíše páčky na ovladači. Nový golf slibuje vylepšený zážitek, autentičtější hratelnost a hromadu obsahu, že by se v ní i Tiger Woods ztratil na pár dní.

Plusy Parádní grafika a pohlcující atmosféra Realistická hratelnost s vylepšeným švihem Velké množství obsahu Propracovaný kariérní režim Minusy Poměrně náročná obtížnost pro nováčky Komentátoři se po čase opakují Nepřínáši revoluci, spíše vylepšuje koncept 8 /10

Sportovní hra pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 899 Kč • Věkové omezení: 3+ • Bez oficiální češtiny

Nejnovější přírůstek do golfové rodiny si klade za úkol uspokojit nejnáročnější virtuální golfisty, kteří si potrpí na každý detail, od oroseného rána na greenu až po precizně vymodelované vrásky na tvářích profesionálních hráčů. Jenže, jak už to v životě i na golfovém hřišti bývá, i ten nejkrásnější, nejdelší a nejpřesnější drive může skončit v písečné pasti, v hlubokém příkopu, nebo, nedej bože, ve vodní překážce.

A přesně taková je i nová PGA Tour – na jednu stranu nádherná a chytlavá, na druhou stranu frustrující pro nováčky a plná drobných nedokonalostí. Pojďme se na to podívat podrobněji, pěkně jamku po jamce.

Krása a detail potěší oko i duši

Hned na první pohled už při prvním spuštění a úvodní animaci je jasné, že PGA Tour 2K25 udělala nemalý krok vpřed, co se grafické stránky týče. Nejde jen o obligátní vylepšení textur, ale o celkové přepracování vizuálního zážitku. Hřiště jsou detailnější, a to nejentak ledabyle. Každé stéblo trávy se realisticky vlní ve větru, na vodních hladinách se odráží sluneční paprsky, a i textury míčku a holí působí uvěřitelněji.

Hráči samotní jsou také lépe vymodelovaní, s většími detaily v obličejích a oblečení. Jejich animace jsou plynulejší a přirozenější, i když občas se ještě objeví nějaký ten robotický pohyb, jako by se na chvíli ztratili ve svém vlastním algoritmu. Nicméně, oproti předchozím dílům je to obrovský skok.

Zlepšení se dočkala i samotná atmosféra hry. Nejde jen o vizuální stránku, ale i o zvukové kulisy. Komentátoři pronášejí své komentáře klidnými hlasy a celkově mě nerušili, jejich hlášky se neopakují tak často a občas se jim podaří i nějaký ten vtipný bonmot, který vás donutí se pousmát, i když zrovna bojujete s obtížným patem.

Publikum reaguje na vaše údery mnohem dynamičtěji. Slyšíte nadšené výkřiky po povedeném drivu, zklamané povzdechy po nepovedeném chipu a napjaté ticho před rozhodujícím patem. Díky tomu všemu se cítíte, jako byste se opravdu procházeli po Augusta National (nebo po kterémkoliv jiném z mnoha precizně vymodelovaných licencovaných hřišť) a byli součástí profesionálního turnaje.

Tvrdý chleba pro začátečníky, odměna pro vytrvalé

Co se samotné hratelnosti týče, hra vám nedá nic zadarmo, chce to vypracovat ten pověstný skill. PGA Tour 2K25 se drží osvědčené formule, ale nebojí se přidat i několik zajímavých novinek, posouvajících zážitek z hraní o kousek dál. Systém švihu je stále založen na precizním ovládání analogové páčky, avšak vyžaduje se od vás naprosto přesné načasování a správný úhel náklonu, aby úder byl co nejlepší.

Jinými slovy, žádné zběsilé máchání ovladačem, tady se hraje na preciznost a cit. S tím mám problém doteď i po několika desítkách odehraných hodin. Myslím si, že to byl taky záměr autorů, aby ani ostřílení borci neměli nic zadarmo a nemávali holí vždy s dokonalou precizností.

Novinkou je však vylepšený systém zpětné vazby úderů, který vám dává mnohem lepší přehled o tom, co jste udělali špatně nebo dobře. Po každém úderu vidíte detailní analýzu, která vám ukáže, jak jste se trefili do míčku, jaký byl váš timing a jaký vliv měl vítr na trajektorii letu. To vám pomůže lépe pochopit mechaniku hry a postupně se zlepšovat.

Pro začátečníky je hra, a to bez obalu, stále poměrně náročná a frustrující. Chce to opravdu hodně tréninku, desítky, možná i stovky odehraných jamek, než se dostanete na úroveň, kdy budete schopni konkurovat i těm nejlepším virtuálním golfistům nebo dokonce i umělé inteligenci na vyšší obtížnost. Budete se vztekat, budete proklínat vývojáře, budete mít chuť rozmlátit ovladač, prostě klasické pocity většiny hráčů sportovních her.

Veteráni série, kteří už mají v rukou a ovladačích tisíce odehraných hodin, se ale rychle zorientují a ocení drobné, ale důležité změny, které dělají hru realističtější a náročnější. Tyto změny posouvají hru blíže k simulaci a dál od arkádového pojetí.

Hřiště, turnaje a další hřiště

Pro golfové nadšence je to splněný sen. Obsah nezklame ani ty nejnáročnější hráče, kteří chtějí mít k dispozici co nejvíce možností a obsahu. Najdete zde desítky licencovaných hřišť, a to včetně těch nejznámějších, nejprestižnějších a nejkrásnějších golfových resortů z celého světa.

Můžete se projít po legendárním Augusta National, kde se každý rok koná Masters, zahrát si na ikonickém Pebble Beach s výhledem na Tichý oceán, nebo se pokusit zdolat náročné hřiště St. Andrews, tedy samotnou kolébku golfu. A to je jen zlomek toho, co hra nabízí. K dispozici je také obrovské množství turnajů, včetně oficiálního PGA Tour, s reálnými hráči a pravidly.

A pokud by vám to nestačilo, můžete si vytvořit vlastní turnaj s vlastními pravidly, hřišti a soupeři. Kromě klasických turnajů a exhibičních zápasů je zde i režim kariéry, který je srdcem celé hry pro mnoho hráčů včetně mě.

V kariéře si můžete vytvořit vlastního golfistu, či golfistku, od vzhledu, oblečení až po herní styl a vybavení. A pak se s ním postupně propracovávat od amatérských turnajů až na vrchol profesionálního golfu. Budete bojovat o sponzory, vylepšovat své dovednosti a získávat prestiž a slávu.

„Kdo si chce levelovací fázi urychlit, musí sáhnout do peněženky. Nemorální? Možná. Běžné u 2K? Jistě.“

Jak už bývá zvykem u her od 2K, za každý investovaných bodík do vývoje postavy zaplatíte patřičnou sumu herní měny. A pokud vám schází, nevadí, autoři vám v rámci drobných mikrotransakcí herní měnu rádi prodají. Samozřejmě, že se jde dostat na maximální úroveň pouze hraním, ale asi tušíte, kolik času je k tomu zapotřebí. Kdo si chce levelovací fázi urychlit, musí sáhnout do peněženky. Nemorální? Možná. Běžné u 2K? Jistě.

Kariérní režim prošel menšími úpravami oproti předchozím dílům, ale v jádru zůstává stejný, což je pro fanoušky série dobrá zpráva. Pro golfisty, ať už aktivní, nebo pasivní, je to stále zábavný a dlouhotrvající způsob, jak se ponořit do světa profesionálního golfu.

Na druhou stranu, a to je potřeba zdůraznit, hra nepřináší žádné revoluční novinky, které by ji posunuly na úplně novou úroveň. Je to evoluce, vylepšení stávajícího konceptu než kompletní restart. A občas se objeví i nějaký ten frustrující bug, ať už grafický, nebo herní, který vám může pokazit jinak skvělý drive, nebo dokonce celý turnaj. Někdy se míček zachová nelogicky, jindy se zasekne v textuře, a občas vás prostě zradí štěstí. Celkově se ale jedná o povedený titul, který si zaslouží pozornost všech milovníků golfu, hledajících realistický a komplexní simulátor.