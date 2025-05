Recenze hry Preserve. Příjemný relax při zachraňování ekosystémů a zachovávání přírodní rozmanitosti

Ve světě, který je zmítán krizemi, válkami a nejistotou, si každý z nás rád občas trochu orazí. A přesně takovou formu relaxace nabízí slovenská hra Preserve. Pomocí jednoduchých, ale komplexních herních mechanismů zachraňujete zvířátka a jejich životní prostředí. Stačí to na dobrou hru? Nebo se herní smyčka příliš rychle omrzí?

Plusy Hra pro malé i velké Čtyři unikátní biomy Více herních režimů Příjemná hudba Stupňující se obtížnost Minusy Po čase repetitivní Pozdější fáze hry jsou občas nepřehledné Menší grafické bugy 7 /10

Relaxační puzzle hra pro PC, PS4, PS5, XSX a Switch • Recenzovaná verze: PC • Cena: 310 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 3+ • Oficiální český překlad

Od dob, kdy jsem sepisoval své dojmy z předběžného přístupu, se přeci jen dost věcí změnilo a do hry přibyly i funkce nové. Základ je ale stále stejný. Na začátku si vyberete jeden ze čtveřice dostupných biomů. Jde o klasický lesík středního podnebného pásma, horkou africkou savanu, hlubiny oceánu a nově také prehistorický biom s dinosaury.

Dále si navolíte, na jak velké mapě chcete své přírodní království budovat. Na výběr jsou tři velikosti, kdy na nejmenší mapce máte jen omezené možnosti, zatímco u map velikých využijete mnohem více herních prvků, což s sebou ale nese i vyšší obtížnost a nároky na váš um.

Pak se již vrhnete do hraní. Na začátku máte k dispozici jen malou plochu rozkouskovanou do políček a několik kartiček k tomu. Po použití každé karty dostanete bodíky. Jakmile pak dosáhnete určitého milníku, přistanou vám na stůl karty nové plus můžete zvětšit i vaši „stavební“ plochu.

Na mapě budujete jednotlivé ekosystémy. Některé jsou omezeny například nadmořskou výškou nebo úrodností půdy. Zároveň je dobré jednotlivá prostředí střídat a nedělat je příliš veliké. Ideál u většiny ekosystémů je velikost 12 políček. V té chvíli totiž můžete oblasti přiřknout až tři zvířátka.

Ty opět získáváte ve formě kartiček. Zvířátek je v Preserve poměrně velké množství. Každé ale žije pouze v jednom či dvou ekosystémech. Pokud dáte do jedné oblasti tři stejná zvířátka, dostanete bonusové bodíky. Lepší ale je zvolit tři odlišná zvířátka, čímž zvýšíte druhovou rozmanitost a získáte bodů ještě o poznání více.

Krom karet jednotlivých ekosystémů a zvěře, získáte i karty další. Jedněmi zúrodňujete půdu, případně měníte nadmořskou výšku. Dalšími například budujete vodní toky, sopky nebo jezírka. Ty dávají okolním polím bodíky navíc, ale zase ztratíte i drahocenná políčka, která by se dala využít i jinak. Proto je nutné s těmito kartami nakládat obezřetně.

U velkých map se dočkáte i karet speciálních, například tzv. divů. Jde o přírodní útvary nebo lidské stavby, které dodávají opět bonusy sousedním políčkům, případně zpřístupňují karty speciální. Jde například o obchůdek, ve kterém si můžete směnit kartičky ekosystémů za unikátní zvířecí kartu, která po vyložení dodává dané oblasti značné množství dalších bodů.

Novinkou je i možnost kdykoli během hry prodat tři zvířecí karty za jednu se zvířátkem, které zrovna nemáte a nutně ho potřebujete. Tento prvek jsem ale využíval jen výjimečně, a to když jsem již nevěděl kudy kam. Protože přijít najednou o tři karty za cenu jedné jediné není v dlouhodobějším horizontu zrovna ideální.

Krom klasických výše zmíněných mapek obsahuje hra i další herní módy. Jmenovitě jde o sérii hádanek pro každý biom. Dále je zde volné stavění, kde nezáleží na bodech. Každý víkend vás také čeká nová výzva. V té plníte rozličné úkoly, za jejichž splnění vás hra odmění speciálními kartičkami. Vaše body se pak zapisují do žebříčku nejlepších hráčů.

Zajímavý je systém stupňování obtížnosti. Malé mapky poměrně úspěšně zvládne splnit i malé dítě. U velkých se ale již pořádně zapotíte. Nejen, že množství druhů zvířat, ale i speciálních karet, je mnohem vyšší. Nutné je též podrobněji promýšlet, co a kam stavíte. Stačí jedna chybka v úvodu, aby vám uprostřed hry došlo, že potřebný počet bodů k dalšímu postupu zkrátka dohromady nedáte ani náhodou.

Čím dále se na velké mapě dostanete, tím nutnější je vše správně propočítat. Bonusová políčka dávat na ty nejlepší pozice, řeky protáhnout těmi správnými směry, divy světa co nejvíce vytěžit. Pokud se překliknete, lze poslední tah vrátit beztrestně zpět. Pokud je ale chybka staršího data, lze ji odčinit pouze a jen speciální kartou, kterou lze vyloženou kartu vymazat. Jenže těchto žolíků není nikdy dost a mnohdy se mi stalo, že mi v té nejméně příhodně chvíli došly a já musel hru začít od začátku.

„Malé mapky poměrně úspěšně zvládne splnit i malé dítě. U velkých se už pořádně zapotíte.

Hra je díky tomuto systému přístupná jak občasným hráčům, kteří hledají pouze a jen relaxaci, tak i těm, kteří touží po pořádné logické výzvě. Bohužel, i přes poměrně velkou variabilitu misí i herních modů, mi po čase přišla hra přeci jen trochu repetitivní. Zároveň velké mapy s mnoha ekosystémy a desítkami zvířat působí u konce hry lehce nepřehledně a je celkem výzva vše uhlídat a v chaotické změti se vyznat.

Vizuální stránka hry je sice vcelku jednoduchá, přesto pohledná a příjemně stylizovaná. Prim hrají pestré barvičky a roztomilá zvířátka. Někdy grafika trochu zahapruje, kdy se například zvíře začne vznášet nad svou oblastí, případně se octne tam, kde nemá. Ale většinou se vše rychle zase srovná.

Chytlavá je pak hudba. Každý biom má svůj soundtrack, který se k danému prostředí parádně hodí a dotváří tak uvolněnou atmosféru celé hry. K tomu přidejte i různé skřeky všemožných zvířátek. Zvukovému doprovodu tak nelze nic moc vytknout.