Recenze hry Pushmania. Vizuálně strohé, myšlenkově ostré. Česká novinka prověří trpělivost i logické myšlení

Vzpomínáte si na ty časy, kdy grafika nebyla všechno a o herním zážitku rozhodovala čistá, nefalšovaná hratelnost? Kdy jste nepotřebovali gigabyty textur a ray-tracing, ale stačil jednoduchý princip, který vás dokázal přikovat k monitoru na celé hodiny? Přesně do téhle nostalgické éry nás chce vrátit Pushmania od malého nezávislého studia Kind of Games, které tvoří pouze dva bratři.

Plusy Nestárnoucí, chytlavá a prověřená hratelnost Velmi chytrý a promyšlený design úrovní Příjemně nastavená křivka obtížnosti Jednoduché ovládání Minusy Pro někoho až příliš strohé audiovizuální zpracování Po čase poměrně repetitivní Obtížnost některých úrovní může odradit 8 /10

Logická hra pro PC • Cena: 610 Kč • Singleplayer • Oficiální české titulky

Pushmania si bere na paškál prastarý koncept logických her, kde musíte strategicky posouvat bedničky, aniž byste si zatarasili cestu a dostali se na správná políčka. Trh je dnes podobnými hrami doslova přesycen, od mobilních rychlokvašek po propracovanější indie tituly. Otázka tedy zní, jestli Pushmania je jen dalším z řady nenápadných klonů, které zapadnou prachem, nebo se dvěma bratrům podařilo do osvědčené formule vdechnout alespoň špetku vlastní invence a nabídnout něco, co stojí za váš čas a peníze.

Zlatý fond logických her

Pushmania není hrou, která by se snažila znovu vynalézt kolo nebo bořit zavedené žánrové konvence. Základní princip zůstává věrný své letité předloze a je srozumitelný během několika sekund. Ovládáte dvě postavičky na jedné mapě a vaším jediným, avšak o to náročnějším úkolem, je dostat vyznačenou bednu na předem určené cílové políčko.

Vše se odehrává na jedné mapě a v cestě vám stojí nejrůznější překážky. Bedny můžete tlačit pouze před sebou, nikdy je nemůžete táhnout. Navíc najednou pohnete vždy jen jednou bednou, a to pouze pokud je za ní volné místo. Prvních pár úrovní vás hra skutečně jen jemně pohladí po hlavě, představí základní mechaniky a možná vás i ukolébá falešným pocitem jednoduchosti. Ale nenechte se zmást, je to jen klid před bouří, krutost některých pozdějších úrovní nezná slitování.

Do hraní se můžete pustit s parťákem u jedné klávesnice, kde každý ovládáte jednu postavu, šipkami nebo klasicky WSAD. Zkoušeli jsme to ve dvou, ale hra umí být natolik obtížná, že jsme došli k názoru, že je mnohem pohodlnější, když obě postavičky ovládá jeden hráč. Nepřišlo mi hraní ve dvou ani obohacující ani zábavné a je to škoda, protože hra obsahuje celkem zajímavý příběh.

Po překonání určitého množství úrovní se vám naskytne možnost postupně prozkoumat osudy dvou bratrů uvězněných uvnitř počítače. Herní příběh částečně zrcadlí životní příběhy autorské dvojice. Je plný popkulturních narážek na staré filmy, hry a časopisy, které oceníme zejména my dříve narození a herní historici.

Jednoduchá hratelnost na prvním místě

Právě v designu jednotlivých úrovní se láme chleba a odděluje zrno od plev. A tady musím vývojáře z Kind of Games pochválit, protože je vidět, že nad návrhem hlavolamů strávili nemálo času. Křivka obtížnosti stoupá povětšinou příjemně a plynule, i když občas narazíte na úroveň, která působí jako náhlý skok do ledové vody a donutí vás pořádně zapojit mozkové buňky.

Jednotlivé puzzly jsou často navrženy velmi chytře a vynalézavě. Budete se potýkat s úzkými koridory vyžadujícími přesnou sekvenci tahů, rozlehlými otevřenými prostory, kde je klíčem dlouhodobé plánování, i zapeklitými situacemi s více bednami, které se navzájem blokují. Hra vás neustále nutí přemýšlet několik kroků dopředu, představovat si možné scénáře, experimentovat a velmi, velmi často sahat po tlačítku restartu, když zjistíte, že jste se nešikovným tahem zahnali do neřešitelné situace, což se bude stávat s železnou pravidelností. Opravit si můžete pouze jeden pohyb, což považuju za poměrně krutý trest od autorů. Rád bych tuhle možnost viděl v nastavení, abych kvůli jedné chybce nemusel resetovat celý level.

Ovšem ten slastný pocit satisfakce, kdy konečně prolomíte kód zdánlivě neřešitelné mapy, na kterém jste strávili posledních dvacet minut frustrovaným zíráním na obrazovku a zkoušením všech možných i nemožných kombinací, ten je prostě k nezaplacení. A přesně tohle je ten důvod, proč logické hry jako Pushmania stále hrajeme, nenávidíme a zároveň milujeme.

Minimalistický styl sluší

Celé vizuální pojetí se nese v silném retro stylu. Pushmania jde cestou naprostého minimalismu a účelnosti. Grafické zpracování je velmi jednoduché, čisté, možná až strohé, ale co je nejdůležitější – je dokonale funkční a přehledné. Na první pohled přesně víte, kde jsou zdi, kde volný prostor, kde stojí vaše postavička a kam můžete přesunout bedny.

Žádné zbytečné vizuální pozlátko, žádné komplexní animace nebo efekty, které by jen odváděly pozornost od samotného řešení puzzlů a zatěžovaly systém. Vše je podřízeno maximální čitelnosti herní plochy. Hudební doprovod je podobně minimalistický – většinou jde o nenápadnou, ambientní smyčku, která neurazí, ale rozhodně vás ani nevytrhne ze židle a po chvíli ji pravděpodobně přestanete vnímat. Všechno zde slouží hratelnosti, což je u logické hry vlastně ta nejlepší možná vizitka.

Jak dlouho vás Pushmania dokáže udržet u obrazovky, závisí na dvou hlavních faktorech. Na vašich individuálních schopnostech řešit logické problémy a vaší trpělivosti. Hra totiž obsahuje stovky úrovní, což vám bez problémů poskytne zábavu na pěkných pár hodin, možná i dní.

Pushmania je ideální kandidát na krátké herní seance, na odreagování po náročném dni v práci, na vyplnění pár volných minut nebo naopak na delší, soustředěné hraní, kdy se chcete ponořit do řešení a pořádně potrápit své mozkové závity. Co se týče znovuhratelnosti, ta je však, jak už to u tohoto typu her bývá, poměrně nízká. Jakmile jednou přijdete na správné řešení daného levelu, motivace vracet se prakticky není. Pokud vás tedy nelákají dodatečné výzvy, jako je třeba snaha o dokončení na co nejmenší počet tahů, což zrovna nebyl můj případ. V mnohých úrovních jsem byl šťastný, že jsem našel alespoň jedno úspěšné řešení.