Recenze hry RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Plechový návrat do panelákového pekla

Plusy Autentické ztvárnění RoboCopa Poctivý herní retro zážitek Dystopická atmosféra Minusy Technické chyby a bugy Nudné vedlejší mise Grafika a animace místy zaostávají za očekáváním 7 /10

FPS akce pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 699 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Bez oficiální češtiny

Vývojáři z Teyonu evidentně měli pocit, že ještě zůstalo pár nevyřízených účtů v ulicích dystopického Detroitu, a tak nás opět vysílají do víru olověného deště, temné atmosféry a umně retro stylizované akce. Hra klade důraz na to, co fungovalo napoprvé a tentokrát je to podáno jako hutný přídavek pro fanoušky, kteří si přejí ještě jeden poslední výstřel v kovovém brnění. Je to návrat, který vás nezaskočí, zato potěší svou konzistencí.

RoboCop nekráčí do přestřelky bez bázně a hany

Hratelnost se drží stejné šablony jako základní hra, což může působit jako bezpečná sázka na jistotu, ale ve výsledku je to právě ta nezaměnitelná RoboCopovská pomalost, co dodává celé akci nečekaný šmrnc. Postava se pohybuje těžkopádně, s důrazem na váhu a sílu kyborga. Ačkoliv by to v jiném titulu působilo neohrabaně, tady to přesně sedí.

Díky regeneraci zdraví, automatickému zaměřování a neomezené munici věrné Beretty Auto-9 se dostáváme do pozice chodícího tanku, který své protivníky doslova zasypává olovem. Nové zbraně, včetně cryo děla, nabízejí příjemné zpestření a dokáží proměnit dynamiku boje v okamžicích, kdy už by to začalo trochu skřípat. Obtížnost je totiž naladěna poměrně vysoko a dá zabrat i na střední úrovni.

Tempo hry je záměrně pomalejší, pro někoho může působit monotónním dojmem, ale právě tenhle styl ve mně evokuje staré akční filmy, kde se neřešily taktiky, ale čistá síla. Pro hráče, kteří mají rádi nekompromisní přístup bez zbytečných řečiček, je to jako pohlazení po duši.

Návraty do minulosti a nepřátelsky naladěné bugy

Mechaniky vylepšování postavy vycházejí z původní hry, což znamená, že opět začínáte jako plechový nováček bez pokročilých schopností, které jste v původní kampani pečlivě odemykali. To může působit lehce demotivačně, ale systém postupného vylepšování je stále dostatečně návykový a každých několik bodů v dané sekci dostanete nějakou speciální vlastnost.

Novinkou jsou flashbacky, které vám umožní nahlédnout do minulosti Alexe Murphyho, předtím než se stal RoboCopem nebo můžete dokonce převzít kontrolu nad ikonickým ED-209, což je něco na styl chodící palebné věže. Tyto momenty působí jako příjemné osvěžení a dávají kampani potřebnou variabilitu, i když jejich zpracování není vždy bezchybné.

Vedlejší mise zůstávají víceméně průměrným standardem a slouží hlavně jako prostředek k získání vylepšovacích bodů a bonusů než jako hlubší narativní zážitky. Bohužel se v rozšíření objevují i technické chyby od vizuálních glitchů přes občasné nefunkční skripty až po nečekané pády nebo zamrzlé obrazovky. Nic fatálního, ale když se to stane uprostřed akce, je to jako když vám při noční přestřelce vypoví službu baterka.

Budova kriminálníků, koridory a divoké přestřelky

Příběh Unfinished Business staví na klasickém a osvědčeném schématu, které by v moderních herních produkcích možná působilo příliš jednoduše, ale tady funguje až překvapivě dobře. Vstupujete do mrakodrapu, kde každé patro představuje nový stupeň chaosu a zločinu a vaším úkolem je postupně eliminovat odpor a dostat se až na vrchol.

Není to žádná příběhová symfonie plná zvratů a ústa otvírajících momentů, ale jednoduchá linie, která dobře zapadá do celkového stylu hry. Dialogy jsou stručné, funkční a příležitostně protkané filmovými odkazy, které fanoušci původního RoboCopa jistě ocení. Motivace záporáků není příliš hluboká, slouží spíše jako tupé stádo, které má za úkol povinně zemřít a ztížit vám nastolení spravedlnosti.

Pro zážitek z jednoduché akce to bohatě stačí. Detroit je pořád ten stejný temný a zkažený svět, kde za každým rohem číhá beznaděj, a právě tahle atmosféra dává celému příběhu patřičný rámec špíny a hnusu, se kterou si ví rady pouze neohrožený RoboCop.

Vizuál s potenciálem bez finálních úprav

Grafické zpracování staví na Unreal Engine 5, což zní slibně a leckde to opravdu vypadá dobře. Nasvícení lokací je velmi působivé, s důrazem na industriální estetiku a temné tóny, které vytvářejí pocit neustálého ohrožení. RoboCop samotný je vyveden do detailu, jeho kovové oblečení se realisticky leskne a působí masivně.

Horší je to už s vedlejšími postavami, které působí genericky a jejich animace občas pokulhávají. OmniTower jako hlavní dějiště akce vypadá stylově a má specifickou atmosféru, jenže po několika hodinách se koridory opakují a začnou působit poněkud jednotvárně. V takových chvílích si člověk uvědomí, že vizuální kvalita není jen o technologii, ale i o umění vyprávět prostřednictvím prostoru. A to Teyon tentokrát zvládl jen napůl.

Při hraní Unfinished Business jsem se cítil jako při setkání s dlouholetým kamarádem, který se sice moc nezměnil, ale pořád ví, jak pobavit. Hra nepřináší novou vizi, nesnaží se vás šokovat, ale místo toho vám nabízí poctivou porci nostalgie zabalenou do retro stylu, pomalejší akce a těžkopádného tempa, které k RoboCopovi prostě patří. Pokud jste si užívali základní hru, tady dostanete další nášup, který vás potěší.

Nemusíte zoufat ani když jste původní hru nehráli, tento přídavek je samostatný. Nováčci ho můžou brát jako vstupní bránu do světa, kde kulky mají svou váhu, každé rozhodnutí je nezvratné a nepřítel se neptá, proč jste přišli. Je to herní jednohubka, která vás nezahltí, ale zároveň vás zcela neuspí. Přesně taková, jakou chcete na víkendové hraní se starou dobrou legendou.