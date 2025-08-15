Recenze hry Shadow Labyrinth. Pac-Man v temném stylu není špatný nápad, provedení ale drhne na několika rovinách

Zajímavý příběh o mezigalaktické válce
Výtvarné zpracování světa a nepřátel
Rozsáhlý svět s rozmanitými regiony
Příjemná hudba
Neohrabané ovládání
Frustrující bludiště v Puckově formě
Systém pojídání nepřátel není zpracovaný moc dobře
6 /10
2D metroidvania pro PC, PS5, XSX, NS a NS2 • Recenzovaná verze: PlayStation 5 • Cena: 699 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 12+ • Bez oficiální češtiny
Vždycky rád vidím, když se populární značka odhodlá udělat něco neobvyklého. Nepotřeboval bych vyloženě nový díl své oblíbené série, klidně ať vývojáři zkusí menší odbočku do odlišného žánru, kde má potenciál k dalšímu vývoji. Proto mi premisa Shadow Labyrinthu přijde jako skvělý nápad. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, tahle 2D metroidvania je odnoží Pac-Mana. V této podobě jste ho ještě určitě neviděli.
Na rozdíl od starších her s tímto usměvavým xichtíkem pojídajícím tečky a ovoce tentokrát nehrajeme přímo za něj. Do neznámého světa nás povolává levitující mechanický orb, který si říká Puck. Záhy se stáváme jeho vyvoleným šermířem, který má dokončit to, co se během dlouhosáhlého konfliktu mezigalaktické války nepodařilo dokončit, a to je poražení ultimátního nepřítele.
Puck to na vás nevybalí všechno naráz. Shadow Labyrinth začíná docela vlažně a pořádně jsem se v okolnostech zorientoval zhruba po první třetině hry, kdy se začne příběh řešit víc. Nacházíme se na planetě plné tajemství. I když je v jejích hlubinách základna našeho cíle, žijí na ní další civilizace. Proto nemůžeme jen tak přehlédnout hrozbu jejího zničení.
Stylem hratelnosti jde v základech o klasickou metroidvanii, ve které máte před sebou otevřený svět. Jeho průzkumem sílíte a získáváte nové schopnosti, díky kterým se prokoušete na dříve nepřístupná místa. Zpočátku je Shadow Labyrinth docela přímočarý a jen těžko se v něm ztratíte. Druhá polovina už vám ale jasně dokáže, že slovo labyrint není v názvu hry jen tak pro srandu.
Průzkum je zásadní a při honbě za porážkou zlotřilce si projdete řadu krásně vypadajících prostředí. Jsou to klasiky jako lesem zarostlá krajina s liánami, promrzlé podzemí nebo doly plné prachu. Pak jsou tady i specialitky, jako hrobka legend, kde je tma jako v pytli a dokud nerozsvítíte, půjdou po vás stvoření připomínající duchy.
Do této chvíle působí Shadow Labyrinth skvěle. Zajímavý příběh, během kterého rozkrýváte detaily o tom, proč se lidstvo porvalo s rasami z cizích světů. Rozsáhlý a graficky krásně zpracovaný svět, který čeká, až prozkoumáte každý jeho kout. Problém je ale v samotné hratelnosti, která drhne na mnoha rovinách.
První z nich je samotný pohyb. Zrovna u plošinovky je naprosto zásadní, aby hráč měl pocit, že má nad pohybem postavy naprostou kontrolu a celkově hopsání a rubání nepřátel působilo uspokojivě. Při probíhání světa jsem si ale často připadal, jako kdybych se snažil utíkat, zatímco mě zezadu někdo tahá za triko.
„Trestat v plošinovce hráče za používání mobility mi přijde jako špatný nápad.“
Důvodů k takovému pocitu je několik. První z nich je úskok, jehož správné načasování zaručí imunitu proti většině útoků. Je velmi pomalý a neuskočíte s ním tak daleko, abyste se například dostali na druhou stranu většího nepřítele a mohli se do něj pustit ze zálohy. Navíc stojí staminu, které hlavně z počátku není moc. Trestat v plošinovce hráče za používání mobility mi přijde jako špatný nápad. K rychlému přesunu můžete využít skluz, který sice staminu nestojí, ale zase vás nijak nechrání proti útokům nepřítele.
Stejný scénář platí i pro úhyby ve vzduchu, ke kterým se dostanete po pár hodinách. Nemůžete uhýbat moc často, protože jakmile vám stamina dojde, nemůžete uskakovat vůbec, dokud se zase zcela nenaplní. Tenhle proces se neskutečně táhne a máte během něj minimum prostředků k obraně. Většinou taková situace znamená smrt, obzvlášť pokud na ni dojde během bossfightu nebo v uzavřené aréně.
Alespoň že smrt tady není takový problém, jako třeba v Hollow Knightu. Není potřeba sbírat žádné dušičky, nastřádané zdroje vám zůstávají v inventáři. Za ně si pak na záchytných bodech posilujete zbraň a staminu, občas narazíte na obchodníka s perky, které umí výrazně ulehčit život, a také je tady podivín se speciálními schopnostmi k prodeji. Jejich použití také stojí staminu, a jelikož už tak jí není moc, přišlo mi, že na jejich použití většinou ani není moc prostoru.
Abyste si tyto vychytávky či perky mohli pořídit, potřebujete něco víc, než jsou žlutavé kousky vypadávající z každého poraženého nepřítele. Další materiály získáte snědením padlých. Puck se může se šermířem spojit do formy velkého robota, který zhltne i ty největší potvory. Je to ale další prvek, který Shadow Labyrinth zpracovává dost nešťastně.
Druhů materiálů je docela dost, takže se nabízí, abyste pojídali nepřítele vždycky. To ale není úplně reálné, protože jejich těla po pár vteřinách zmizí. Často se mi stávalo, že během animace, kdy robot v duchovní formě natahoval ruku k mrtvole, se těsně předtím vypařila. Tahle akce navíc také stojí staminu, takže si nemůžete dovolit během boje s přesilou v mezičase ještě něco sníst. Nevidím důvod, proč by padlí nepřátelé měli mizet tak rychle. Kdybych je mohl dojíst, až vyřídím všechno, co se hýbe, fungoval by tenhle systém mnohem lépe.
Pac-Man se do hry nepropsal jen skrz Puckovu podobu a docela děsivou animaci při pojídání bossů. Jeho prvky jsou součástí hratelnosti. V úrovních jsou rozeseté kolejnice, na které se můžete přicucnout a v Puckově formě se dostat do jinak nepřístupných míst.
Jako součást samotného světa fungují velmi dobře, pak jsou tady ale bludiště, kde hrajete čistě za Pucka a bojujete proti duchům z původního Pac-Mana. Tyhle úrovně měly nejspíš být zpestřením od neustálého průzkumu světa, ale jsou spíš frustrující. Zaprvé kvůli tomu, že ovládat Pucka a jeho skoky není zrovna pohodlné a přesné, zadruhé proto, že není prostor k jediné chybě.
Bludiště jsou rozdělená do několika částí, přičemž v každé z nich musíte sníst určité množství malých duchů, než se můžete postavit bossovi. Na tohle všechno se vztahuje časový limit, který je skoro přesně vypočítaný na to, abyste museli úroveň projet precizně, jak si to vývojáři naplánovali. Jakmile se vám nepovede skok nebo si nevšimnete, kde ještě zbyly kuličky na smlsnutí, můžete rovnou dávat restart.
Verdikt
Mohla to být zajímavá metroidvania, která měla potenciál dostat se mezi ty nejlepší. Zajímavý příběh a zručně navržený herní svět ale stahuje do průměru několik podivných rozhodnutí designu základních herních mechanik, které dělají hraní Shadow Labyrinthu frustrující místo toho, aby pro hráče představoval příjemnou výzvu. Doufám, že se takových pokusů Bandai Namco nevzdá. Temný Pac-Man je totiž výborná myšlenka, na provedení by ještě chtělo trochu zapracovat.