Recenze hry South of Midnight. Mýty a legendy z nespoutaného jihu USA

Hra, která nás zavede na jih USA, svébytné to lokality, jež je jakýmsi tavícím kotlem všech možný i nemožných kultur? To si nechám líbit! Však krom jazzu či pestrých pokrmů nabízí okolí New Orleans i zajímavé místní legendy a příběhy, které si nezadají ani s těmi nejtemnějšími horory. Povedlo se je přetavit i do zábavné hry?

Plusy Unikátní vizuální styl Bizarní postavičky Povedený soundtrack Čeština Minusy Průměrný level design Průměrný soubojový systém Průměrný příběh 6 /10

Akční adventura pro PC a XSX • Recenzovaná verze: PC • Cena: 1 099 Kč, součást Game Passu • Věkové omezení: 18+ • Oficiální české titulky

Příběh je prostý jako facka. Mladičká dívka Hazel se s matkou pokouší ze svého domku utéct před ničivým hurikánem do bezpečí. Jenže co čert nechtěl, domek i s nebohou maminkou unese voda kamsi do neznáma. A je na Hazel, aby svou matku našla. K ruce jí budou i její nově nabité, nadpřirozené schopnosti.

Hazel totiž není ledajaká dívčina, ale snovačka, která spřádá neviditelné nitě naší reality. Tkanivo bytí pak díky svým schopnostem opravuje. Jenže neštěstí a hrůza, které jsou nedílnou součástí našeho světa, síť neustále poškozují. Cestu za záchranou maminky tak lemují tragické události, které je potřeba zpracovat, ideálně rovnou i vyřešit a tím nejen že učinit ze žalostného světa svět trochu snesitelnější, ale též se tímto procesem dostanete zase o kus dále ve vyprávění.

Banální zápletka tak díky těmto krátkým příběhům bobtná a protahuje se. Bez nich by bylo za pár hodin hotovo. Příběh je složen z těchto podivných a temných povídek, jež se inspirovaly drsnými jižanskými legendami. Jejich podání ale po pravdě není kdo ví jak dechberoucí a mnohdy působí spíše jako umělá výplň. Zároveň jejich krutost dost kontrastuje s až naivní a trochu infantilní hlavní dějovou linií. Jako by tvůrci tak úplně nevěděli, komu má být hra určena. Zda dětem, nebo dospělým.

Jinak je ale v jádru South of Midnight poměrně tradiční akční adventura, která asi nejvíce připomene starší trilogii Prince z Persie, kterou nastartoval díl The Sands of Time. Herní náplň tak střídavě tvoří pobíhání po mapě a hledání další cesty za využití vašich schopností, což následně vystřídají souboje s řadovými nepřáteli, případně s bossy.

Design úrovní není kdo ví jak originální a mnohdy padá do šedavého průměru. Pobíháte po mapce, skáčete přes překážky, případně šplháte do výšin. Občas užijete některou ze svých unikátních schopností. Výronem plazmy zničíte překážku, jindy výstřelem pavučiny zhmotníte neviditelný objekt, na který následně vylezete nebo ho postrčíte do potřebné pozice. Sem tam použijete i vašeho obživlého plyšáka, který se díky své velikosti dostane i do lokací, kam by se člověk normálního vzrůstu nikdy nevlezl.

Jak pokračovat dále, je vždy jasné. Pokud ale náhodou opravdu nebudete vědět kudy kam, stisknutím prostředního tlačítka myši vám jakási nehmotná substance ukáže směr. Hra je dost přímočará, koridorová, kdy je pouze jedna jediná cesta kupředu, s jedinou možností, jak postupovat a co dělat. Jakákoli variabilita chybí. Občas najdete i malé odbočky, což nejčastěji značí, že se v nich ukrývá jakýsi světelný bod, jež vám dodá pár bodíků pro vylepšení speciálních talentů. Ale pokud hledáte obtížné puzzlíky, hrátky s prostorem či perspektivou, zkrátka výzvu pro váš mozek, zde nic takového nenajdete.

Vždy po pár minutách narazíte na oblast se soubojem. V tu chvíli se ocitnete v uzavřené aréně, která se otevře až poté, co porazíte všechny zlouny. Těch je zde několik typů a většinou na vás útočí ve vlnách. Souboje jsou zábavné, zpočátku vám dají i celkem zabrat. Ale postupně jsou čím dál tím snazší, a navíc i repetitivní.

Možností, jak skolit soupeře, je ale dost. Máte tu klasické slabé údery, které lze řetězit do komb. Nechybí ani silnější erupce mentální energie, která sežehne vše před vámi. Dále tu jsou opět speciální schopnosti, kterými můžete příšery například omráčit, odhodit nebo dokonce na chvíli zhypnotizovat, aby bojovali po vašem boku.

Jak již padlo dříve, nepřátelé na vás útočí v pestrých skupinkách. Jenže opět zde narážíme na neustálé opakování toho samého schématu dokola bez nějaké hlubší variability. U konce tak už jen mechanicky kosíte zlouny hlava nehlava, aniž byste se jakkoli zapotili. Trochu originálnější jsou souboje s bossy. Ale opět, stačí neustále dokola opakovat jednu jedinou akci, která na ně platí, a postupně je tím udolat.

Kdo ví jak propracovaný není ani vývoj vaší postavy. Ve hře je elementární RPG systém, kdy si za nasbírané bodíky vylepšujete schopnosti. Upgrady jsou celkem mocné a dost usnadní souboje, možná až příliš. Systém je to dost jednoduchý, s jednou jedinou větví vývoje plus můžete navíc posilovat jednotlivé unikátní schopnosti. Zároveň bohužel platí, že i když máte dostatek bodíků, ne vždy si vylepšení pořídíte. Upgrady se totiž postupně odemykají, ale hra vám už neřekne, kdy se ta která schopnost odemkla, což zamrzí a musíte tak čas od času stav zkontrolovat ručně.

Design misí a soubojový systém tak potápí hru do šedavého průměru. V čem naopak hra vyniká, je unikátní vizuální styl. Pohledné kresby mezi jednotlivými kapitolami příjemně osvěží jinak jednotvárnou hratelnost. Také některá prostředí berou dech. Smrduté a mlhou opředené močály navozují správně temnou atmosféru. Závěrečné kapitoly, jež připomínají polorozpadlé ulice New Orleans, jsou také oku lahodící.

Potěší i záblesky fantazie, které svou bizarností nejednou připomenou estetiku Alenky v říši divů. Mezi vašimi kumpány, kteří vás budou na cestě doprovázet, tak naleznete třeba obřího mluvícího sumce. Potkáte ale i gigantického aligátora, který hravě pozře i celý dům. Krev v žilách vám bude tuhnout při setkání s obří, pavouka připomínající příšerou s lidskou tváří. Bohužel takovýchto povedených střetnutí není mnoho. Většinou se tvůrci v tomto ohledu drží spíše při zemi, což je velká škoda.

Grafická stránka hry je opět silně stylizovaná a troufám si tvrdit, že část hráčů odradí. Lidské postavy často vypadají dost deformovaně se silnými a příliš jasnými temnými liniemi v obličeji, což mnohdy působí spíše rušivě nežli přitažlivě. Každopádně takové souboje vypadají při nastavení na nejvyšší detaily dost atraktivně, ale samotné prostředí je mnohdy neživé a prázdné.

Pochvalu na druhou stranu zaslouží hudební stránka hry. Ta je totiž nevídaně kvalitní a vytvořená speciálně pro tuto hru. Zprvu vás doprovází typické folkové skladby, jež umně dotváří atmosféru nespoutané jižanské divočiny. Každý zlomový okamžik ve hře je pak doplněn právě písní, která popisuje, co se právě na obrazovce děje. Ve chvíli, kdy se z divoké přírody ocitnete v městské zástavbě, vystřídá se i hudba. Ta přejde do chytlavých jazzových melodií a rytmů. Jasně, ne všechny písničky jsou stejně povedené, ale takto na míru šitý soundtrack není u her obvyklý.