Recenze hry Split Fiction. Králové kooperací z Hazelight doručili dokonalost zas a znova

Plusy Skvěle napsané dialogy a postavy Kombinace sci-fi a fantasy Jedinečné kooperativní herní mechaniky Bezchybné ovládání Výborné vedlejší příběhy Minusy Otočení osy X při létání 10 /10

Akční adventura pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 199 Kč • Kooperace • Věkové omezení: 16+ • Bez oficiální češtiny

Nenapadá mě, jak lépe tuto recenzi začít než slovy – čekal někdo něco jiného? Upřímně jsem od Split Fiction očekával mnoho a dostal ještě víc. V Hazelight se opět překonali a doručili jedinečný a skvělý zážitek, který nemá na poli kooperativních her konkurenci. Srovnání s předchozím titulem It Takes Two se asi nevyhneme, jelikož v základu se jedná o to stejné, ale jak Split Fiction dokázalo na ověřených mechanikách stavět a posunout je zase o kus výše, je neskutečné.

Protipóly

Premisa celé hry je vcelku jednoduchá. Hrajete za dvě spisovatelky, které se nachomýtnou k příležitosti vydat svou vlastní knihu. Bohužel se to nepovede úplně podle jejich představ a skončí v prapodivné mašině, která sice přivádí vaši fantazii k životu, ale zároveň vám krade všechny nápady. No a nedostanete se z ní jinak, než že si prožijete všechny příběhy vymyšlené vlastní hlavou.

Chopíte se při tom role dvou autorek, Zoe a Mio. Mio je milovnice sci-fi, která je poněkud odměřenější a vsází na akci se spoustou výbuchů. Na druhou stranu Zoe je zapálená do fantasy. Styl jejích příběhů je úplně odlišný, má vše ráda barevné a veselé a její tvorba je někdy až příliš mírumilovná.

Jak už je asi zřejmé, Mio a Zoe jsou naprosté opaky, a to je právě tak skvělé. I když vynechám žánr, ve kterém se jednotlivé příběhy odehrávají, celkový styl vyprávění a prohlubování jejich vztahu spolu s hledáním společné cesty je dechberoucí. Jsou to vesměs úplně cizí lidé, kteří se v životě neviděli a teď spolu musí čelit virtuálním nástrahám a poznat při tom nejen tu druhou, ale i samu sebe.

Rozhodně můžu říct, že jednoduchou premisu naprosto vyvažuje hloubka dialogů a budování vztahu mezi hrdinkami. Jedná se o stejně emotivní cestu, kterou nabídl poslední titul od Hazelight, It Takes Two.

Je libo sci-fi, nebo fantasy?

Teď už se dostáváme k tomu nejlepšímu, co hra nabízí, a to je hratelnost a prostředí. Nevím, jak to autoři dělají, ale musí to být asi chyba v Metrixu, protože takhle dobrou kooperativní hratelnost by nemělo být možné udělat. V průběhu hraní se střídají rovnou celé žánry.

Jednou to bude sci-fi, pak to bude fantasy. Velmi příjemným a skvěle zpracovaným dodatkem jsou vedlejší příběhy. Ty najdete během postupu hlavní lokací na různě odlehlých místech, které jsou ovšem vždy dostatečně viditelné, abyste je nepřehlédli. Ve sci-fi světě narazíte na fantasy vedlejší příběh a naopak. Co se týče jejich náplně, jedná se o krátké desetiminutové výstřelky. Docela se liší tematikou a unikátními mechanikami, jednou jste prase, pak zase zub, a nakonec hrajete v soutěži na život a na smrt. Řeknu vám upřímně, že takhle dobře jsem se dlouho nezasmál.

Jak bylo řečeno, v hlavní dějové lince střídáte žánry a spolu s tím i příběhy jednotlivých lokací. Každý příběh by docela dobře obstál jako samostatný motiv, což jen prohlubuje celkový zážitek. Navíc musím říct, že zpracování jednotlivých lokací je parádní. Fantasy světy jsou krásné a barevné, zatímco sci-fi světy jsou plné kyberpunku a deprese. Naprosto vás to vždy vtáhne do každé jedné lokace, a to je prostě umění.

Hratelnost je jednoduše skvělá. Svižný pohyb jde ruku v ruce s jedinečnými mechanikami. Je těžké popsat hratelnost a možnosti, které se vám dostanou do rukou, bez toho, abych vám toho neprozradil příliš moc. Nicméně si nemohu pomoct a něco vám stejně řeknu. Ze začátku se vše rozjíždí relativně pomalu a od jednoduchých prostorových hádanek, kdy si s parťákem či parťačkou musíte navzájem asistovat ,se dostanete až k situacím, kdy každý disponuje jedinečnou schopností nebo pomocníkem, který hratelnost zase o dost prohloubí.

Jednou z částí, u které jsem opravdu verbálně projevoval svůj udiv bylo v momentě, kdy se úsečka rozdělující kamery hráčů od sebe začala dynamicky měnit podle vašeho pohybu a světy se začali prolínat. V tu chvíli jsem si řekl, že tohle už fakt nemůže být působivější. Jak je asi všem jasné, kooperace hraje velmi důležitou roli, a když budete mít třeba škodolibého kamaráda jako já, hra nabídne dostatek prostoru na to, abyste si celý postup dokázali pěkně okořenit úmyslným trollením a popichováním svého protějšku.

Upřímně nemám hře, co vytknout. Mohl bych psát dlouhé odstavce o tom, jak vše podrobně vypadá, probíhá a jak se hraje každý level s unikátní mechanikou, ale to bych vám dost zkazil zážitek, jelikož velkou roli hraje i „wow efekt“, který budete v průběhu hraní zažívat často. Povedlo se prostě úplně všechno, bossové jsou skvěle kreativní a každý boj je o něčem jiném, a tak je to i s každou lokací, vždy se vše velmi změní, a tak máte po celou dobu hraní pocit, že děláte stále něco nového.

Mám snad jen jedinou výtku, a to převrácení osy X při ovládání létání. Když pohnete páčkou dolů, tak letíte nahoru a naopak. Člověk si na to ale po chvíli zvykne. Nejedná se tedy o něco, kvůli čemu bych hře strhával body.

Výkon je cesta

Po technické stránce hra netrpí na žádné neduhy. To alespoň platí pro verzi na PlayStationu 5, kterou jsem recenzoval. Vše běží plynule a na 60 FPS. Na rozdíl od většiny dnešních her není v nastavení na výběr z vícero grafických režimů. Ve výsledku to ale ničemu nevadí. Hra vypadá dost dobře už sama o sobě i v 60 snímcích, takže absence režimu s vyšším rozlišením při nižší snímkové frekvenci na obtíž rozhodně nebyla. Některé z vás jistě potěší i fakt, že haptická odezva ovladače DualSense je také zvládnuta na dobré úrovni.