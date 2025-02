Recenze hry Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Když se krysy a netopýři poperou

Plusy Zábavné souboje Komiksová stylizace Zbytečně nenatahuje příběh Výborný vypravěč Minusy Chybí možnost rychlého prohazování zbraní Výroba celkem rychle ztratí smysl 8 /10

Akční RPG pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 599 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 16+ • Bez oficiální češtiny

Myšky, sovičky a žabky většinou ve hrách značí, že si budeme moci pěkně oddechnout bez větší námahy. U Tails of Iron to ale ani zdaleka neplatí. Zdejší zvířátka si totiž procházejí obdobím temného středověku. Naštěstí je alespoň na chvíli v království krys mír, když se hlavnímu hrdinovi podařilo porazit žabí nájezdníky.

V hlavní roli ho střídá nemanželský syn krále. Arlo se shodou okolností stává velitelem pevnosti Winter’s Edge a je na něm a pár zbývajících následovnících, aby něco udělali s netopýří hrozbou. Daleko na promrzlém severu dlouhá léta sbírali síly. Je to taková doba, že se na krvelačné létavce skoro zapomnělo. Rychle se ale místním krysám připomněli, když pevnost během jediného večera zdevastovali.

Jelikož stoupenců moc nezbývá a pevnost je v troskách, musí Arlo nejdřív nasbírat nové spojence. Proto se společně s ním vydáte do několika koutů království. Hodila by se třeba pomoc sumčího kováře a soví kuchařka je neocenitelná pro zásobování. Ne každý se ale hrne do náruče krysího prince. Proto přichází na řadu přesvědčování, které se vždy týká problémů místních.

Když se zadaří, hned je to o něco veselejší. Z poražených zvířat a obecně ve světě získáváte zdroje, které pak využijete na opravy panství a výrobu lepší výbavy či dalších pomůcek, jako jsou pasti nebo elixíry zvyšující Arlovu odolnost. Jakmile dostanete kovárnu na nejvyšší úroveň a vykováte zbraň od každého elementu, výroba docela ztrácí smysl a hromadu materiálů zůstane ležet ladem.

Tails of Iron II staví na základech prvního dílu. Ve své podstatě tedy kombinuje prvky z plošinovek, akčních bojovek a souls-like akcí. Pohádková grafika může klamat, ale hned první souboje vám ukáží tvrdou realitu. Arlo toho hlavně z počátku moc nevydrží, a tak musíte spoléhat na dobře načasované úskoky a perfektní blokování nepřátelských úderů.

Boje jsou přece jen lehčí díky tomu, že máte nekonečnou staminu a zběsilým uskakováním se z prekérní situace prokutálíte docela často. Největší překážkou by mohlo být ovládání. Arlo je těžkopádný krysák a jeho váhu při soubojích pocítíte. Je to ale hlavně o zvyku.

„Arlo nezvyšuje svoji úroveň, sílí jen a pouze s tím, jak dobrou výbavu pro něj zvládnete získat.“

V souls-like žánru se inspiruje pouze soubojem, nikoliv mechanikami vývoje postavy. Nemusíte se tedy starat o žádné duše, Arlo nezvyšuje svoji úroveň, sílí jen a pouze s tím, jak dobrou výbavu pro něj zvládnete získat. A že výběr není malý. Zbrojí a zbraní je spousta a hodí se výbavu měnit nejen podle toho, který z kousků brnění má největší hodnoty.

Každá z nepřátelských potvor je zaměřená na jeden ze čtyř elementů a mít ideální zbroj, která si snadno poradí s jeden či mrazem, dělá obrovský rozdíl. Stejně tak i zbraně, ať už lehké nebo těžké, se řadí do čtyř kategorií.

Prohazoval jsem je docela často. V bestiáři si u každé potvory můžete najít, který z elementů je její slabinou. Je to ale dost otravný proces, protože zbraně nelze měnit jinak než z inventáře. Rozhodně by se hodila možnost vybavit několik zbraní najednou a snadno si je prohazovat během boje. Se zbraněmi si stojí za to pohrát tak jako tak. Můžete sice jedovatou potvoru upižlat jedovým kopím, ale třeba s mrazivým mečem, který jí ublíží třikrát tolik, to bude rychlejší a mnohem jednodušší proces.

Jednomu by se mohlo zdát, že Tails of Iron mají blízko k žánru metroidvania. To ale není tak úplně pravda. Arlo nesbírá žádné zásadní upgrady, pokud nepočítám čtveřici kouzel. Svět se dělí na několik lokací, které můžete prozkoumat hned od svého příchodu víceméně jak je libo.

Průzkum každého kouta hned z úvodu není potřeba. Spíš se vyplatí počkat na to, až v dané lokaci splníte hlavní úkol. Pak získáte přístup k vedlejším zakázkám. Tady zabijete sovodlaka, támhle po vás budou chtít zničit hnízda obřích housenek. Díky tomu prozkoumáte všechny lokace plynule, a navíc si přijdete na pěkné odměny. Je to hlavně příjemný bonus, pokud chcete ve světě Tails of Iron strávit o chvíli déle.

Pokud se budete věnovat čistě hlavním úkolům, budete mít hotovo docela rychle. Řekl bych, že schopný hráč může i s vedlejším obsahem mít Whiskers of Winter dokončené se vším všudy za nějakých 10 hodin. Což nepovažuji za negativum. Každá hra nepotřebuje mít ohromující svět plný obsahu na stovky hodin. Tails of Iron II zvládají odvyprávět smysluplný příběh a dotáhnout ho do konce bez problému i na menším prostoru. A pokud vývojáři budou následovat postup prvního dílu, nejspíš se do tohoto světa v budoucnu vrátíme.

Technicky jsou Tails of Iron II bezproblémovou záležitostí. Na PS5 jsem nenarazil na žádné trable. Stylizovaný svět vypadá velmi dobře a stejně tak se povedla i hudba, která dokáže hlavně v bossfightech pěkně nabrat na obrátkách. Při pohledu na grafiku je jasně znát, že se tvůrci inspirovali evropskými komiksy. Přeci jen k nim mají blízko vzhledem k tomu, že tým Odd Bug Studio má sídlo v Anglii.

Skrz celou hru vás bude provázet jen hlas vypravěče. Zvířata přeci nemluví, to dá rozum. Co si chtějí mezi sebou sdělit, poznáte skrz komiksové bubliny s obrázky. Jediný hlas ale bohatě stačí na to, aby vás hra vtáhla do kryso-netopýřích válek. Spousta z vás ho jistě bude znát. I ve druhém díle se do této role vrací Doug Cockle, kterého můžete znát jako anglický hlas Geralta z Rivie ze série Zaklínač.