Recenze hry Tales of the Shire. Hobiti si zasloužili víc než těžký průměr

Fungující základ
Občas má svoje kouzlo
Hezky zpracované vaření
Nevzhledná stylizace
Tragická optimalizace
Velmi základní mechaniky
Postavy nejsou namluvené
4 /10
Odpočinková hra pro PC, PS5, XSX a Switch • Recenzovaná verze: Switch • Cena: 699 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 3+ • Bez oficiální češtiny
Existuje spousta oblíbených značek, jejichž majitelé jim z nějakého důvodu nejsou schopni dopřát zaslouženou péči. Už řadu let se to týká i Pána prstenů, respektive celého světa z pera spisovatele J. R. R. Tolkiena. Posledním povedeným kouskem byla akční adventura Shadow of War z roku 2017. Od té doby to stojí za starou belu. Po naprosto tragickém Glumovi, který se stal nejhůř hodnocenou hrou roku 2023, mi chuť nespravil ani výlet do Kraje.
Nevzhledný odpočinek v Kraji
Oddych ve hrách, jako je Animal Crossing nebo Stardew Valley, si jednou za čas dopřeju rád. Proto mi myšlenka na podobnou hru v kulisách Středozemně přišla jako skvělý nápad. Tales of the Shire se odehrává v období klidu, kdy má Bilbo svoji výpravu už za sebou a do Frodova dobrodružství je ještě daleko. I když o nich uslyšíte zmínky, přímo ve hře na ně nenarazíte. Ocitáme se totiž v roli nově příchozího hobita, který se čerstvě přestěhoval do vesničky Povodí.
Na to, abyste o kvalitě hry měli pochybnosti, ji nemusíte ani zapínat. Řekněme, že se tvůrci z Weta Workshopu s grafickým stylem trefili do vkusu málokomu. Už v trailerech bylo vidět, že je to krok vedle. Přitom není všechno tak špatné, jak se na první pohled zdá. Prostředí hry umí vypadat hezky. O samotných hobitech se to už říct nedá. Přijde mi, že se inspirovali původními ilustracemi, které do hry převedli skrz modely v komiksovějším stylu. Což úplně nevyšlo.
Mému požitku z grafiky nepomohlo ani to, že jsem si zvolil verzi pro Nintendo Switch. Jelikož je určená pro starší model, většinu času jsem hrál právě na původním Switchi namísto dvojky. Nejenže oproti ostatním platformám Tales of the Shire hůře vypadá, ale hlavně běží dost špatně. Neustále budete pobíhat po vesnici a snad každý den vás cesty zavedou k Zelenému drakovi, kde se setkává víc hobitů. Jakmile se přiblížíte, framerate strmě klesá. O stabilitě nemůže být řeč v žádném ohledu.
Je docela zvláštní, že při hraní v doku jsem se s propady setkával častěji, než když jsem držel Switch v rukách. Nepamatuju si, že by se to dělo u žádné jiné hry. Pokud se neduhů chcete zbavit, budete k tomu potřebovat Switch 2, kde jsem hru také ozkoušel. Dodatečný výkon pomáhá na první dobrou. Snímky nepadají, a i obraz vypadá o chlup lépe. Tales of the Shire ale nemají nativní verzi pro Switch 2, takže razantní skok v kvalitě grafiky nečekejte. Tráva bude stále doskakovat jen na pár kroků od vašeho hobita.
V hobití noře
Technicky příliš nezáří, ale co herní náplň? Ta je velmi základní, co se žánrovek týče, ale funkční a dokázala si mě udržet. Po příchodu do Povodí vás zdejší hobiti nenechají vydechnout a rovnou se jde na seznámení s důležitými osobami. Žije tady sice dost hobitů, ale interagovat můžete jen s tuctem, zbytek funguje jen jako kulisa. Každý z důležitějších má odlišnou osobnost, zabývá se něčím jiným. Když nastane problém, stačí oběhnout pár sousedů a vždy se najde řešení.
Ruku k dílu záhy přiložíte také, kdy se místní starousedlíci dohadují o to, jestli je Povodí právoplatnou vesnicí. To řešíte skrz celý hlavní příběh, který můžete sfouknout za nějakých 15 hodin. Vedlejších aktivit tady ale máte dost na to, aby vás zabavily na delší dobu.
Všechno se motá okolo čtyř základních činností – zahradničení, rybaření, sběr a vaření. Právě poslední jmenovaná je ze všech nejdůležitější. Hobiti nad dobrým jídlem řeší spory, a hlavně při pozvánce na něco k snědku prohloubíte vztahy. Díky tomu získáte nové recepty, kterých je dohromady přes stovku. Když naservírujete na stůl pokrm, na který mají přísedící zrovna chuť, dostanete i dáreček navíc, jako třeba dekoraci do vaší nory.
Vaření jako takové je zpracované skrz příjemnou minihru. Pokud ingredience správně nakrájíte a namícháte s kořením, může mít pokrm speciální efekty. Suroviny se vám ale samy neobjeví ve spíži, čímž se dostáváme k pěstování. Není třeba v něm hledat žádnou vědu. Do záhonků zasadíte semínka a každý den je potřeba zalít. Některé rostliny si rozumí s dalšími druhy lépe než s jinými. Podle toho, jak semínka zasadíte, se liší kvalita sklizně.
Co můžete zrovna sázet, neovlivní jen to, co vám prodal farmář Bavlnka. Své udělá i roční období. Po každých 14 dnech ve hře se přehoupnete do dalšího. Některé rostliny vydrží celoročně, jiné pouze v jednom období. Nepřijde mi, že by to hraní nějak omezovalo. Nestane se, že byste museli čekat celý rok kvůli vypěstování jedné plodiny. Buď si uděláte dostatečné zásoby, anebo se dá připravit jiný pokrm. S využitím různých ingrediencí a koření můžete skoro vždy chuť upravit tak, aby seděla hostům.
S každým ročním obdobím se také mění to, co můžete nasbírat v nedalekém lese. Různé druhy hub nebo bobule se hodí nejen do receptů, ale jsou snadným způsobem, jak přijít k penězům. To ostatně platí i pro rybaření. Nakoupíte za ně třeba dekorace a nábytek do vašeho příbytku, většinou jsem je spíš utratil za suroviny. K některým se totiž jinak nemáte šanci dostat.
Všestranný hobit
Ke každé činnosti patří i klub, který odstartuje po pár hodinách hraní. S plněním klubových aktivit získáváte vylepšení v daném odvětví. Třeba u zahradničení se vám odemkne nová část pozemku. Jsou to jednoduché úkoly ve stylu sesbírej 10 kuřátek nebo vypěstuj 4 rajčata.
Moc ale nechápu, proč můžete mít v jednu chvíli úkolů aktivních jen 10, když se s každým dnem na tabulích objevuje 20 nových. Těžko splníte úplně všechny. Fungovalo by to mnohem lépe, kdybych mohl nabrat všechny naráz a plynule je plnil při běžných aktivitách. Na druhou stranu to ale zásadní problém není. Ten vidím trochu jinde. I když činnosti fungují dobře, jsou to naprosté základy, které najdete v každé relaxační hře s farmařením. Tvůrci ani nezkoušeli vymyslet něco svého, co by zážitku přidalo alespoň trochu víc koření světa Pána prstenů.
Kdyby tady nebyli hobiti a čaroděj se špičatým kloboukem, mohla by to být jakákoliv tuctová hra s příjemnou atmosférou. Značku Tales of the Shire nevyužívají zrovna nejlépe. Odkazů, narážek a dalších věcí tady mohla být hromada. Spíš se s nimi setkáte jen výjimečně.
Řekl bych, že celkovému dojmu by dost pomohlo, kdyby byly postavy namluvené. U značky formátu Pána prstenů se tvůrci jen těžko mohou vymlouvat na nedostatek zdrojů. Takhle si musíte vystačit jen s textem a na pozadí většinu času slyšíte jen ambient.
A i když v recenzi uvádím česká jména, hra ve skutečnosti češtinu nemá, což je také škoda. Příběhům ze Středozemě český jazyk sluší, jak v knihách, tak ve filmech. Navíc by díky tomu mohla být hra přístupnější pro mladší hráče, pro které je díky nízké obtížnosti ideální. Ale bohužel, o překlad se tak maximálně postará komunita na PC.
Občas to působí, že některé věci nejsou dokončené. Narazíte na místa, kde se váš hobit zahloubá do myšlenek, ve kterých občas můžete vybírat z možností. Jaký a jestli vůbec nějaký vliv rozhodnutí mají, jsem nezjistil. Stejně tak je mi záhadou, k čemu je tlačítko pro hopsání místo běžné chůze. Není rychlejší, ani na okolí nemá žádný efekt. Je to jako by někdo dostal dobrý nápad a dotáhl ho do půli cesty. Což by se u Tales of the Shire dalo říct o řadě věcí.
Verdikt
Tales of the Shire slibovaly odpočinek v Kraji v kůži nově příchozího hobita, který se zabydluje ve vesničce Povodí. Provedení je ale nanejvýš průměrné ve všech ohledech. Základní herní smyčka sice funguje, ale nedělá nic nad rámec nejběžnějších cozy her. Občas umí navodit atmosféru světa Pána prstenů, kterou většinou kazí tragická optimalizace společně s nešťastně zvoleným stylem grafiky.