Recenze hry Tempest Rising. Duchovní nástupce slavné strategické série Command & Conquer

Po několika nemilých odkladech jsme se konečně dočkali! Tempest Rising vychází a navazuje na zašlou slávu kdysi královského žánru počítačových her, hutných real-time strategií. Rozhodně se nedá říci, že by zklamal. Jen občas lehce zaškobrtne.

Plusy Nostalgická atmosféra Parádní hratelnost Dvě unikátní frakce Pohledný vizuál Povedený soundtrack Minusy Větší i menší chybky Slabé animace mezi misemi Nemožnost hrát za třetí frakci 8 /10

Real-time strategie pro PC • Recenzovaná verzi: PC • Cena: 1 099 Kč • Singleplayer a multiplayer • Věkové omezení: 12+ • Bez oficiální češtiny

Jó, kde jsou ty časy, kdy jsme na starém Pentiu 200 s kamarády smažili všechny ty C&C, Red Alerty a Duny. Sice jsme skoro vůbec neuměli anglicky, ale hrané filmečky s reálnými herci, skvělé songy, parádní hratelnost a unikátní jednotky jako bombardovací vzducholoď a tank se dvěma hlavněmi, si nás získaly a přikovaly k monitoru. My se pak už jen hádali o to, kdo si zahraje jako další. Tyto zážitky už odvál čas. Ale občas není od věci si se slzou v oku na tyto zašlé časy zavzpomínat. Na tuto vlnu nostalgie nasedá i Tempest Rising, a to dost úspěšně.

Jak padlo již v dojmech z demoverze, Tempest Rising takřka kopíruje jak herní mechanismy, tak i zápletku známou z C&C Tiberian Sun. Máme zde dvě odlišné, znepřátelené strany - technologicky vyspělou západní armádu GDF a východní, na brutální sílu zaměřenou Dynastii Tempest, jež je až jakýmsi náboženským kultem. Jenže! Postupně se na scéně objevuje i hráč nový, tajemný a hrozící naprostým vyhlazením celé lidské civilizace.

Vy si ale zahrajete pouze za dvě klasické lidské frakce. V nabídce jsou samozřejmě dvě kampaně pro jednoho hráče, kdy každá čítá 11 misí. Dále zde nesmí chybět ani multiplayer nebo Skirmish proti počítači, a to na velké spoustě rozličných map.

Kampaně jsou za mě dost povedené a chytlavé. Jsou variabilní a neustále se v nich něco děje. Prostředí se mění a máme tak možnost navštívit pusté pouště, zasněžené ledové krajiny Islandu, ale podíváme se i k našim východním sousedům na Slovensko. Co je ale důležitější, tato pestrost platí i pro náplň jednotlivých misí.

Jednou povedete speciální jednotku, se kterou se postupně probojujete až k určenému cíli. Jindy klasicky stavíte základnu a ničíte jednu nepřátelskou bázi za druhou. O pár misí později budete čelit vlnám čím dál tím nebezpečnějších nepřátel, abyste v další misi museli během časového limitu splnit předem dané zadání. Krom hlavních úkolů lze ale plnit i úkoly vedlejší. Za což se dočkáte všemožných bonusů či posil, ale též za ně obdržíte i drahocenné bodíky, za které si po splnění mise nakoupíte vylepšení.

Gameplay je klasický, tak jak ho známe z výše zmíněných sérií od legendárního studia Westwood. Stavíte jednotlivé budovy, najímáte vojáky, budujete opevnění, těžíte jednu jedinou surovinu. Následně si vybudujete armádu, se kterou se vydáváte na steč, dobít nepřátelská území.

Jednotlivé frakce jsou celkem odlišné, ale zároveň poměrně slušně vyvážené. Každá strana konfliktu oplývá velkým množstvím jednotek. Od pěšáků, přes obrněnou techniku, až po jednotky letecké. Bohužel, ne všechny jednotky jsou stejně použitelné. Většinou si tak vystačíte s pár oblíbenci. Na druhou stranu rozhodně nelze využít taktiku, kdy si například najmete 20 tanků stejného typu, se kterými pak smáznete všechny a všechno v dosahu. V takovém případě vás jednoduše rozdrtí na padrť soupeřovo letectvo.

Vaše síly je tak potřeba dobře namixovat. Tanky říznout artilerií a přidat i nějaká vozidla s protivzdušnými kanóny. To vše doplnit pěchotou a v záloze si nechat i leteckou podporu, která je mnohdy dost zásadní a mocná. Většina jednotek pak má speciální schopnost. Specialisté na drony mohou střílet klasicky z palných zbraní, ale též mohou pomocí dronu sestřelit i vzdálenější cíle náchylné k leteckým útokům. Protiletadlové vozidlo vytáhne jakýsi majáček, který postupně opraví všechnu obrněnou techniku v okolí. Inženýři pak mohou stavět opevnění pro pěchotu, případně pokládat miny. Jenže poměrně často se stane, že unikátní schopnosti jednotek bohužel nevyužijete, a to z prostého důvodu, nebudete mít čas!

Tempest Rising je totiž strategie dost svižná, ve které je potřeba neustále dávat pozor na to, co se kde děje. I proto hra není úplně snadná, i když otřelé stratégy asi úplně nepřekvapí. Je ale potřeba se připravit na to, že často budete překlikávat mezi několika částmi mapy. Vaše útočné oddíly rabující nepřátelskou základnu nemůžete nechat bez dozoru, ale zároveň soupeř nelení a podniká protiútoky na vaše pozice, což vaši pozornost vyžaduje též. Stačí chvilka nepozornosti a vaše pracně budované opevnění se ocitne v plamenech. K frenetické akci pak přispívají i časté časové limity, ve kterých musíte jednotlivá zadání plnit. Hráč se tak musí umět pořádně otáčet.

Zajímavé je, že ve hře se nachází i třetí rasa s dost odlišnými jednotkami. Za ni si ale zahrát nemůžete, a to ani v multiplayeru či Skirmishy. Je to škoda. Dá se ale předpokládat, že tvůrci časem tuto možnost přidají formou placeného DLC. Zatím proti těmto bídákům můžete bojovat pouze v několika misích kampaně.

Zajímavým zpestřením je RPG systém. Mezi jednotlivými úrovněmi za utržené body z hraní můžete pořídit nějaký ten upgrade, který vám dodá rozličné herní bonusy. Můžete si pořídit například více životů pro pěchotu, nasazení laserových zbraní pro drony, zlepšený pancíř pro vozidla a mnoho a mnoho dalšího. Je jen na vás, jaké upgrady budete preferovat a jaké lépe vyhovují vašemu hernímu stylu.

Bohužel, hře se nevyhnuly chybky, které ztrpčují hráčům život. Někdy to jsou detaily, kdy se prolínají jednotky při pohybu nebo když na omezeném prostoru do sebe vozidla podivně narážejí, případně sebou zvláštně zmítají v jakési křeči.

Horší jsou chyby, které hru víceméně rozbíjejí. V jedné misi jsem například chtěl vystavět budovu datacentra. Stavění se ale vždy chvilku před dokončením zaseklo. Problém tkví hlavně v tom, že takto rozpracovanou budovu nelze zničit, prodat, ani zrušit. Tím pádem ale nelze postavit ani nic jiného a celý proces se zasekne. Pomohlo až načtení o hodně starší pozice.

Nemilé bylo i to, kdy jsem kvůli bugu nemohl splnit jeden z vedlejších úkolů s přežížením elektráren. Čudlík totiž nešlo zmáčknout, a to i přesto, že jsem všechny předpoklady splňoval. Hru jsem kvůli tomu již nechtěl restartovat, dokončení mise v ohrožení nebylo, ale trochu to stejně zamrzí. Zmínit musím i nic moc pathfinding, který občas zazlobí a pošle vaše jednotky k danému cíli naprosto nesmyslnou cestou.

Co naopak potěší je vizuál. Ten je správně temný, drsný a navíc pohledný. Efekty výbuchů a střel vypadají skvěle. A některé větší bitvy jsou správně monumentální, až z toho běhá mráz po zádech. Filmečky mezi jednotlivými levely už tak pohledné nejsou. Jde o hodně jednoduché animace, které příliš nenavnadí. To samé platí o briefingu, ve kterém k vám promlouvají rozličné postavy a odpovídají na vaše otázky. Zaprvé nejde texty popohánět a vždy si musíte vyslechnout celou odpověď. Zadruhé modely postav a jejich mimika úplně neodpovídají tomu, co se na obrazovce děje.

Naopak hudební doprovod je parádní a opět hodně připomíná dávné fláky ze sérií C&C a Red Alert. A to díky angažování skladatele Franka Klepackiho, který se podílel i na tvorbě hudby k původním dílům C&C. Písničky jsou chytlavé, správně adrenalinové a vy si je můžete libovolně pouštět a to kdykoli a dle vlastních preferencí.