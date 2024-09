Recenze hry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Závody na hongkongském ostrově se neobešly bez problémů

Není to jen o závodech hra, Solar Crown je hra o luxusním životním stylu. Vývojáři z Kylotonnu vytvořili detailní mapu ostrova Hongkong a prezentují ho, jako onen ráj přepychu. Jízda autem je skutečně prvotřídní záležitost, bohužel ostatní herní prvky už tolik neoslnily a jako by autoři neměli dostatek času hru dopracovat, více oživit a udělat zábavnější.

Plusy Jízdní vlastnosti Velká různorodost závodů Vybudujete si vztah k autům Minusy Technické problémy Propady ve snímkování Prázdné město Málo hráčů online 6 /10

Závodní hra pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 419 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Začínáte jako mladý nadějný závodník, který byl povolán z ulic a ubytován do prostorného apartmá v hotelu Solar Crown. Stručně vám bylo vysvětleno, že si máte vybudovat prestiž a udělat dojem v hongkongských ulicích závoděním a předváděním se v soutěžích pořádaných místní korporací. Budujete si jméno a děláte dojem na pracháče a místní pouliční klany. Nebude to zadarmo a cesta je za oslnivým statusem dlouhá.

Nakupování s rozmyslem

Na rozdíl od jiných závodních her, jako je například Forza nebo Gran Turismo, kde každou chvilku dostanete nové auto, je Solar Crown především o vazbě, které si se svými vozem vytvoříte. Auťáky stojí spoustu peněz, takže nákupy budete pečlivě zvažovat a v první káře strávíte spoustu času, než si našetříte na další. Naštěstí si můžete každé auto ve hře vyzkoušet, než za něj tu velkou sumu vysolíte.

Výkonnostní charakteristiky vozů jsou zde zjednodušené a prakticky je můžete ignorovat, protože se v závodech řídíte hlavně celkovým hodnoticím číslem podobně jako v již zmíněném Gran Turismu. Navíc výkon není vše, důležitější jsou jízdní vlastnosti každého auta, neboť ty jsou zpracovány jedinečně pro každý vůz, takže doporučuji věnovat čas hledání, zkoušení a šetření na svého favorita.

Nejnovější pokračování Test Driveru má blíže k simulaci než arkádě. I když zde nedochází k žádnému reálnému poškození, tak pokud vyjedete s autem mimo trať, znamená to většinou konečnou pro nějaké lepší umístění v závodě. Dokonce i najetí jedním kolem na měkčí povrch nebo přejetí travnatého rozdělovacího pruhu zapříčiní, že ztratíte ideální stopu a tím pádem i rychlost.

Zpětnou vazbu jednotlivých typů terénu skvěle zprostředkovává haptika DualSense, kdy se vám ovladač vrtí v ruce a levý triger se chvěje, pokud skočíte na brzdu. Díky tomu máte pocit, že skutečně sedíte za volantem rychlého auta a cítíte vozovku pod kolami.

Světová metropole bez života

Hongkong je pro takovou hru ideální místo. Projet se můžete po velkém množství různých typů silnic. Úzké uličky, široké dálnice, klikaté horské silnice, prašné cesty anebo písečné pláže. Kromě samotných závodů láká k prozkoumávání ostrova sběr různých sběratelských předmětů, díky kterým získáte herní peníze, zkušenosti nebo nový vůz. Problém, který jsme při průzkumu ostrova a měl, je, že působí mrtvým a prázdným dojmem.

Vůbec na mě nedýchla atmosféra jedné z největších metropolí Asie s nejhustší populací na světě. Ulice jsou prakticky vylidněné a ani hudba z těch několika rádii jaksi neevokuje, že se nacházíte ve světové globalizační tepně. Tento pocit doplňuje i velmi nízké vykreslování vzdálenosti, kdy se příroda a mrakodrapy jakoby náhle vynoří z mlhy.

Závody se blíží spíše simulaci než arkádě

Nosný prvek hry, pro který si jí hráči nejspíš koupí, tedy závodění, se naštěstí povedl. Každý závod má definovanou jinou denní dobu a efekty počasí. Když začne pršet, tak se připravte na nervy drásající zážitek a jízda z pohledu kabiny je v takovém případě záležitost jen pro otrlé. Soupeři z řad umělé inteligence jsou celkem zdatní, což je fajn.

Vítězství si musíte odpracovat. K dispozici je slušný rozsah jednotlivých závodů, od sprintů, přes klasické okruhy, časovky až po režim dominance, který upřednostňuje počet nasbíraných bodů v průběhu závodu před pouhým projetím cílové čáry jako první. Závodní tratě na plno využívají charakteristiku ostrova. Často vedou z úzkých uliček přímo na dálnici, aby skončily na zrádných horských stoupačkách. Pokud chcete v náročných závodech uspět, musíte se s autem sžít a poznat, v čem vyniká. Je zde opravdu cítit rozdíl, pokud závodíte s těžkým Mustangem, nebo a agilním sporťákem japonské provenience.

Jak jsem již zmiňoval, nová auta jsou poměrně drahá. Naštěstí to samé neplatí o tuningu, který je naopak dosti levný. Zvláštností je, že lepší díly jsou omezené vaší celkovou úrovní prestiže. Ve stylu, peníze mám, ale ve městě jsem pořád nováček, tak si nemůžu koupit to větší turbo. Určitou logiku to má, ale působí to trochu jako uměle zdržování. Do auta toho lze namontovat poměrně hodně a dá se vytvořit elegantního krasavce až po nějakou tu obskurní plastovou hříčku.

Péče o auto i závodníka

Vylepšovat lze rovněž vašeho avatara. Můžete měnit sestřihy a oblečení. S rostoucí zkušeností máte přístup k lepším a luxusnějším ohozům. Autoři ani nezapomněli na nejnovější moderní trend, kdy na mužský typ postavy můžete obléct ženský oděv. Nic proti tomu, jen škoda, že autoři nevěnovali více pozornosti jiným, mnohem podstatnějším detailům hry. Zejména pak zpackaný start pro majitelé nejdražší zlaté verze se zapíše do slovníku pod pojmem "Jak určitě nespouštět hru".

Dalším aspektem, který by měl být přidanou hodnotou k atraktivitě závodění, je hráčova možnost připojit se k jednomu z klanů, které představují určitou hongkongskou subkulturu ve stylu Rychle a zběsile. Jediným výraznějším benefitem plynoucím z členství jsou další unikátní závody, řekněme akčnějšího ražení. V závodech se však nějaká znatelnější rivalita neprojevuje a nevystupují zde ani zajímavé postavy, které by hráče vtáhly více do hry. Škoda promarněné příležitosti.

Online zápolení je zatím velmi omezené

Prázdnost oněch závodů by mohli vyřešit hráči. Jenže jak jsem už naznačil výše, Solar Crown měl obrovské potíže s připojením do hry, které jej provázely celým předběžným přístupem. Jednoduše namísto osmi živých hráčů jsem většinu závodu odjezdil proti AI a občas se ke mně připojil jeden nebo dva hráči.

Nemluvě o tom, že hra nepodporuje crossplay, takže výběr hráčů se ještě více zúží. To není příliš dobrá vizitka pro hru zaměřenou hlavně na multiplayer. Na mapě občas zahlednete nějaké hráče, jak jezdí po ostrově a poflakují se v hotelové hale, ovšem závodění s nimi je v tuto chvíli značně omezené.

Dalším velkým neduhem, který mě provázel při hraní na PS5, je výrazný pokles snímkování. Největší propad nastane většinou v místě, kde se auta shlukují, samozřejmě v momentě, kdy to zrovna nejméně potřebujete. Vezmu-li v potaz, že okolní prostředí není zrovna grafický skvost, jedná se o vážnou hrubku hodnou brzkého záplatování.

Doskakování budov na horizontu je už takovou pomyslnou kaňkou na konec. A je to škoda, protože s modely aut a jejich jízdními vlastnostmi si dali autoři obrovské množství práce. Nejen, že auta vypadají velmi reálně z vnějšku, ale vypracován je do nejmenšího detailu i interiér každého vozu. Navíc si můžete pomocí kamery vnitřek prohlédnout, jako byste tam opravdu seděli.