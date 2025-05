Recenze hry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. V plné kráse, se všemi klady i špetkou záporů originálu

Verdikt

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered je výbornou aktualizací původní hry, která přináší nové vizuální zážitky a optimalizaci pro moderní platformy, aniž by byla narušena původní atmosféra a příběh. Nová grafika, optimalizace a zachování původní atmosféry činí tuto hru skvělou volbou pro fanoušky série i nováčky. I přes drobné chyby je Oblivion stále jednou z nejlepších her své doby.