Recenze hry The First Descendant. Repetitivní looter-shooter s nemalými technickými problémy

The First Descendant je nová free-to-play záležitost, která spadá do žánru looter-shooterů. Jak už bývá u těchto her zvykem, nabízí nespočet hodin zábavy, jde pouze o to, zda je tato zábava něco pro vás. Hned na začátek můžu říct, že všechen hratelný obsah jede podle stejné šablony celou hru a jde tedy opravdu spíše o to, zda máte rádi probdělé noci plné shánění materiálů a nepřetržitého hraní pro získání pár čísel poškození navíc.

Plusy Pocitově dobrý gunplay Hezké grafické zpracování velké množství hratelných zbraní a jejich úpravy Minusy Prázdný svět Repetitivní mise Diskutabilní pay-to-win mechanismy Otřesná optimalizace 6 /10

Akce z pohledu třetí osoby pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: zdarma ● Multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Začnu tím pozitivním, co Descendant nabízí. Nespornou výhodou je, že je zdarma a vyzkoušet si ji tak může každý s použitelným hardwarem. Věc, se kterou jsem byl opravdu spokojený, je gunplay a pohyb postav. Střelba je pocitově výborná, zábavná a zbraně viditelně dělají to, co od nich očekáváte. Pohyb postavy je na úrovni a někdy baví i více nežli samotná střelba, dodává také celé hratelnosti příjemné zpestření. K dispozici máte vystřelovací hák, kterým se přitáhnete na cokoli a zdoláte tak i náročný terén pěkně ve stylu. Postava disponuje také dvojitým skokem a úhybem, což v různém řetězení nabízí dostatek prostoru pro vyblbnutí i ostříleným parkouristům.

Zároveň zde narazíte na spousty hratelných zbraní. Ať už se jedná o brokovnice, odstřelovací pušky nebo útočné pušky, zde najdete vše, někdy i s malým zpestřením například v podobě jedových střel a podobně. Jako v každém looter-shooteru nacházíte zbraně popadané z nepřátel, nebo jako odměnu za misi, nicméně tímto vaše možnosti nekončí. Každá zbraň disponuje možností do ní přidat moduly, které zlepšují její určité atributy. Jedná se například o zvětšení kritického zásahu, menší zpětný ráz a tak dále. Tento fakt dodává celému výběru vhodné zbraně další aspekt, musíte si totiž ještě vybrat i vhodné moduly, které budou co nejefektivnější pro váš styl hraní.

Kromě zbraní disponují moduly také samotné postavy, které se zde nazývají Descendanti a jsou zároveň i obdobou systému tříd. Na začátku hry dostanete na výběr ze tří těchto Descendantů, ale nemusíte se bát, v průběhu hry budete mít možnost si mezi nimi různě přepínat, pokud si je patřičně vyzkoumáte a vyrobíte, k čemuž se dostanu později. Schopnosti mají různé, já osobně zvolil těžkého a velkého tanka, který před sebe vrhá štíty a má i schopnosti plošného poškození. Dovednosti jednotlivých Descendantů jsou u některých lepší, u některých horší, ale jelikož se jedná o PvE hru, nemusíte v podstatě řešit, jestli je vaše postava meta nebo ne, jdete s tím, co se vám líbí a co vám vyhovuje.

Tím se dostáváme k samotné herní náplni. Jestli jste pochybovali o množství misí a splnitelného obsahu, nemusíte se bát. The First Descendant nabízí tolik stejnorodých a repetitivních misí, že to ani pěkné není a dokáže vás tedy nudit i klidně vyšší stovky hodin. Opravdu, mise jsou všechny na jedno brdo. Je jedno v jaké lokaci se nacházíte, jak daleko jste v příběhu postoupili, mise jsou stále to stejné akorát v jiné lokaci. Mise jsou v podstatě pouze trojího typu. Zabít nepřátele, hacknout stanici a během toho ji bránit a zničit nepřátelskou infrastrukturu. Na větší různorodost jsem během hraní nenarazil. Bylo jedno kde, bylo jedno jak moc pokročilá část příběhu, takhle to prostě je stále dokola. K tomu všemu jsou ještě lokace naprosto pusté, jsou sice pěkně graficky zpracované, ale máte pocit, že tam chcípl pes. Dokud nezapnete misi, ve světě nenarazíte na nic a nikoho.

Abych ale zase úplně hře nekřivdil, nabízí také bossfight mise, kde se buď sami nebo s ostatními hráči pustíte do velkého mimozemského potvoráka. Ovšem i tyto bossfighty jsou repetitivní a liší se pouze vzhledem jednotlivých bossů. Vždy jde o to najít jeho slabá místa a do těch střílet dokud zlořád nepadne, to je celé. Někdy, když máte dostatek palebné síly, není ani potřeba ta slabá místa hledat a jednoduše ho rozstřílet na kaši bezmyšlenkovitými salvami.

Za všechno samozřejmě dostáváte zkušenosti, vybavení a také materiály. Stejně jako zbraně, i Descendanti disponují moduly, které můžete na svou postavu nasadit a zlepšují stejně důležité vlastnosti jako u zbraní. Zlepší brnění, zdraví a tak dále. Nicméně vaše postava disponuje dvěma ukazateli úrovně. Jeden ukazuje úroveň, která se zvyšuje sama tím, jak zabíjíte nepřátele a plníte mise. Ta druhá, i když se zvyšuje stejným způsobem, po vás vyžaduje manuální level up prostřednictvím terminálu. Tato úroveň zvyšuje základní atributy o nemalé hodnoty a je dobré se tedy zaměřit na to, abyste nezapomínali na její vylepšování.

Kapitolou samou o sobě je vylepšování a odemykání dalších Descendantů. Jak jsem říkal, každá postava má své moduly, má také ale kapacitu, kolik a jaké si může nasadit. To se řeší pomocí zvýšení kapacity, která trvá poměrně dlouhou dobu, a ještě delší dobu zabere, než na to nasbíráte materiály. S tím se pojí velmi diskutabilní mikrotransakce. Ve hře je více Descendantů nežli ti tři první, všechny lze hraním odemknout, ale zároveň si je lze také všechny hned koupit za reálné peníze. Nabízí lepší Descendanti výhodu? Ano. Je to nutně pay-to-win? Není, jelikož hra je PvE a tento nákup tedy ovlivní pouze váš zážitek a nikoho jiného. Názory na toto téma se mohou lišit, faktem ovšem zůstává, že pokud peníze do hry vrážet nechcete, nemusíte, k Descendantům se dostanete dříve nebo později i za pomoci pouhého hraní. Bude pro to ale muset do hry investovat nechutné množství času.

Zvýšení kapacity modulů lze také zakoupit za reálné peníze, čímž dosáhnete v podstatě pouze zkrácení čekací doby. Za peníze si totiž koupíte kapacitu instantně, zatímco při neplacení musíte nějakou dobu čekat, než se vše vyrobí. Herní obchod mimo již zmíněné nabízí také různé kosmetické předměty jak na zbraně, tak na postavy. Zároveň si lze pořídit XP boostery pro rychlejší zisk zkušenostních bodů a rychlejší postup hrou.

Kromě repetitivnosti trápí hru také technické problémy na PC. Snímky za sekundu jsou v podstatě směšné, a to i na těch silnějších sestavách. Hra nedokáže udržet stabilní snímky téměř nikdy, o to horší to je v boji. Kromě toho jsem měl také obrovské problémy s načítáním a kompilací shaderů, což trvalo až neuvěřitelně dlouhou dobu na to, že je rok 2024. Mnohdy, když jsem napojil na bossfight, byl boss při mém načtení už dávno mrtvý, jelikož moji spoluhráči hráli na konzoli a načetli se daleko dříve.

Mimo to ale The First Descendant vypadá na pohled krásně. Modely postav i zbraní jsou velmi detailní a stejně tak i prostředí, ve kterém se pohybujete. Svět je sice prázdný, ale aspoň se na něj hezky dívá.