Recenze hry Tribe Nation. Rogue-like strategie z dob galských válek od českých vývojářů

Premisa je zde poměrně jednoduchá. Vy jakožto náčelník jednoho z roztroušených kmenů se rozhodnete vzdorovat osudu a potažmo i mocnému Římu. Nespokojíte se s jeho nadvládou a vydáváte se se svými lidmi na dlouhou a strastiplnou cestu za svobodou. Cestu, která je plná krvavých střetů, rozličných nečekaných setkání, ale také čilého obchodování.

Tento schématický a jednoduchý příběh je samozřejmě jen doplňkem k samotné hratelnosti. Ta se skládá z několika prvků. Prvním je mapa světa, po které se svým kmenem putujete. Zde si zvolíte směr vaší cesty. Půjdete za svým cílem co nejpřímější cestou? Nebo to vezmete oklikou? Jaké regiony navštívíte? Jakým se vyhnete? To je jen a jen na vás. V důsledku je to ale v podstatě jedno. Každý další váš krok totiž znamená především další bitvu. Občas potkáte i obchodníka nebo nějakou speciální událost.

Jakmile se střetnete s nepřítelem, hra se přepne na mapku rozdělenou na jednotlivá políčka. Nejprve se automaticky rozbije váš tábor. Následně se objeví i jednotky. Na mapce se též nachází opevnění a jednotky nepřátel. Ty se po seskupení většinou vrhnout přímo na vás.

Vy tak musíte rychle reagovat, sešikovat své bojovníky a ubránit se úvodnímu náporu. Dalším úkolem je pak smést nepřátelský tábor z povrchu zemského a otevřít si tak cestu dále, k dalšímu bodu na mapce Evropy.

Bitvy jsou stěžejní náplní hry a probíhají poměrně svižně. Občas ale zlobí umělá inteligence, která rozumu zrovna moc nepobrala. Někdy jízda rovnou naběhne na vaši sešikovanou obranu a bídně zhyne. Na pěšáky nepočká a tím vám zjednoduší práci.

Celkem často hapruje i pathfinding. Jednotce zadáte, kam má jít, ale ona si vybere snad tu nejhorší možnou cestu a tím roztrhá vaše obranné linie, či se začne motat v kruhu. Problémem bývá i to, když se jízda zasekne za pěšáky. Nenapadne ji pomalé druhy objet, ale neustále do nich zezadu naráží a tím se opožďuje. Přidání systému waypointů by nebylo úplně marné. Hru si ale alespoň můžete kdykoli pozastavit a svůj postup si naplánovat.

Tyto nepřesnosti v ovládání jsou občas dost frustrující. Jelikož kvůli nim můžete ztratit i dobře rozehranou bitvu. Což zamrzí o to víc, že nic jako opakování bitvy nebo načtení starší uložené pozice tady nenajdete. Prohra znamená začít znovu od začátku. Možná by nebylo od věci přidat alespoň u nejjednodušší obtížnosti jednu možnost, aby se bitva dala zopáknout.

Zamrzí i některé ne úplně promyšlené herní prvky. Například ve většině případů má nepřátelský tábor dva druhy zdraví, které je potřeba zničit. První lze zrušit ze zálohy střeleckými jednotkami, a to bez postihu, jelikož jen málo tvrzí umí střílet.

Druhé zdraví ale již katapulty ani luky nezničíte. A na řadu přichází pěší vojska. Může se ale stát, že vaši pěchotu zmasakrují a zůstanou vám jen střelci. Nepřátelské opevnění v takovém případě nezničíte a musíte se tak rovnou vzdát a začít hru od znova.

Naopak povedené je to, že bitevní pole jsou dost členitá a vy tak musíte využívat každé drobnosti ve svůj prospěch. Řeč je hlavně o prostředí. Vyvýšená místa poskytují bonusy k obraně či střelbě. Hornatý terén snižuje rychlost pohybu. V lese se zase lépe ukryjete před nepřátelskými projektily. Řeky lze překonávat jen v určitých místech (případně si musíte vystavět mostík).

Krom přírodních prvků hrají roli i další taktické možnosti. Jde o různá vylepšení, jež můžete svým druhům dopřát. Každou jednotku lze totiž vyzbrojit. Armáda by měla být pestrá, takže je dobré různé typy jednotek správně nakombinovat.

Nutností je mít kopiníky, jež si poradí s jízdou. Dále tu jsou klasičtí drsňáci s meči, lučištníci či třeba práčata. Každou jednotku je pak možné dále posílit koňmi, případně bojovým vozem. Ukout můžete i lepší vybavení, brnění, štíty, případně lze ukuchtit speciální posilující lektvary.

Je tu i jeden zásadní prvek, na který si musíte dát pozor. Na každé bitevní mapě se totiž nachází i jakési posvátné místo. To lze pomocí vaší armády ovládnout a získat tak nad nepřítelem výhodu. Po nějaké chvíli totiž tato svatyně náhodně vygeneruje jednu z bonusových událostí. Pošle vám posily, zapálí sídlo zlounů, případně se nepřátelská vojska ztratí v mlze a jejich bojové schopnosti se drasticky sníží. Jenže! Svatostánek může obsadit i nepřítel a tím pádem překlopí tyto výhody na svou stranu, což rozhodně nechcete.

Aby toho nebylo málo, svatyni lze obsadit jen bojovníky, které vede druid. Každou vaši jednotku může zaštítit ještě hrdina. Bojovník nebo právě druid. Tím se dostáváme k RPG prvkům, které hra obsahuje. Vaši hrdinové totiž během hry sbírají nové schopnosti. Druidi jsou spíše podpůrnou silou, ale o to více důležitou. Krom zabírání svatyní poskytují dost zásadní bonusy, bez nichž vaše pouť brzy skončí. Jde hlavně o léčení raněných či špionáž, jež vám ukáže, jaké nástrahy na vás čekají. Dále mohou infiltrovat nepřátelské základny a tím usnadnit jejich dobývání.

Bojovníci zase posilují vaše útočné schopnosti. Například rychlost úderů či pohybu vašich jednotek. Dále si můžete osvojit tvorbu speciálních formací, které opět nabízí další bonusy. Trochu stranou pak stojí schopnosti posilující základnu. Zvyšují životy obráncům, množství a výdrž hradeb, případně přidávají možnosti staveb dalších obraných prvků (například věží).

Problémem je, že ne všechna tato vylepšení jsou stejně důležitá a užitečná. Některá jsou celkem k ničemu a hodí se leda tak v poslední bitvě. Do této kategorie spadá většina schopností, které posilují vaši základnu. Bez jiných se naopak neobjedete. Jde hlavně o léčení zraněných. Případně pak schopnost, kdy prořídlé řady vašich bojovníků můžete bez penalizací doplnit nováčky.

Právě toto je klíčové. Vaše vojska po každé bitvě získávají zkušenosti a postupují na další level. Dost zásadně se jim zlepšují statistiky a tím pádem bojeschopnost. Jenže pokud vám jich padne příliš a musíte je doplnit novými rekruty, zkušenosti a levely zase ztrácíte. Proto pokud můžete, vyberte si tyto schopnosti co nejdříve.

Na druhou stranu, proč je posilování základny ve skrze k ničemu? Inu, ideální je, aby se nepřítel vůbec nedostal k vašemu táboru. Většinou stejně automaticky útočí rovnou na vaše vojska. A pokud vaši chrabří bojovníci padnou, můžete rovnou začít od začátku. Hra totiž obsahuje dost razantní rogue-like prvky.

Bitvu teoreticky můžete vyhrát i se zdecimovanou armádou a s opevněným táborem, který soupeře nakonec pokosí. Jenže co je vám to platné, když najmutí nových vojsk je tuze drahé. Navíc ztratíte i ty nejzkušenější válečníky, což znamená, že v dalším střetu nováčci shoří jak papír. Lepší tak je začít od znova.

Tím se dostáváme k surovinám a správě vašeho kmene. Po každé bitvě na vás čeká poměrně těžké rozhodnutí. Tedy co provedete s poraženým soupeřem. Můžete mu sebrat jen nějaké maličkosti. Tím ale shrábnete nejméně surovin, zato získáte bonus do dalších bitev. Cizáky ale můžete i přeci jen lehce vyplenit a získat více zásob Případně je do jednoho vybít a dostat se k bohatství většímu. To ale znamená i poměrně brutální penalizace do dalších bitev.

Mezi základní suroviny zde patří peníze, kov, lidské zdroje, koně a jídlo. Nejdůležitější jsou asi lidské zdroje a kov. Lidmi doplňujete své početní stavy. Z kovu pak tvoříte výzbroj. Trochu mrzuté je, že po bitvách, když si vybíráte svůj loot, nevidíte stav svých zásob. Tudíž je potřeba si vždy pamatovat, čeho máte nedostatek. Přidat do této fáze hry například řádek s množstvím materiálu, co máte na skladě, by se šiklo.

Výhrady bych měl i k jednotvárnosti vašeho putování. Pomalu postupujete po jednotlivých políčkách na mapě Evropy. A každý další krok v 90 % případů znamená boj. Obchodů a dalších událostí je minimum.

Tvůrci se snaží každou bitvu ospravedlnit krátkým textem, ve kterém popisují, proč se vše zvrtlo a vy musíte vzít do rukou zbraně a podlé zlouny rozdrtit. Jenže to v důsledku stejně moc nefunguje. Bylo by fajn mít možnost se bitevní vřavě i sem tam vyhnout. Zaplacením tributu, diplomacií, případně i tím, že se k vám jiný kmen přidá.

Nebo by stačilo přidat více překvapivých událostí, ve kterých vybíráte mezi několika těžkými volbami. Takto je to stále o tom samém. Jen si na začátku můžete vybrat směr, kudy půjdete. A to je vše.

Grafická stránky hry je dost jednoduchá, ale postačí. Alespoň hru rozchodíte i na obstarožních strojích. Zvuky a hudební doprovod je ale spíše podprůměrný. A zvukové efekty v menu mi vyloženě rvaly uši. Zato určitě potěší, že hra je komplet v češtině.