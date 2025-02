Plusy Velké množství typů muzeí Mnoho možností Povedený tutoriál Smysl pro detail Minusy Občas přeplácané Infantilní humor a zpracování Po čase se herní smyčka příliš opakuje 7 /10

Simulátor muzea pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PC • Cena: 999 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 3+ • Bez oficiální češtiny

V menu Two Point Museum dva herní módy. Klasickou kampaň a volné stavění, kde si nastavíte vaši výchozí pozici dle svého uvážení. Jde například o obtížnost, typ muzea a prostor, ve kterém se vaše muzeum bude nacházet.

Kampaň je hlavně o seznámení se se základními herními mechanismy. Přesto je ale poměrně dlouhá a košatá. Nejprve se staráte o jedno ubohoučké a upadající muzeum, následně se ale nabalují galerie nové s rozličnými specializacemi. A je jen na vás, jaké typy muzea budete spravovat a zda z nich nakonec uděláte atraktivní, a hlavně životaschopné instituce, jež budou lákat davy.

Pokud jste někdy podobnou hru hráli, budete i zde jako doma. Na mapce dostanete plácek nebo rovnou budovu, kterou musíte zaplnit jak exponáty, tak hlavně návštěvníky. Do začátku dostanete peníze a pár zaprášených artefaktů. Samotné vystavené předměty ale nejsou vše. Důležité je i atraktivní okolí, případně celkové zázemí. K exponátům je tak potřeba přidávat dekorace, informační tabule, ale též třeba kasičky na příspěvky od návštěvníků.

Zároveň platí, že každý artefakt je jinak atraktivní a vzácný. Dekoracemi samozřejmě atraktivitu zvyšujete, důležité je ale i opotřebení. O vystavené věci se musíte starat. Některým svědčí teplo, jiným naopak chlad. Pokud neupravíte prostředí dle potřeb daných exponátů, hrozí jejich nevratné poškození.

Stěžejní jsou i dekorace, kosmetické, ale i funkční doplňky a informační cedulky všeho druhu. Těchto prvků je zde nepřeberné množství. Některé se k vystaveným cennostem hodí více, některé méně, což je potřeba také reflektovat.

Zajímavý je mechanismus, jak exponáty získáváte. A to je průzkum speciálních lokací, kde cennosti nachází. Vždy musíte vyslat průzkumný tým, který dané místo ohledá a zajímavosti přiveze zpět. Postupně otevíráte lokace nové s hodnotnějšími nálezy. Zároveň ale k jejich odemknutí musíte splnit předem dané podmínky. Jde například o speciální vlastnosti členů týmu, ale též třeba množství již vystavených exponátů.

Když jsem již nakousl téma týmu, není od věci si o něm něco říci. Každá instituce, a muzeum nevyjímaje, potřebuje zaměstnance. V Two Point Museu najímáte 4 typy pajduláků. Jsou zde vědečtí experti, asistenti, uklízeči a strážní. Vědečtí pracovníci jsou nezbytní nejen kvůli cestám za poklady, ale též se starají o exponáty a udržují je v dobré kondici. Případně se dále podílejí třeba na výzkumu.

Asistenti dělají vše možné. Prodávají lístky, kasírují peníz za suvenýry, ale můžete jim určit i roli průvodce nebo třeba marketingového specialisty. Uklízeči dohlíží nejen na čistotu muzea, ale též například opravují či doplňují výdejní automaty. Strážní samozřejmě hlídají, plus vybírají peníze z kasiček.

Vaši zaměstnanci dále postupují na vyšší úrovně a získávají nové speciální schopnosti. V učebnách je navíc můžete i učit vědomostem, které potřebujete k pokroku dále a k odemykání nových míst k průzkumu. Zvyšující se úroveň ale s sebou nese vyšší náklady na plat. Spokojenost vašich pracovníků je také důležitá a odráží se na jejich výkonu. Není tak od věci postavit jim společenskou místnost s občerstvením a gaučem, kde si mohou po těžkém dni odfrknout.

Zajímavá je i variabilita muzeí. Typů je zde celkem 6. Respektive jde o muzea prehistorie, botaniky, podmořského světa, duchů, vesmíru a vědy. Každý typ má své unikátní a speciální exponáty, které pochází z neméně unikátních lokací. Muzea také mají odlišné mapky. Je zde strašidelný hotel, vysuté high-tech plošiny, ale samozřejmě i klasické starodávné budovy.

Co se specifik týče, například takové strašidelné exponáty k sobě přitahují i neposedné duchy. Ty si můžete ochočit a umístit do speciálních místností a vystavovat je tak veřejnosti. Vesmírné artefakty lze zase zkoumat a odemykat tím nové předměty a dekorace.

Každý takový muzejní biom má rovněž své unikátní grafické ztvárnění a druhy dekorací, stavbiček, produktů. Někdy jde jen o přeskinovanou jednu a tu samou věc. Jindy jsou odlišnosti významnější. Věci a dekorace jsou rozděleny do několika kategorií, takže nemusíte listovat desítkami položek. Přesto je zde možností takové množství, že není problém se v tolika předmětech sem tam ztratit.

„Jakmile zvládnete základy a vaše muzeum se stane soběstačné, můžete si vyhrát s množstvím detailních nastavení a speciálních funkcí.“

Naštěstí je zde poměrně snadný a intuitivní tutoriál, který vás herními mechanismy provede a vše do detailu vysvětlí. Jakmile zvládnete základy a vaše muzeum se stane soběstačné, můžete si vyhrát s množstvím detailních nastavení a speciálních funkcí. Například není problém vytvořit jasně vytyčenou cestu, po které mají návštěvníci jít a tím tam maximalizovat čas jejich návštěvy.

U každého prodejního automatu, obchůdku se suvenýry, ale třeba i v kavárně, můžete měnit ceny jednotlivých produktů, ale též jejich typ. Sledovat lze i jednotlivé pajduláky a procházet si statistiky. Nechybí ani množství tabulek o spokojenosti návštěvníků či finanční kondici vaší instituce. Dále si lze pohrát s barvičkami podlah, stěn, oken. Každý si zde zkrátka najde to své.

Co mi trochu vadilo, byla důležitost dekorací. Každý exponát má své bodíky atraktivity, kterou musíte ideálně co nejvíce maximalizovat, čemuž pomáhají právě dekorace. V praxi to často dopadá tak, že vedle každého vystaveného veledíla nasázíte i hromadu různých cetek, a to jen proto, aby se zvýšila atraktivita předmětu a tím pádem i celé instituce. Mnohé místnosti tak budou zákonitě působit dost přeplácaně a až nepřehledně.

Série Two Point je též známá svým osobitým humorem, který nemusí sedět každému. Přeci jen jde o humor infantilní a jednoduchý. V podobném duchu se nese i vizuální zpracování. To je plné barviček, komických postaviček a bizarních exponátů. Grafika není nikterak špatná, jen je zkrátka záměrně jednoduchá a notně stylizovaná. Tato celková dětinskost tak může mnoho lidí odradit.

Otázkou také je, zda je ona herní smyčka dostatečně nosná na to, aby vás zabavila na více než jen pár hodin. Funkcí a možností je zde dost. Navíc jak postupujete hrou, otevíráte funkce, předměty, ale i nová muzea. Pestré biomy se svými unikátními herními přístupy baví. Ale po čase mi přišlo, že opakuji stále ty samé úkony dokola. Vyslání expedice, umístění nového předmětu do výstavního sálu, úprava dekorací, rozšíření muzea a plnění různých dílčích bodů, které vám hra podsunuje.

Nejzajímavější mi tak přišlo právě objevování nových herních prvků, nových možností, které mohu sám ovládat či nastavit. Takové expedice mi zevšedněly celkem rychle a po nějaké době jsem je již jen co nejrychleji odklikával. K pocitu repetitivnosti přispívaly i opakující se hlášky z místního rozhlasu, které možná napoprvé působí vtipně a svěže, ale po pár hodinách se stanou spíše otravnými. Občas mě také štvalo, že titulky těchto hlášek překrývají důležité informace a tlačítka, a to zejména pokud si rozkliknete některý z grafů či doprovodných tabulek.