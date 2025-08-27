Recenze hry Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition. Retro návrat do drsného světa plného hrůzy a brutality

Tak se zdá, že se poslední dobou roztrhl pytel s remastery klasických strategických hitů. Po Age of Mythology či Strongholdech se na obrazovky monitorů dostává vylepšená verze slavného Dawn of War, jež obsahuje všechny dosud vydané přídavky. Má hra po letech stále co nabídnout?
Pořádná porce obsahu
9 hratelných frakcí
Čeština
Zábavné boje
Upgrady jednotek
Stále bídná krafika
Technické chyby
Zastaralé ovládání
7 /10
Real-time strategie pro PC • Recenzovaná verze: PC • Cena: 700 Kč • Singleplayer a multiplayer • Věkové omezení: 18+ • Oficiální české titulky
Co si budeme povídat, Warhammer 40 000: Dawn of War je klasika, která přinesla do zatuchlých vod real-time strategií zajímavé novinky, které osvěžily tento přeci jen již trochu vyčerpaný, ale kdysi tolik milovaný, žánr. Tyto herní prvky samozřejmě naleznete i zde a dle mého fungují stále docela dobře. Bohužel, technická stránka hry není úplně ideální. Ale popořadě.
Dawn of War vás zavede do krutého a drsného univerza Warhammer 40 000, jež snad každý trochu protřelý hráč již jistojistě zná. Univerza, ve kterém proti sobě bojují nelítostné a po zuby ozbrojené frakce. Ničí celé světy, vraždí na potkání, a to ve jménu všeho možného i nemožného. Mocného císaře, víry, tajemných a temných sil, případně ve jménu vyššího dobra či ctností, jako odvaha a hrdost. Svět je to velmi komplexní, plný zajímavých postav, spletitých příběhů a šokujících odhalení. Pokud se ale v tomto univerzu nevyznáte, tolik to nevadí. Příběhy jednotlivých kampaní totiž nejsou zase tak důležité, důležitá je hratelnost. A ta je parádní.
Na první pohled je Dawn of War klasickou strategií, ve které budujete svou základnu, postupně odemykáte nové stavby, vylepšení a jednotky, a ty následně vrháte do boje proti zlotřilým nepřátelům. Jsou zde i dvě základní suroviny, které těžíte a spousta dalších klasických propriet. Jenže to není vše.
První změnou oproti podobným strategiím je právě systém těžby. Vaším úkolem je totiž obsazovat speciální strategické body, které vám dodávají jednu z drahocenných surovin. Body můžete opevňovat a vylepšovat, čímž těžbu urychlíte. Druhým zdrojem je energie, kterou lze vyrábět pomocí reaktorů. Opět, čím více reaktorů postavíte, tím více energie získáváte. Jde o systém poměrně snadný a intuitivní. A v pozdějších fázích hry už ho nemusíte tolik sledovat a můžete se plně soustředit na intenzivní a frenetické bitky.
Boje jsou samozřejmě alfou a omegou celé hry. Navíc jsou také poměrně originálně pojaté. Nestačí jen namíchat koktejl jednotek, pěšáky s těžkou technikou, a vydat se neohroženě na steč. S touto „taktikou“ daleko nedojdete. Důležitý je totiž systém všemožných upgradů. Základní pěší jednotky lze velmi výrazně vylepšovat a dost zásadně tak zvýšit jejich ničivost. Z lehce ozbrojené skvadry několika málo mužíčků vytvoříte po zuby ozbrojenou partu zabijáků, která si lehce poradí i s několikanásobnou přesilou.
Jak je to možné? Nutné je vylepšovat, vylepšovat a zase vylepšovat! Základní družiny totiž můžete rozšířit o další muže. Pomocí výzkumných ústavů pak lze vyvinout i nové zbraňové systémy a těmi následně vaše jednotky vyzbrojit. To ale ještě není vše. K družstvu je možné přiřadit i jednoho z vašich hrdinů, případně přidělit seržanta, který ničivou sílu vašich jednotek ještě dále umocňuje.
S tím souvisí i to, že k jednotce, kterou jste za velký peníz a za poměrně dlouhý čas vypiplali takřka k dokonalosti, máte trochu jiný vztah než k řadovým pěšákům, kteří slouží jen jako potrava pro děla. O vylepšené skvadry zkrátka nechcete přijít, a tak se o ně více staráte, doplňujete jim ztráty, utíkáte z boje, pokud dostávají až příliš na hubu. To dodává celé akci další rozměr.
Co rozhodně potěší, je neskutečné množství obsahu, jež remaster nabízí. Jsou zde 4 hlavní singleplayer kampaně. Dále více jak 100 map pro skirmish. Nechybí neuvěřitelný počet 9 hratelných frakcí, každá se svými unikátními jednotkami a s příběhovým pozadím. Samozřejmostí je i multiplayer. Rozhodně si nikdo nemůže stěžovat na to, že by neměl po chvíli co hrát.
Skvělá je i variabilita misí v kampaních. Náplň levelů je pestrá, plná hlavních i vedlejších úkolů. Nechybí zvraty, zrady a nečekaná rozuzlení. Zároveň je každá kampaň trochu jiná. V těch sevřenějších klasicky bojujete za jednu frakci a skrze mise rozvíjíte propracovaný příběh. Jindy je postup volnější a nejprve si vyberete rasu, za kterou chcete hrát, a následně se například postupně pokoušíte dobýt celou planetu pro sebe. Každý si zkrátka najde to své.
Co naopak úplně nepotěší, je technický stav hry. Jasně, hra nově podporuje vysoká rozlišení, nové operační systémy apod. Zároveň přináší nový systém nasvícení a vylepšené textury jednotek. Upgradem prošly i světelné efekty, odlesky, stíny a lesklé povrchy. Jenže stále jde v jádru o 20 let starou hru. Grafika je tak mnohdy vyloženě dost škaredá, a to zejména ve filmečcích, které působí až směšně a možná i trochu hloupě. Výraznější vylepšení by bylo na místě.
Zvláště, když ne vše funguje tak, jak má. Některé části map se vykreslí a zobrazí až se zpožděním. Jednotky tak již střílí po soupeři, ale klasická fog of war se rozplyne až dodatečně. Otravné je i to, že když se spustí ingame rozhovor, nelze se skrze text posunout na mapě nahoru. Hra vám to prostě z nějakého důvodu nedovolí a vy tak občas ztratíte z očí důležitou část bojiště.
Další výtku bych měl k samotným bitvám a správě vojsk. Dost často se stává, že jednotky úplně neposlouchají tak, jak vy chcete. Občas se parta zastaví příliš daleko od nepřítele. Sice pár vojáků střílí dalekonosné rakety, ale zbytek jen stojí a přitrouble čumí. Mezitím jsou vaše ostatní síly masakrovány krvelačnými orky. Vy musíte manuálně jednotku označit a dát rozkaz k přesunu blíže. Vždy je potřeba být ve střehu a je lepší nenechávat bojovníky dlouho bez dozoru.
Ani ovládání není zrovna intuitivní. Pokud jste zvyklí na nové strategie, kde se vše ovládá pomocí myši a kláves WSAD, pak tady budete lehce zklamání. V Dawn of War frčí stále zastaralé retro ovládání pomocí šipek, myši a dalších kláves. Nastavování kamery je tak občas dost krkolomné. V tom se mi více líbil Stronghold, který vám dá rovnou na výběr, zda chcete hrát dle klasického obstarožního ovládání, nebo raději zkusíte modernější verzi.
Naopak fajn je ozvučení a hudba. Jen některé ty hlášky vašich vojsk se po čase trochu omrzí, jelikož se dost často opakují. Potěší i kompletní české titulky. U nich jsem ale na jeden problém přeci jen narazil. V jedné z kampaní se zobrazují neúplné texty. Občas vypadnou i celá souvětí či končí v půlce věty. Nejspíše byly anglické texty kratší a ty české do daného okénka nešlo napasovat.
Verdikt
Warhammer 40,000 Dawn of War - Definitive Edition je slušný remaster, který by ale zasloužil po technické stránce ještě vypilovat. Obsahuje totiž velkou řadu otravných chyb. Na druhou stranu herního obsahu je zde požehnaně a za těch pár zlaťáků tak hra rozhodně stojí. Zvláště, když tvůrci na chybkách snad ještě zapracují. Příjemným bonusem je pak i kvalitní čeština.