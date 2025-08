Recenze hry Wuchang: Fallen Feathers. Nelítostná akce z alternativní čínské historie

Vývojářské týmy z asijských zemí se stále častěji pouští do velkých AAA her. Wuchang je dílem čínského studia, které si za vzor bere sérii Dark Souls a zvládá jí důstojně konkurovat s několika novými nápady.

Plusy Flexibilní strom schopností Ladné animace útoků Prostředí v druhé polovině hry K pevným základům přidává několik neokoukaných mechanik Minusy Chaotiský příběh Nedotažená optimalizace Nižší kvalita prostředí v úvodní pasáži 8 /10

Akční RPG pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 1 189 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Bez oficiální češtiny

Zahrávat si s nesmrtelností se nevyplácí. Názorně vám to předvede tahle alternativní verze čínské historie, kde to vládci dynastie Ming už mají za sebou. Šťourali v něčem, čemu člověk pořádně ani nemůže rozumět. Vedle problémů vládců a občanských nepokojů se po celé zemi šíří nákaza pírkování, kterou trpí i naše hlavní hrdinka Wuchang.

Probouzí se v temné jeskyni bez vzpomínek a s mečem v ruce. Postupně s ní odhalujeme minulost, ale to je jen část příběhu hry. Nejde ale především o srdceryvné vyprávění, Wuchang je stejně jako valná většina souls-like her o čistokrevné hratelnosti, která otestuje váš postřeh a um načasovat své útoky a úskoky.

V základech nevymýšlí nic převratného. Když se naučíte pohybové vzorce nepřítele, snadno složíte k zemi i toho největšího nestvůráka klasickým stylem “sekni, uskoč”. Wuchang ale dává hráči do rukou spoustu pomůcek, které by byla škoda nevyužít. Na prvním místě je volba zbraně. Vybírat můžete z pěti typů. Sám jsem volil největší klasiku, obouruční meč, jehož komba mi sedla nejvíc.

Vylepšování postavy kombinuje několik způsobů dohromady. Základ je tradiční, za porážku nepřítele dostanete duše pro zvyšování úrovně u svatyní. Společně s tím získáváte statistiky a další schopnosti v rozsáhlém stromu schopností. Jedna větev představuje duchovní sílu Wuchang, každá další je věnovaná jednomu druhu zbraně.

Ve Wuchangu si tedy nevylepšujete každou zbraň zvlášť, místo toho se posiluje celá kategorie, ať už jsou to meče, sekery nebo kopí. Z každé z nich můžete najít víc kousků, ale liší se zejména speciálními údery, statistikami zase tak velký rozdíl neudělají. Kdyby vás náhodou v průběhu hraní přestalo sekání mečem bavit a chtěli byste zkusit třeba sekeru, není problém. U každé svatyně si bez jakéhokoliv postihu můžete všechny body ve stromu přerozdělit.

Flexibilitou stylů hraní vyniká. V boji hrají roli i další faktory. Wuchang je sice nakažená pírkováním, ale umí ho využít ve svůj prospěch. Do své nakažené ruky si může napíchat jehly, díky kterým pak na omezenou dobu posílí svoji zbraň. Stejně tak získáváte i kameny vylepšení vlastností zbraní a vedle kousků zbroje máte ve výbavě talismany, které umí udělat znatelný rozdíl.

Přímo v boji s tím vším využijete i magii, která funguje na neobvyklém principu. Různými způsoby střádáte pírka, díky kterým následně můžete sesílat kouzla. S obouručním mečem jsem pírko získal třeba za každý druhý zasazený úder. Zpočátku můžete mít najednou jen dvě, skrz strom schopností jejich počet navýšíte, což je potřeba, protože některá kouzla na jedno seslání potřebují i pět pírek.

Na rozdíl od tradičního ukazatele many je to zajímavá mechanika, která mě držela více ve střehu. Hrát čistě ve stylu mága se s ní ale nedá. Naopak pokud o kouzla nemáte zájem, můžete zůstat čistě u chladných zbraní.

Pozor si musíte dávat také na šílenství. S každou smrtí a zabíjením lidských nepřátel se míra navyšuje. Po překročení určitých hranic se dostanete k bonusům, pokud je máte odemčené ve stromu schopností, ale když se ukazatel naplní, po příští smrti vás čeká nemilé překvapení. Ztracené duše nemůžete jen tak sebrat. V těchto chvílích je nejdřív potřeba zabít vašeho vnitřního démona, který se s vámi moc nemazlí.

Z počátku působí Wuchang jen jako další souls-like z řady, po rozkrytí všech mechanik se od zbytku dokáže dostatečně odlišit. Tuctovost v úvodní části doplňuje také nepříliš vyvedené prostředí. První dojem je neskutečně důležitý, proto mi nedává smysl, proč zrovna v prvních hodinách vypadají lokace nejhůř.

U Wuchang je jasně vidět, že nejvíc práce šlo do závěrečných pasážích, kde prostředí vypadá skvěle. Jeho kvalita se zlepšuje postupně. Úvod ve skalách a vesnicích mě v tomhle ohledu trochu zklamal, ale jak jsem se dostal do lesa, který vypadá jako z pohádky, stížnosti už nebyly na místě. Kvalitou jednoznačně patří mezi ty lepší souls-like hry. Chválu si v ohledu technického zpracování zaslouží hlavně za plynulost animací. U některých útoků Wuchang vypadá, jako by ladně tančila na divadelním jevišti.

Neřeší se jen pohyby hrdinky, celkem velkým tématem je i vzhled Wuchang. Dle některých komentářů toho některé zbroje odhalují až moc. Což se dá těžko rozporovat, když některé kousky jsou jen spodní prádlo. Nevidím na tom ale nic špatného. Nic vám nebrání v tom, abyste si Wuchang oblékli do zbroje nebo jedné z mnoha rób. Pokud by vám šlo o statistiky, už od začátku si můžete vzhledy jednoduše měnit.

Zatímco prostředí se po každém poraženém bossovi zlepšovalo, s příběhem to mám úplně obráceně. Začátek nedává moc prostor ke zmatení. Samotná hrdinka toho ví asi tolik, jako vy. Spolu odhalíte, jaká je situace, co je jejím cílem a jak vůbec přišla o paměť. Každou chvíli ale uslyšíte několik jmen a pospojovat si je všechny dohromady, už je docela komplikované.

V tomhle historickém období Číny se příliš nevyznám, což tomu také moc nepomohlo. Všechno se zamotává čím dál víc a v posledních hodinách jsem neměl přehled o ničem jiném, než že tímhle směrem je další potvora, kterou je potřeba rozkrájet.

Připomnělo mi to situaci z Final Fantasy XVI. V prvních dvou třetinách příběhu se rozvíjela politická hra, svět dával smysl a role hlavních postav byla jasně daná. Pak se to ale zvrtlo a původně zajímavá dějová linka ustoupila do pozadí kvůli něčemu šílenějšímu.

Jelikož jde o souls-like hru, každý znalý hráč jistě očeká vyšší obtížnost. Na výběr nemáte. Wuchang v tomhle nejde do velkých extrémů a žádný z bossů mi nepřišel jako neporazitelná absurdita. Trocha balancu ale potřeba je, což přiznali i sami vývojáři. Někteří nepřátelé vás povalí na zem, načež nemáte žádnou možnost vyhnout se jejich dalšímu útoku. Takové případy znamenají jistou smrt a ve druhé polovině hry jich není málo. Úpravy v tomto směru už by se měly dostat do hry v rámci jednoho z posledních patchů.

Další věc, na které se vývojáři snaží zapracovat, je optimalizace. Obzvlášť PC verze je na tom špatně a podle uživatelských recenzí mají větší trable hráči s modernějšími sestavami než ti, jejichž stroj už má pár let služby za sebou. Já jsem pro recenzi Wuchang odehrál na PlayStationu 5, kde běží takřka problémů. Nedostatky se ale najdou i tady.

Když rychle poběžíte skrz lokace, obraz se lehce posekává. Působí to, jako by se svět nestíhal načítat. Jednou za čas se mi také stalo, že hra napevno zatuhla. Audio sice jelo, ale obraz na nic nereagoval. Po pár vteřinách se vše vrátilo do původního stavu. I tohle se děje při průzkumu světa. Alespoň že bossfighty se obešly bez problémů.

Trochu zvláštně na mě působí chování kamery při běhu. Automaticky se posouvá velmi nízko, jako kdybych měl Wuchang neustále koukat pod sukni. Což ani není potřeba, protože, jak už jsem zmínil, s některými zbrojemi ani tu sukni nemá. V zásadě je to ale drobnost. Hlavní je, že kamera nedělá chaos při soubojích.