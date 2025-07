Recenze PC handheldu Lenovo Legion Go S. SteamOS názorně ukazuje, v čem Windows na handheldech ztrácí nejvíc

Plusy Pohodlí a efektivita systému SteamOS Solidní výkon Pohodlná ergonomie Využití hall effectu Kvalita displeje Minusy Slabá výdrž baterie Hlučný větráček Příliš vysoké analogové páčky 8 /10

Lenovo vstoupilo na trh PC handheldů koncem roku 2023 s kusem hardwaru, který byl možná až moc překombinovaný. Tentokrát se to rozhodli pojmout tradičnější cestou. Legion Go S se zbavuje oddělitelných ovladačů a balí úctyhodný výkon do klasického, ergonomicky laděného těla. Tím hlavním je ale změna systému. Existuje sice varianta s Windows 11, ale Legion Go S je první handheld s licencovaným SteamOS.

Valve v tomto odvětví se Steam Deckem stále kraluje, a i na zařízeních od dalších výrobců ukazuje, že Windows na jeho systém v kapesním provedení nestačí. Microsoft sice pracuje na osekané verzi, která se bude soustředit čistě na hraní, ale tu v praxi uvidíme až na podzim s uvedením řady handheldů od Asusu.

Technické specifikace procesor: AMD Ryzen Z2 Go, nebo Z1 Extreme operační systém: SteamOS RAM: 16 GB, nebo 32 GB 6400 MT/s LPDDR5X úložiště: 512 GB, nebo 1 TB M.2 2242 PCIe SSD, rozšíření microSD kartou baterie: 55,5 Wh Super Rapid Charge displej: 8" 1920x1200 IPS, dotykový, 120 Hz, 500 nitů váha: 740 g rozměry: 127,55 mm x 299 mm x 22,6 mm grafika: AMD Radeon 12 grafických jader komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 s Bluetooth 5.3 vstupy a výstupy: 3,5mm audio jack, 2x USB-C 4.0 (DisplayPort 1,4, Power Delivery 3.0), čtečka microSD karet ostatní: HD haptika, mikrofon, gyroskop

SteamOS s sebou přináší pouze pozitiva. Celý systém je v češtině, jednoduše se přihlásíte skrz existující účet a máte přístup ke své knihovně kdekoliv. Hlavní výhoda oproti Windows je to, že i tady můžete využít předpřipravených presetů. U spousty her najdete popisek Steam Deck Verified, což znamená, že vývojář hru připravil v optimálním nastavení pro hraní na handheldu. Není potřeba se starat o další nastavování.

Nic vám nesvazuje ruce v tom, abyste si s úpravami grafiky více pohráli, což se v tomhle případě nabízí, protože Legion Go S pracuje s vyšším výkonem než Steam Deck. Jádrem testovaného modelu je procesor AMD Ryzen Z2 Go, který si poradí i s velkými tituly. Třeba takový Marvel’s Spider-Man 2 běží v defaultním rozlišení 1920x1200 na 30 FPS, i když si oproti presetu grafiku vytáhnete o něco výš.

Jak moc schopný Legion Go S bude, se odvíjí od toho, jaký model si pořídíte. Lenovo v tom má docela chaos, verze se SteamOS se do obchodů dostala v pěti variantách. Tři z nich místo procesoru Z2 Go využívají výkonnější Z1 Extreme s vyšším počtem jader. Různě se u nich mění i kapacita SSD a RAM.

Dalo by se říct, že v maximální výbavě bude mít Legion Go S Z1 Extreme, 1 TB úložiště a 32 GB RAM. Zatímco nejnižší variantou je Z2 Go s 512 GB a 16 GB RAM. Cenově tyto modely mezi sebou mají rozestup nějakých 5 000 korun, takže je potřeba při nákupu dávat pozor, abyste si skutečně pořídili to, co chcete.

Někdo by mohl namítat, že SteamOS uživatele omezuje pouze na hry dostupné v obchodě Steamu. Je ovšem potřeba nezapomínat na to, že tohle není uzavřený operační systém a kdykoliv z režimu Big Picture můžete vyskočit do desktopu. I technicky průměrně zdatný člověk do něj dokáže dostat hry z Epic Store nebo Ubisoft Connect.

Není ale potřeba vyskakovat do desktopu, abyste si mohli více s nastavením handheldu pohrát. V přehledné nabídce upravíte maximální FPS, frekvenci GPU i napájení.

Oproti Decku má Legion Go S vyšší rozlišení i snímkovou frekvenci, ale není to OLED. Místo toho v Lenovu zvolili IPS displej a volba to není špatná. V posledních týdnech jsem strávil spoustu času se Switchem 2 v ruce a oproti němu je displej kvalitou rozhodně výš. Ani tady pak nechybí podpora 120 FPS a VRR.

Můžete všechno napálit na maximum a handheld u většiny starších her nebude mít problém s doručením solidního herního zážitku, ale moc dlouho si ho neužijete. Baterii vám náročné hry vycucnou ani ne za hodinu a půl. Její výdrž na jedno nabití není žádný zázrak. Při hraní prvního Halo z Master Chief kolekce měla po třech hodinách už na krajíčku. Na ukazatel zbývajícího času se navíc nedá moc spoléhat, protože s každou vteřinou poskakuje klidně o desítky minut.

Kromě toho, že vám náročnější hry rychle vysosnou baterii, také handheld pořádně rozfuní. Chlazení je řešené průduchy na zádech těla s malými výdechy na horní straně. Stačí začít stahovat hru a větrání je okamžitě slyšet. Při hraní ho dokáže přehlušit zvuk z repráčků, ale v každém klidnějším momentu ruší. Na druhou stranu jsem si alespoň nevšiml, že by Legion Go S mělo problém s přehříváním. Tělo se zahřívá hlavně uprostřed, kde to při držení ze stran nemáte šanci pocítit.

I když oproti původnímu Legion Go přišlo Sko o některé vychytávky, stále má ve výbavě vše potřebné. Tlačítka ve stylu klasického gamepadu se dvěma analogovými páčkami, dotykovou obrazovku, která se hodí hlavně na psaní, i maličký trackpad.

Na zadní straně na prostředníčky pěkně sedí dvojice nastavitelných tlačítek. Řekl bych, že se bude hodit hlavně pro hráče s větší rukou, protože je to docela slušný macek. Kvůli ergonomickému úchopu působí na pohled ještě víc giganticky, ale váhou neúnosný není. V rukách vám při hraní také budou vrnět vibrace, které jsou oproti dnešnímu standardu podprůměr. Haptika u DualSense nebo HD rumble na Switchi mi jsou v rukách příjemnější, tady se navíc nabízí vypnutí kvůli šetření baterie.

Na rozdíl od Legion Go na zadní straně Ska také nenajdete žádný stojánek. Jeho odstranění dává smysl vzhledem k tomu, že nemá oddělitelné ovladače. Stále si ale zachoval možnost připojení externího gamepadu přes bluetooth, což podle mě člověk nemá šanci využít. Musel by si handheld o něco opřít a vzhledem k tomu, že na těle nemá žádné protiskluzové prvky, není to zrovna ideální řešení.

Výbavou konektorů dává Legion Go S smysl a při testování mi na něm nic zásadního nechybělo. Na horní straně vedle tlačítek pro nastavení hlasitosti najdete dvě USB-C 4.0 a 3,5mm jack pro audio. Ze spodu se dostanete pouze ke slotu na microSD kartu pro rozšíření úložiště. V základu máte k dispozici 512 GB, nebo 1 TB podle toho, kterou z variant handheldu si pořídíte.

S tlačítky je to běžná klasika, akorát kvalita bumperů a triggerů není nic moc. Na dotek působí jako laciný plast, bumpery navíc zabírají na stisk pouze v jednom určitém bodě. Při hraní na Switchi je oproti tomu úplně jedno, kde prstem zatlačíte. Triggery si na zadní straně zařízení můžete také mechanicky zamknout. To se hodí, když je chcete využívat jako tradiční tlačítka bez rozsahu, ale sám jsem je nechal permanentně odemčené, protože jsem měl neustále tendenci se je snažit domáčknout na maximum.

Páčky jsou pro mě docela rozporuplné. Rozhodně kvituji volbu hall effectu, díky kterému se jen tak nestane, že začnou driftovat jako Joy-Cony na Switchi. Moc jsem ale nepochopil, proč mají tak vysoký profil. V rukách se mi často střídají různé ovladače, ale páčky výškou na žádném z nich Legion Go S nedotahují.

Je to problém hlavně u té levé, protože když jsem ji ohnul směrem k displeji, prst se mi zároveň dotýkal obrazovky. Což nechcete, protože po dotyku se v některých hrách pořádně zamotá kamera nebo postava začne chaoticky střílet. Dá se to řešit vypnutím dotykové obrazovky, ale to má SteamOS řešené docela nešikovně.

I přes několik nedostatků je tohle zařízení více než solidní konkurencí pro Steam Deck. Nabízí vyšší výkon, pohodlnou ergonomii a všechny důležité funkce, které by měl PC handheld mít. Hráči nejspíš stále více uslyší na Steam Deck, protože značka Valve má za sebou určité pozlátko. Lenovo ale udělalo jako první z výrobců třetích stran zásadní krok, díky kterému se trh handheldového PC hraní stal o dost zajímavější.