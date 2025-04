Recenze PC verze hry The Last of Us Part II Remastered. Rozbité peklo se nekoná, port je perfektně vyladěný

Verdikt

The Last of Us Part II pro PC je zdařilým reparátem za pokažené vydání prvního dílu. Tvůrci se poučili a přináší nám po všech stránkách vypilovanou akční adventuru, která snad každého dobrodružství milujícího hráče zasáhne přímo na komoru. Dospěle ztvárněný, profesionálně podaný a hutný příběh o pomstě a o nejednoznačné povaze zla, vás chytí a nepustí. Je tak nejvyšší čas si TLOU II zahrát i na PC a připravit se na nadcházející druhou řadu (snad) stejně kvalitního seriálu. To vše navíc v češtině s kvalitně zpracovanými titulky.