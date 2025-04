Recenze PS5 verze hry Indiana Jones and the Great Circle. Jedna z nejlepších loňských her je díky DualSensu ještě o chlup lepší

Verdikt

Indiana Jones and the Great Circle je skvělá hra, která se na PS5 dostala v té nejlepší možné podobě. Pokud jste ještě neměli šanci si hru zahrát a čekali jste právě na PS5 verzi, směle do toho. Příběh je strhující a dýchá z něj atmosféra původních filmů. Hádanky jsou učebnicové a co víc, řešíte je v prostředí, kam by se chtěl ve skutečnosti podívat snad každý. Vše běží krásně, z ovladače DualSence vytěžili tvůrci víc, než většina velkých titulů a až na absenci grafického režimu kvality není PS5 portu co vytknout.