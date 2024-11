Recenze rozšíření hry Blasphemous II: Mea Culpa. Návštěva promrzlého mauzolea se s ničím nemazlí

Plusy Integrace nového obsahu přímo do základní hry Nové herní mechaniky a zbraň Přidává alternativní zakončení příběhu Herní doba se rozroste minimálně o 5 hodin Minusy Těžko se v novém obsahu orientuje Obtížností může být pro někoho už příliš náročné 8 /10

Metroidvania pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch ● Cena: 285 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Ne nadarmo se Blasphemous častokrát v ohledu vyprávění příběhu přirovnává ke tvorbě studia FromSoftware. Důležité okolnosti musíte vyčíst mezi řádky či ze změn přímo v prostředí. Styl se nemění ani s vydáním nového rozšíření, se kterým se původní mapa rozrostla o dvě celkem tučné lokace.

Hlavolamkou samo o sobě je už to, abyste se k nové příběhové lince dostali. Rozšíření je totiž přímo integrované do základní hry. Nový hráč tak ani nepozná, že promrzlé mauzoleum tady původně vůbec nebylo. Rozhodně bych doporučil začít čistý průchod od znova. Dodatečný obsah tak budete rozkrývat pěkně plynule.

Samozřejmě se do něj ale můžete pustit i v rozehrané hře. Sám jsem k nové lince zamířit po zabití finálního bosse. Vše začíná ve Streets of Wake, kde je uvězněná jakási hliněná slečna, která touží po ukončení svého očistce. Propůjčí vám tedy klíč z hlíny, abyste se mohli dostat do první nové lokace.

Již zmíněné promrzlé mauzoleum je parádní. Potkáte tady spíš už známé nepřátele, ale na nováčky také dojde. V podzemních chodbách narazíte na novou herní mechaniku, kdy se s rozbitím zelené vázy zhmotní odlišné plošinky či stěny v prostředí. Vyvrcholení vás čeká v temných hlubinách, kde jsem s novým bossem svedl opravdu tuhý boj. U prvního dílu měli hráči výtky ohledně toho, že rozšíření byla s obtížností níže než samotná hra. U Mea Culpa to platí přesně naopak. Při hraní se pěkně zapotíte.

Tady ale nová cesta kajícníka teprve začíná. Hliněný klíč se po použití rozpadne, a jelikož je naším cílem odemknout všechny dveře z bahna, budeme muset onu uvězněnou slečnu najít několikrát. A není to vůbec jednoduché. DLCčko vás protáhne i přes některé z původních lokací. Právě to je hlavní důvod, proč bych si pro hraní dal celý druhý díl od začátku.

Když už to všechno oběháte, dostanete zaslouženou odměnu. Mea Culpa není jen jméno rozšíření, zároveň je to název meče, který protagonista používal v prvním díle. Abyste ho získali, musíte porazit dalšího náročného nepřítele. Tenhle souboj mi nepřišel úplně fér. Některé jeho údery totiž mají hitbox i za jeho zády, i když čepel meče má jasně před sebou. Tvůrci už vydali několik patchů, takže tyto chyby by měly postupem času vymizet.

Mea Culpa ve vaší výbavě nahradí čepel Ruego Al Alba, ale stále máte možnost mezi oběma prohazovat. S novou zbraní přibyla další skákačková mechanika. První švihnutí vyšle před postavičku vlnu energie, která při průchodu jinak neprostupnými ostny funguje jako teleport. Takhle z popisu to mně samotnému přijde zmatené. V praxi je to ale velmi jednoduché, efektní a uspokojivé. Zároveň je to další věc, která potrápí váš um. Proskákat některými pasážemi je celkem záhul.

Po získání nové hračky vás ještě čeká finální nepřítel, který je jak jinak než na konci druhé dodatečné oblasti. A ta je zase na úplně opačném konci mapy než mauzoleum. Kajícník se tedy pěkně naběhá, a to si k tomu ještě přičtěte to, že pro odemčení vylepšení Mea Culpy musíte najít její sochy rozházené všude možně po světě.

Obsahu tedy celkově není málo, jen není sranda se v něm zorientovat a na první dobrou vůbec poznat, co se změnilo. Stačí ale trocha trpělivosti s pátráním a budete odměněni další výbornou porcí brutálních bojů, během kterých sami mnohokrát padnete. Potom to celé můžete zakončit se novým koncem příběhu, který navede osud kajícníka a celého světa postiženého Zázrakem zase jiným směrem.