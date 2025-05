Recenze rozšíření hry Kingdom Come: Deliverance 2 - Barvy smrti. Mistrovské dílo má svoji cenu

Plusy Malířova linka kombinuje humor a seriózní témata Slušná porce obsahu za nízkou cenu Malování štítů Pěkně zapadá do základní hry Minusy Náplň úkolů nepřekvapí Z malíře je potřeba vše tahat jak z chlupaté deky 7 /10

Rozšíření pro PC, PS5 a XSX • Recenzovaná verze: PS5 • Cena: 142 Kč • Singleplayer • Věkové omezení: 18+ • Oficiální český dabing

Jindřich je dobrák od kosti, který pomůže každému na požádání. Tedy alespoň v mém průchodu. Je tedy jasné, že když jsem nedaleko hradu Trosky narazil na podivína přivázaného ke stromu, hned jsem se ho vrhl bránit před hladovými vlky. Právě tady začíná dějová linka rozšíření Brushes With Death, v češtině Barvy smrti.

Mistrovské dílo nevznikne jen tak

To, že je malíř Vojta podivuhodná postavička, mi bylo jasné už po první konverzaci. Přece jenom by si asi nepovídal s lebkou, kdyby to sám v hlavě měl v pořádku. Záchrana před vlčí smečkou je jen začátek. Malíř totiž baží po tvorbě mistrovského díla, které by ho přežilo a mluvilo se o něm i po sto letech, a pomůže mu s tím kdo? Jasně že Jindra.

Zprvu malířova linka působí komornějším dojmem, ovšem s tím, jak se s Vojtěchem seznamujete, se pěkně rozrůstá. Nic vám ale nedá bez práce. Každou důležitou věc je z něj potřeba tahat jako z chlupaté deky, což je docela otravné, když to platí pro většinu konverzací ve spojení s dalším jeho úkolem.

Dokončení mi zabralo nějakých 7 hodin a nemůžu říct, že bych se nebavil. Zajímavý je hlavně příběh, který se rozvinul v něco jiného, než jsem zprvu čekal. Náplň úkolů ale není žádný zázrak. Je to naprostá klasika, kdy musíte někde něco získat či zlořádovi rozkřápnout kebuli palcátem.

Stále máte svobodu v rozhodování, jak svého cíle dosáhnete. Zkusíte zloděje přesvědčit, ať lup vrátí, nebo ho rovnou zbijete do kuličky? A co takhle křiváka ušetřit, i když by si zasloužil být o hlavu kratší. Každé rozhodnutí má vliv na malířovo svědomí, které už v základu není zrovna čisté. Detaily si ale nechám pro sebe.

Řekl bych, že Barvy smrti pěkně zapadají do hlavní hry. Bez speciální ikony bych si ani nevšiml, že jde o DLC a přistupoval bych k němu jako k další rozvětvenější příběhové lince. Použil jsem při hraní uloženou pozici z momentu, kdy jsem se čerstvě dostal na Kutnohorsko, a nepřišlo mi, že by obtížnost dělala jakýkoliv problém. Malířova linka vás každopádně provede po obou krajích a díky úkolům se podíváte i do částí mapy, kam byste jinak neměli vůbec důvod chodit. Pustit se do ní můžete kdykoliv po dokončení úkolu Komu zvoní hrana z hlavní příběhové linky.

Umění na štítu

Od malíře za svoji ochotu nedostanete měšce plné zlata. Místo toho vám nabídne, že vám kdykoliv zdarma pomaluje jakýkoliv štít. Celou hru jsem prošel stylem rytíře s obouručním mečem, takže pro mě tato novinka neměla takový smysl.

Barvení je ale udělané pěkně. Můžete si vybrat z různých vzorů, sami vybíráte barevnou kombinaci a na závěr štít ozdobíte jedním z obrazců. Jejich množství se v průběhu hraní ještě rozroste. Designy jsou to nádherné, většinou i humorné. Mým favoritem je králík, kterého můžete vidět na začátku galerie. Výběr je pestrý, štít si můžete ozdobit i jajkońem, oblíbeným memem u našich polských sousedů.

Hot a čehý

Společně s DLCčkem vyšel také poslední bezplatný přídavek, což jsou závody koní. K nim se dostanete v táboře kočovníků na Trosecku. Není to tak, že by Warhorse jen tak do hry plácnuli novou aktivitu. Dostihy jsou zaobalené do nové vedlejší linky, ve které musíme dva rozkmotřence rozsoudit, jestli jsou lepší klasické závody či lukostřelba v sedle. A k tomu přihodili ještě pár questů navíc.

Po dokončení úkolu se můžete vždy jednou za den pustit do závodů. Mým favoritem je lukostřelba při jízdě, i když jsem původně myslel, že to bude přesně naopak. Střelba je jednodušší, než se na první dobrou zdá. Kůň sám běží po stanovené trati a vy se můžete soustředit na střílení.

Poslat šíp správným směrem je složitější, než když stojíte pevně nohama na zemi, ovšem všechny výzvy jsem splnil celkem bez problému. Dostihy mě už trochu potrápily. Můj koník není zrovna statný oř, a tak jsem už na střední obtížnost měl co dělat, abych se nenechal předběhnout v cílové rovince.

Nový patch, nové problémy

To všechno doprovodilo také vydání patche 1.3, který kromě řady oprav také upravil balanc v druhé poloviny hry. Všechny detaily najdete na oficiální stránce. Dostalo se s ním do hry i něco, co určitě Warhorse nechtěli. Z nějakého důvodu v prostředí velmi často problikávají objekty. Platí to minimálně pro PS5 verzi, na které jsem celé DLC odehrál.

Podobné problémy hlásili i hráči na ostatních platformách a vývojáři o nich vědí. Opravný patch by se měl dostat na PC, PlayStation i Xbox v průběhu dneška, takže projížďky krajinou snad zase budou pohlazení po duši a nebude do očí bít jeden poskakující objekt za druhým.

Verdikt První přídavek pro Kingdom Come 2 nabízí slušnou porci obsahu, díky které jsem se na dva večery zase vrátil do krásných virtuálních Čech. Náplní nejsou Barvy smrti nijak převratné, styl úkolů je v rámci hry klasika. Malířův příběh umí zaujmout a správně kombinuje srandičky se seriózními tématy, což vždycky ocením. Jen škoda, že zážitek mi trochu kazilo problikávání objektů, které se ve hře objevilo po vydání posledního patche. S tím už ale po dnešním fixu snad problém nebude, takže směle do malování.

Zdroj úvodního obrázku: Warhorse Studios