Recenze rozšíření hry Mortal Kombat 1: Khaos Reigns. Málo muziky za hodně peněz

Plusy Velmi povedené nové postavy Krásné nové arény Minusy Slabší příběh Poměr cena/výkon 6 /10

Bojová hra pro PC, PS5, XSX a Switch ● Cena: 1 189 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Fanoušci Mortal Kombatu se dočkali, rozšíření Khaos Reigns dorazilo, a i když patch s tím spojený přináší hrozně moc dobrého, DLC jako takové nenabízí v poměru k ceně nic extra. Za 50 eur dostanete celkem 6 nových postav, z toho tři dostupné již nyní, a pokračování příběhu, které trvá celkem asi hodinu a půl a scénáristicky za moc nestojí.

Tím hlavním jsou tři nové postavy - Noob Saibot, Sektor a Cyrax. Všichni tři jsou stálicemi série a byla tedy jen otázka času, kdy se do hry připojí jako hratelné postavy nebo kamea. Naštěstí pro nás jsou všechny jako hlavní hratelné postavy. Říkám naštěstí, jelikož všechny tři jsou zábavné, komplexní a dobře nadesignované.

Noob Saibot je u fanoušků velmi oblíbenou postavou v každé Mortal Kombat hře. Ani zde tomu není jinak a hned se ho zhostilo mnoho hráčů. V mnohém se podobá svým předešlým verzím, ale toto je Mortal Kombat 1,. Máme zde kamea, a to otevírá nové cesty, jak každého bojovníka můžete hrát.

Rozhodně je nejvíc cool ze všech a jeho předností je kontrolování prostoru a silná komba. Je těžší na úplné pochopení a naučení, jelikož mnoho útoků je spjatých s jeho stínem, a pokud například používáte speciální útok využívající stín, následuje krátká prodleva, než se vrátí a můžete ho použít v normálních útocích. S Noobem jsem strávil z trojice asi nejvíc času a rozhodně se jeví jako nejslabší z nich. Ve správných rukou ovšem dokáže ze zápasu udělat krátký proces.

Sektor je oproti Noobovi jednodušší, ale odměna za správné hraní je mnohdy ještě větší. V základu velmi jednoduchá postava, žádná složitá komba ani mechaniky, které by mohli hráče mást. V čem Sektor exceluje, je zoning a její schopnosti následnou výhodu ještě zvýšit navázáním komba. Herní styl je všestranný, a pokud zrovna nestřílíte rakety, tak děláte vzdušné kombo. V parádní kombo lze proměnit téměř každý zásah za použití správného kamea. Jestli hledáte jednoduchou a všestrannou postavu, Sektor je přímo pro vás.

Cyrax se od ostatních v mnohém liší. Jedná se o set-up postavu, která těží především ze schopnosti zahnat protivníka do kouta a nepustit ho pryč. Její hlavní útok jsou bomby, které hází na zem a po krátké chvíli explodují. Samo o sobě to nezní jako taková hrozba, ale když přičteme ještě možnost spoutat nepřítele na místě pomocí speciálního útoku, který lze navázat téměř na jakýkoli útok, ocitnete se poté na trampolíně.

„Jestli hledáte jednoduchou a všestrannou postavu, Sektor je přímo pro vás.“

Její největší síla tkví v tom, že po úspěšném kombu vám pod nohy nahází další bomby a stačí tedy jedna chyba a jste opět ve vzduchu. K tomu má spoustu možností, jak udělat další útok téměř neblokovatelný a herní styl je na světě. Spoutat, bomba, neblokovatelný útok a stále dokola, takhle se dá řetězit do nekončena. Rozhodně nejtěžší z trojice, ale také nejvražednější.

Kromě postav je největším přídavkem pokračování příběhu. Ten, řekněme si upřímně, je lehce slabší. Titán Havik má v plánu rozpoutat anarchii ve všech časových liniích a v mnohých se mu to už povedlo, ale ta naše hlavní se nevzdá bez boje. Nechci toho prozrazovat příliš, jelikož příběh je relativně krátký, a tak každý detail hraje roli.

Řeknu pouze, že scénáristé si mohli dát větší práci. I když dojde na zajímavé momenty uvnitř Havikovi domény, silnější bylo zapojení nových postav spíše než příběh samotný. S novým příběhem se pojí také arény. Není žádnou novinkou, že Mortal Kombat je v současnosti nejhezčí bojovka na trhu a nové arény to pouze dokazují.

Tím ovšem končí celý obsah DLC. Šest postav, z toho tři hratelné teď a příběh. Upřímně nechápu, koho napadlo mu dát cenu 50€, ale obsahu není natolik, aby se dala ospravedlnit.

Kdybych do hodnocení DLC započítal i věci, které přišli bezplatně s patchem, tak bychom se bavili o vysokých číslech, ale tak to nefunguje, jelikož patch není součást balíčku DLC. Je to škoda, ale pojďme si alespoň shrnout, co je v patchi nového a povedeného, jelikož obsah samotného DLC jsme již vyčerpali.

Změn se dočkala kamea. Jejich použitelnost je výrazně vyšší a například nejméně používané kameo Shujinko je nyní díky novému útoku daleko schopnější. Mimo jiné jsme se dočkali i balančních změn u různých postav. Hlavní záporák nového příběhu Havik dostal dva nové speciální útoky a rázem je z něj nová postava, která už není tak otřesně slabá. Všeobecně se vývojáři zaměřili na to, aby každá postava byla hratelná a dalo se s ní uspět, což se povedlo a v současné době narazíte v online zápasech na široké spektrum postav.

Hráči se také dočkali po roce od vydání online tréninkového režimu, takže si konečně můžete pozvat kamaráda a trénovat spolu. Přibyly Towers of Time, což je podoba normálních věží, ale můžete získat hezké kosmetické odměny a také využívat svoji postavu, kterou jste používali pro režim Invasions, takže disponujete určitými levely a buffy.

Věže také rotují v určitém časovém intervalu, a tak nabízí dostatek různorodosti. Také přibyla Warriors Shrine, což je v podstatě síň slávy, která ukazuje nejvýše umístěné hráče z kompetitivního režimu za každou sezónu. Nesmíme zapomínat ani na Animality, což je obdoba Fatality a je obdobně brutální. Vaše postava přemění na zvíře a bezmocného nepřítele zmasakruje. Co si budem, všechny Animality vypadají skvěle a jsou příjemným zpestřením.