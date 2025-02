Recenze štychové karetní hry Pán prstenů: Společenstvo prstenu. Frodova cesta ve vitrážovém stylu

Plusy Neobvyklá grafika Spousta postav 18 různorodých kapitol Minusy ... která nemusí sedět všem 8 /10

Desková hra • Cena: 538 Kč až 616 Kč • Počet hráčů: 1-4 • Doporučený věk: 10+ • Hrací doba: 20 minut • Vydavatel: Asmodee

Ze světa Pána prstenů už vyšla celá řada deskových a stolních her – od figurkovek až po RPG. Nejnovějším přírůstkem do této rodiny je Pán prstenů: Společenstvo prstenu – Štychová karetní hra. Tento titul vyšel na začátku roku 2025 a za jeho českou lokalizací stojí Asmodee.

Štychová hra spočívá v tom, že na začátku každého tahu, neboli štychu zahraje jeden z hráčů libovolnou kartu ze své ruky. Ostatní pak musí zahrát kartu stejné barvy – pokud ji tedy mají v ruce. V opačném případě mohou zahrát kartu jakékoli jiné barvy. Ve světě Pána prstenů se konkrétně setkáte s kopci, horami, lesem a stínem, speciální barvu s menším počtem karet pak tvoří samotný prsten. Ten je však potřeba nejdřív aktivovat, aby bylo možné jeho karty vykládat.

Štych vyhrává ten hráč, který zahraje nejvyšší kartu dané (počáteční) barvy a další štych zase začíná on. Pokud jste se s tímto žánrem ještě nesetkali, možná vám bude chvilku dělat problém. Není ale vůbec složité se do něj dostat. A i kdyby vám nesedla hned napoprvé, jedna partie vám zabere zhruba maximálně 20 minut, takže si hned můžete dát opravný pokus.

Hra se skládá z 18 kapitol, během nichž společně projdete děj první knihy Pána prstenů. Budete tak bojovat s Nazghuly na Větrově nebo se zúčastníte Elrondovy rady. Každá kapitola je uvozena úryvky z knihy a vždy obsahuje několik nových karet. Mohou to být karty společníků, ale také hrozeb v podobě Černých jezdců, předměty či nová pravidla. Setkáte se se všemi známými postavami, kromě těch obligátních dojde také na Zlatěnku, Celeborna nebo Haldira.

Každý scénář vyžaduje jinou kombinaci postav, některé z nich jsou přitom povinné. Kromě toho, že postavy mohou mít speciální vlastnosti, což je typicky výměna karet se spoluhráči, mají také své podmínky k vítězství. Například Frodo chce vyhrávat prstenové karty, Smíšek musí vyhrát 1-2 štychy, Gildor v posledním štychu zahrát lesní kartu a tak dále.

Pro úspěšné splnění kapitoly musí hráči dokončit všechny úkoly daných společníků. Kapitoly pak určují, zda po vás vyžadují tzv. krátké či dlouhé vítězství. Zatímco v krátkém stačí splnit úkoly aktuálně vybraných postav (tj. hrají 3 hráči, z 6 nabízených postav si tak zvolíte 3), u dlouhého vítězství budete muset postupně hrát za všechny postavy z počáteční nabídky kapitoly.

Prvních několik scénářů je seznamovacích, zhruba v polovině hry však začne přituhovat a zejména v případě dlouhého vítězství se pěkně zapotíte. Nejenže budete muset vymyslet nejvýhodnější kombinace postav pro všechny hry, ale také je potřeba spolupracovat a plánovat během samotných partií. Dokončit úspěšně všechny kapitoly vám nějaký čas zabere a ani poté se nemusíte bát, že by vám krabička už jen ležela v polici – můžete totiž hrát speciální variantu s vytříděnými kartami a upravenými pravidly.

Hra je určena pro 1-4 hráče, přičemž u tohoto žánru platí, že čím více lidí se u stolu sejde, tím lépe (a také tím vyšší obtížnost). Dle mého názoru ale Pán Prstenů: Společenstvo prstenu funguje dobře i jako dvojkovka či v sólu, ačkoli v obou případech dochází ke změně pravidel. Nicméně i tak si užijete fajn zážitek, a to u štychovek nebývá zvykem, ty obvykle bývají ve dvou prakticky nehratelné.

Poměrně vášnivé diskuze vyvolává grafické stránka hry. Osobně patřím k těm, kterým se vitrážový styl ilustrací líbí. Obzvláště pěkné jsou krajiny a zobrazení samotného Jednoho prstenu. Uznávám, že některé z postav působí trochu podivně a spousta z nich vypadá o dost mladší, než by měla být (takový Aragorn je tady vyloženě mladík), ale není to nic, co by mi kazilo zážitek z hraní.

Velmi podařená je také krabička, jež má netradiční podlouhlý tvar a je potažená lesklou barevnou fólií. Uvnitř pak najdete tři přihrádky s kartami, což mi přijde jako pěkné a elegantní řešení vnitřku krabice.