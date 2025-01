Recenze tří rozšíření pro deskovou hru Zaklínač: Starý svět. Divoký hon, nová dobrodružství i silnější nestvůry

Starý svět se po úspěšné kampani na Kickstarteru dostal na pulty českých deskoherních obchodů na podzim roku 2023. Na vydání rozšíření si však fanoušci Sapkowského univerza museli ještě nějaký ten pátek počkat – poslední z nich se do obchodů dostala až rok poté, v prosinci 2024.

V češtině tak nyní naráz vyšla hned tři rozšíření. Balíček dobrodružství, Stezka nestvůr a Divoký hon. Při jejich pořízení a následném hraní je však třeba mít na paměti, že ne všechna jsou vzájemně kompatibilní. Balíček dobrodružství můžete s klidem zamíchat k balíčku karet průzkumu ze základní hry. Stezka nestvůr také nepředstavuje žádnou větší komplikaci, ale hru přece jen v několika ohledech mění, takže bych ji doporučovala skladovat zvlášť.

Konečně Divoký hon přináší nejvíce změn. V případě hraní tohoto rozšíření nevyužijete karty průzkumu (ať už ze základu, či z rozšíření). Určitě se tedy hodí vědět, co které rozšíření přináší a jestli by vám vůbec bylo k užitku. Jinak by se snadno mohlo stát, že vám krabice zůstane netknutě ležet doma na polici.

Zaklínač: Starý svět –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Balíček dobrodružství

Rozšíření k deskové hře • Cena: 791-832 Kč • Počet hráčů: 1-5 • Doporučený věk: 10+ • Hrací doba: 160 minut • Vydavatel: Asmodee

Rozšíření přináší solidní porci nových karet průzkumu, celkem jich v krabici najdete 200. Z toho 59 karet se týká průzkumu města, 60 karet průzkumu divočiny a zbylých 81 tvoří karty událostí. V krabici se základní hrou bylo všech těchto karet podstatně méně (36, 36 a 56), porce nových dobrodružství je tedy více než jednou tak početná než v původní hře.

Žádné nové typy úkolů ale nečekejte. Balíček dobrodružství ocení především ti, kteří mají základní hru na stole často a příběhy z karet událostí se jim už pomalu začínaly opakovat. Pokud Zaklínače vytáhnete jednou za delší čas, klidně si vystačíte se základním balíčkem, protože během hraní zase tolik karet neprotočíte.