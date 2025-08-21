Resident Evil Requiem je přirovnávaný k nejlepším survival hororům. Atmosféru umocňuje posun v kvalitě grafiky

Pokračování série Resident Evil je jednou z nejvyhlíženějších her příštího roku. Vychází 27. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Po oznámení na začátku léta jsme se na Gamescomu dočkali další ukázky a do světa se rozletěly první dojmy z hratelné demoverze, které nešetří chválou. Vedle srovnávání s předchozími díly Requiem má připomínat i hororové hity, jako je Alien: Isolation nebo P.T., hratelné demo zrušené hry Silent Hills.
Demo je kratičké, průchod měl zabrat nějakých 20 minut. Hlavní hrdinka Grace se během něj probouzí v budově, která je předělaná na provizorní nemocnici. Requiem opět opakuje formuli, kdy po nás půjde neznámá hrozba. K Nemesisovi ze trojky nebo Lady Dimitrescu z Village se přidá jakási zmutovaná žena, na které dle dojmů britského Eurogameru někdo jistojistě prováděl experimenty s T-Virusem.
S ní budou mnohem větší problémy než s klasickými zombíky. I když se Grace ve hře dostane ke zbraním, v demu se nemá šanci jakkoliv bránit. V ruce má jen ne moc spolehlivý zapalovač, kterým sotva ozáří své blízké okolí. Jedinou slabinou její pronásledovatelkyně je světlo.
Mutantka není hloupá. Prolézá ventilací a hledá si alternativní cestičky. Hráč tedy musí být neustále v pohybu, zatímco se snaží vyřešit hlavolamy pro další postup. Dle dojmů funguje ukázka skvěle v pohledu z první i třetí osoby, mezi kterými můžete kdykoliv přepnout skrz nastavení hry.
O své dojmy se podělilo také Digital Foundry, které se zaměřují hlavně na technickou stránku PC verze hry. Resident Evil Requiem je za poslední roky první hra ze série, která vynechá předchozí generaci konzolí, díky čemuž může Capcom vytáhnout víc z kvality grafiky.
Zároveň se může pochlubit tím, že jako první hra na RE enginu podporuje path tracing, technologii pro přirozenou simulaci všech světelných paprsků. Právě hra světla a stínů dělá z Requiem tak intenzivní zážitek. Chválu si hra zaslouží také za kvalitu materiálů, kterých si ve videu Digital Foundry také užijete dost.