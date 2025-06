Resident Evil Requiem se ukazuje v prvních záběrech z hraní. Capcom vysvětlil, proč není v hlavní roli Leon

Dnes v noci proběhla prezentace Capcom Spotlight, což byla hlavně opakovačka věcí ze Summer Game Festu. Přece jen jsme se ale dozvěděli pár dalších věcí o očekávaném pokračování hororové série Resident Evil. Společně s tím nám tvůrci ukázali také první záběry hraní. Jsou to sice jen útržky, ale stačily na předvedení pohledu z první i ze třetí osoby. Datum vydání zůstává stejně. Na PC, PS5 a XSX můžeme nový Resident Evil očekávat 27. února 2026.

Requiem se bude snažit hráči navodit pocit návykového strachu. Vývojáři to vysvětlují tak, že po překonání vlastního strachu člověk prožívá nezaměnitelné pocity, na kterých se může stát tak trochu závislý a snaží se svoje hranice posouvat dál. V tomhle případě je budeme posouvat spolu s novou protagonistkou Grace Ashcroft, která se dost liší od předchozích hratelných postav. Není to žádná nebojácná a akční válečnice. Naopak ji tvůrci popisují jako ustrašenou introvertku. Se zbraněmi si ale díky výcviku FBI poradí.

Pokračování bude stavět na stylu, který poprvé Capcom použil v sedmičce. Requiem tlačí na to, aby to byl skutečný horor. Právě kvůli tomu není v hlavní roli starý známý Leon S. Kennedy, se kterým v začátcích počítali. Prý je velmi obtížné udělat pravý horor s Leonem. Někdo jako on by se jen těžko leknul, když spadne na zem kbelík. Nicméně stále není vyvrácené, že se v Requiem Leon vůbec neobjeví. Spekulace o jeho přítomnosti jakožto druhé hratelné postavy přetrvávají.

Kromě samotné prezentace najdete na oficiální stránce také dodatečný rozhovor s vývojáři. Z něj je největší zajímavostí to, že mezi předchozí koncepty při tvorbě devátého dílu patřila i čistě online záležitost nebo hra s otevřeným světem. Nakonec prý tvůrci usoudili, že to není to, co fanoušci chtějí.

Do Raccoon City se vracíme 30 let po událostech třetího dílu. Jelikož se prostředí výrazně změní oproti nejnovějším přírůstkům do série, tvůrci chtěli, aby bylo nejen odlišné, ale i unikátní. Vytvářejí ho ve stylu, kterému říkají Metal & Noir. Městské části pojí s černobílými tóny a odlesky kovů budou také důležitým tématem.

Rozpovídali se také o technologii použité pro tvorbu vlasů Grace. Využili k tomu nový systém Strand, který původně vytvořil tým vývojářů hry Pragmata. Výsledek prý předčil očekávání. Jak si na vlasech dali záležet, si můžete všimnout i v jednom ze záběrů, kde světlo prosvítá skrz konečky.