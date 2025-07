Resident Evil: Survival Unit propojí osudy ikonických postav v paralelním světě. Na mobily dorazí koncem roku

Po odhalení z minulého týdne se nám v prezentaci představil nový přírůstek do série Resident Evil. Survival Unit vzniká minimálně tři roky a je to první hra z této značky, která je vyvíjena primárně pro mobily. Vydání se chystá na závěr letošního roku, už nyní se můžete předregistrovat na Androidu i iOS. Není to ten tradiční survival horor, jak ho známe z PC a konzolí. Jihokorejské studio Joycity se ho rozhodlo zpracovat jako kombinaci strategie a hry o přežití.

Tato podivná směs odvypráví nový příběh z doby druhého a třetího dílu. Survival Unit se odehrává v paralelní časové lince, takže není potřeba řešit kontinuitu příběhu. Jinak by to ani nešlo, protože se tady mají objevit oblíbené postavy z celé série. Zatím jsme se dočkali odhalení Leona S. Kennedyho, Claire Redfield, Jill Valentine, Carlose Oliveiry a Marvina Branagha. Chtějí tak dát prostor i méně výrazným tvářím.

Je otázkou, jakým způsobem budeme postavy získávat. Vzhledem k tomu, že půjde o free-to-play záležitost, se ale přímo nabízí gača systém, který je obzvlášť mezi mobilními hrami velmi populární. To znamená, že bude záležet hlavně na náhodě a množství investovaných peněz.

Hratelnost se dělí na dvě části. Předtím, než vyrazíme na mise, je důležitá příprava v našem sídle. Tady můžeme vyrábět výbavu, nakupovat zboží u známého obchodníka a každý kout tohoto panství je nasáklý referencemi na celou sérii.

Do akce vyrážíme v tříčlenném týmu, který si můžeme namixovat, jak je libo. Každá postava má vlastní set schopností. Jejich správné využití při střetu s nepřítelem má být zásadní. Z ukázky jsou ale právě akční pasáže tou nejslabší složkou. Působí to tak, že kontrolu budeme mít jen nad používáním speciálních schopností, zbytek si vaši svěřenci obstarají automaticky.

Zvláštní je, že se v tiskové zprávě píše o velkém zaměření na multiplayer, kde hráči budou moci poměřit síly mezi sebou. Během prezentace o něm přitom nepadlo ani slovo.

Na projektu mimo jiné spolupracuje také umělec Jošitaka Amano. Jeho práci můžete znát třeba ze série Final Fantasy. Pro Survival Unit nadesignoval zbrusu nové monstrum jménem Mortem. Prý má v příběhu sehrát velmi důležitou roli, ale co přesně je zač, už budeme muset zjistit sami.