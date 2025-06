Resonance: A Plague Tale Legacy je prequel oblíbené příběhovky. Na průzkum Minotaurova ostrova vyrazíme příští rok

Francouzské studio Asobo si oznámení přírůstku do série A Plague Tale docela pokazilo, protože trailer uniknul o něco dřív. Nyní už alespoň kromě úvodní ukázky známe bližší informace o tom, co bude Resonance zač. Nejde o klasické pokračování, na časové lince série se podíváme do minulosti na události 15 let před Requiem. V hlavní roli je Sophie, která na Minotaurově ostrově odhaluje tajemství a bojuje s mytickými stvořeními.

Amicia z původních dvou dílů musela nad nepříteli vyzrát, jen s hrubou silou by se daleko nedostala. Oproti ní se Sophia vrhá do boje po hlavě. Tvůrci slibují dynamické a brutální souboje na blízko. Vedle potvor z mýtů nám budou dělat problémy i další dobrodruzi, kteří se snaží získat poklad ostrova pro sebe.

Oproti ostatním budeme mít několik výhod. Sophia jde po stopách své posádky, která jí zanechala spoustu znalostí v deníku společně s mínojskou koulí se schopností ovládat světlo od samotného Daidala. Ta nám pomůže hlavně s řešením hlavolamů. Tvůrci si prozatím nechávají datum vydání pro sebe. Resonance má vyjít někdy v příštím roce na PC, PS5 a XSX.