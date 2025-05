Režisér The Last of Us pracuje na dalším projektu. Intergalactic není jediná hra, která vzniká ve studiu Naughty Dog

Po zrušeném live-service titulu The Last of Us Factions nám studio Naughty Dog loni představilo novou značku Intergalactic: The Heretic Prophet. Proslýchalo se, že tým pracuje i na něčem dalším a nyní už to máme černé na bílém přímo od režiséra Neila Druckmanna, jehož jméno je známé hlavně díky The Last of Us. Vývoj dalšího projektu potvrdil v podcastu Press X to Continue.

Druckmann není na postu režiséra u vývoje Intergalacticu sám. „Pracuju s dalšími dvěma režiséry: Matthew Gallantem a Kurtem Margenauem, taky máme spoluautorku Clair Carré. Když jsem pryč, mají to tady na povel oni.“ Na popis vedení vývoje navázal tím, že je tady ještě jedna hra, u které figuruje hlavně v roli producenta a mentora týmu. Pochvaluje si různorodost svých postů. „Nikdy se nenudím,“ dodává.

Mohlo by se zdát, že onen zatím neoznámený projekt bude menší. Před lety studio mělo problémy právě kvůli tomu, že se snažilo udržet ve vývoji dva tituly současně. Podle insidera, který vystupuje pod přezdívkou Shinobi ani tato novinka má být velká hra, jak jsem u Naughty Dogu zvyklí. Jde ovšem o neoficiální informace, takže bychom za to ruku do ohně zatím nedávali.