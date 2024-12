Režisér Zaklínače 4 rozebírá detaily z traileru. Ciri prošla zkouškou trav, dívku z ukázky bude možné zachránit

Po včerejším odhalení čtvrtého Zaklínače začínají vyplouvat na povrch další zajímavosti. K premiérovému traileru si připravil komentář režisér hry Sebastian Kalemba. I když z něj spoustu věcí zvládnete sami vyčíst na první dobrou, několik pikantních detailů se přece jen najde. Ukázka se odehrává v severské vesnici Stromford, která je úplně izolovaná od okolního světa a už od dávných věků se tady řešily problémy s monstry skrz oběti.

Ciri byla jasnou volbou pro hlavní tvář nové ságy. Společně s ní budeme poznávat, co to znamená být zaklínačem a zjistíme, jestli je naděje, aby do jejího světa přišly lepší časy. To ostatně i sami budeme moci ovlivnit. Stejně jako v předchozích dílech Zaklínače budou ve čtyřce mít rozhodnutí vlit na příběh. Ve hře tak bude existovat cesta, skrz kterou dívka jménem Mioni nemusí zemřít tak, jak jsme viděli na konci traileru.

Jasně se potvrzuje, že Ciri je plnohodnotným zaklínačem, protože elixír, který vypila, by byl pro obyčejného člověka jedem, jak popisuje režisér. A proti čemu že to vlastně bojuje? Tohle monstrum se jmenuje Bauk. Stejnojmenná potvora se objevuje v srbské mytologii a podle popisu celkem sedí její podobě v ukázce. CD Projekt si očividně bere inspiraci z dalších částí evropského folklóru.

Americký web IGN měl možnost Kalembu a další vývojáře dále vyzpovídat, díky čemuž známe další zajímavosti. Ciri je oproti Geraltovi mnohem mladší, což nám jako hráčům dovolí v průběhu hry více utvářet její charakter. Také to dává scénáristům větší prostor pro to, co si s novou protagonistkou mohou dovolit. „Ve skutečnosti se teprve stává zaklínačkou. Utváří si vlastní kodex,“ dodává Kalemba.

Režisér dále potvrdil, že Ciri po událostech ve třetím díle prošla zkouškou trav. Jsme zvědaví, jak to bude ve finále vysvětlené, protože kolem samotného procesu vyvstává řada otázek.

Na Zaklínače 4 bude mít také v určitých směrech vliv Cyberpunk. Zatímco Geralt měl jasně daný bojový styl a jeho vývoj se odvíjel od vybraných talentů, Ciri bude všestrannější. Variabilita buildů a toho, jakým stylem přistupuje k lovu monster, je více v rukách hráče. Ještě jedna věc k Cyberpunku. Nehodlají dopustit, aby nastala podobná situace, jako při vydání jejich sci-fi RPG. Razantně kvůli tomu změnili vývojový proces.

Jak to bude s rozdílnými zakončeními třetího dílu, pak vysvětluje Cian Maher, designér loru. „Jedna z komplikací je, že Ciri může v jedné variantě konce příběhu Zaklínače 3 zemřít. U tohoto konce jsou náznaky, podle kterých ale není mrtvá.“ Nijak tedy nenaruší kánon ani s tímto zakončením. Nijak ale nekomentoval variantu, kdy se Ciri stává císařovnou.