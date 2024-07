Riot měl připravovat bojovku ve stylu Super Smash Bros. Projekt Pool Party se ale premiéry nedočká

Spousta bojovek se snažila napodobit plošinovkový styl, kterým se proslavila hlavně série Super Smash Bros. Z nedávné doby je to například MultiVersus a vlastní přírůstek do této kategorie měl podle reportu Mikhaila Klimentova připravovat i tým ve studiu Riot Games. Projekt, který se pracovně jmenoval Pool Party, ale měl být podle jeho informací koncem května zrušen. Zhruba 70 až 80 vývojářů mělo pracovat na prototypu hry, který využíval jako bojovníky postavy z úspěšné MOBA hry League of Legends.

Pool Party si mělo brát nejvíc inspirace konkrétně ze Super Smash Bros. Melee, které je mezi mnohými fanoušky těchto bojovek považované za to nejlepší. Riot viděl potenciál v podpoře esportové scény, na kterou Nintendo u svých her, mírně řečeno, kašle. Joe Hixson, ředitel pro komunikaci z Riotu, ve vyjádření uvádí, že taková situace není žádnou výjimkou a stav projektů se v týmech mění několikrát do roka.

Zhruba polovina týmu, která na Pool Party pracovala, měla rovnou najít místo v dalších částech studia. Ta druhá si nyní musí najít místo jiné, ale Riot měl každému z nich nabídnout možnost najít pozici skrz interní pracovní nabídky společnosti. Podle zdrojů prý asi 10 zaměstnanců nedostalo žádnou nabídku, a tak byli buď propuštěni, nebo sami odešli.

A proč že tento projekt vůbec byl zrušen? Jedním z důvodů je prý nevalný úspěch nedávno znovu vydané free-to-play hry MultiVersus, kterou Riot považoval za neúspěch a vzal si z toho, že o tento druh bojovek není mezi hráči takový zájem, aby za to stálo se mu nadále věnovat. Původně se mělo navíc jednat o hru hlavně pro hardcore hráče, ale postupně se ustupovalo od původní vize, aby byla Pool Party více přístupná, s čímž nebyli někteří členové týmu spokojení. A není se čemu divit, když se v průběhu vývoje najednou změní základní myšlenka toho, na čem pracovali.

Riot každopádně žánr bojových her jako takový vynechat nehodlá. V průběhu následujících měsíců budou startovat první větší testy jejich 2 vs 2 bojovky 2XKO, která má následně mít ostrou premiéru na PC a konzolích v příštím roce. Zatím se jim povedlo ovládnou žánr MOBA s League of Legends a daří se jim i ve střílčkách díky Valorantu. Jestli to podobně bude i s bojovkami, uvidíme za rok. Pool Party v jejich snažení už každopádně žádnou roli nesehraje.