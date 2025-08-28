Rise of Rana je česká variace na šílené Saints Row. Do zběsilé městské akce se pustíme koncem září

Český tým HGames-ArtWorks se dříve věnoval hlavně tvorbě her pro mobilní telefony. Se svojí novinkou rozšíří působiště na Nintendo Switch a Switch 2. Rise of Rana je otevřená městská akce, která si za příklad bere velikány, jako je GTA a Saints Row. Kvalitou zpracování se samozřejmě největší světové produkci rovnat nemůže, ale zato obsahu nabídne požehnaně. Zahrát si ji budeme moci 26. září, kdy ji v Nintendo eShopu najdete za 449 Kč. Předobjednání vám z ceny ještě 30 % ubere. Nechybí ani české titulky.
Do rukou se nám dostanou dva hrdinové s rozmanitými obleky. Hlavní tváří hry je ale Rana, který si nejvíc oblíbil oblek žabáka. Tvůrci vám dávají naprostou svobodu v tom, co můžete ve městě dělat. K dispozici jsou stovky různých vozidel a přes sto zbraní, i bez nich si poradíte s protivníkem různými chvaty. Pokud by vás nebavilo jen rozpoutávat chaos, můžete se pustit do stovek úkolů.
Studio na hře pracuje 8 let a sbírá zpětnou vazbu ze svých starších titulů, takže množství obsahu a aktivit postupem času pěkně narostlo. A to jsme stále nezmínili všechno. Ve městě narazíte také na minihry všeho druhu, ať už je to prodávání v jídelním stánku nebo naháněčka s policií. Občas se musíte postavit i náročnější výzvě v podobě mimozemského bosse.