RoboCop pro každého předplatitele PlayStation Plus. A Texaský masakr s Digimony k tomu

Před dvěma lety nás herní RoboCop mile překvapil, nyní by mohl překvapit každého hráče, který si předplácí PlayStation Plus. RoboCop: Rogue City je totiž jednou z her, které dostanete v rámci dubnové nabídky her zdarma, která bude k dispozici od úterý 1. dubna.

Vydáte se do ulic Detroitu, kde půjdete po krku zločineckému gangu. V mezičase se ale také můžete věnovat běžné policejní práci. Ještě máte dost času na to, abyste základní hru stihli projít před vydáním samostatného rozšíření Unfinished Business, které vychází ve druhé polovině letošního roku.

Druhým dubnovým titulem je asymetrická mutliplayerovka The Texas Chain Saw Massacre. Parta hráčů se snaží uniknout členům rodiny vrahounů, za kterou hrají další hráči. Cest k útěku je několik, ale jen těžko některou z nich otevřete bez vzájemné spolupráce.

Trojici uzavírá japonské RPG Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory. Keisuke Amazawa je obviněný ze zločinu, který nespáchal, a tak musí v digitálním světě prokázat svoji nevinnost. I když Hacker's Memory vyšlo po základním Cyber Sleuthu, funguje bez problému i samostatně. Digimony a Texaský masakr si zahrajete i na PlayStationu 4, Robocop je pak dostupný pouze ve verzi pro PS5.