Rockstar se rozrostl o další tým. Ze studia Video Games Deluxe se po letech spolupráce stává Rockstar Australia

U Microsoftu nebo Embracer Group jsme z posledních let zvyklí na spoustu akvizicí. Nestává se ale často, že by se rozrostlo tak silné jméno, jako je Rockstar Games. To nyní bude mít svoji pobočku v australském Sydney. Po akvizici se studio doposud známé jako Video Games Deluxe bude jmenovat Rockstar Australia.

V ohledu vzájemné spolupráce s Rockstarem nejsou žádní nováčci. V roce 2017 pomáhali se znovuvydáním hry L.A. Noire a jejího přídavku pro virtuální realitu The VR Case Files. Je to ale docela nedávno, co nás příjemně překvapili vylepšenými verzemi pro každou hru z definitivní edice GTA Trilogy. Na té původně pracovalo studio Grove Street Games, jehož jméno po této aktualizace v titulcích už nenajdete.

„Byla čest spolupracovat s Rockstar Games v průběhu uplynulé dekády. Jsme nadšeni, že můžeme být jeho součástí a pokračovat v naší snaze dělat ty nejlepší hry,“ říká k oznámení akvizice Brendan McNamara, zakladatel Video Games Deluxe. On sám má s Rockstarem zkušenosti i z dřívějška skrz původní vývojáře L.A. Noire z Teamu Bondi. V té době okolo něj probíhala kauza o tragickém vedení týmu.

O Rockstaru jako takovém určitě letos neslyšíme naposled. Stále se počítá s tím, že na podzim vyjde Grand Theft Auto VI, čemuž se chtějí vyhnout všichni ostatní velcí vydavatelé. Fanoušci prozatím stále čekají na jakýkoliv střípek informací poté, co jsme před dvěma lety dostali první a zatím jediný trailer.