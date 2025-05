Rockstar trailer na GTA 6 doplnil hromadou obrázků a novými informacemi o postavách i městě

Druhý trailer na GTA 6 nám ukazuje, jaký je život ve Vice City po více než 20 letech od doby, co jsme ho navštívili. Tentokrát to ovšem nebude jen o tomhle prosluněném městě. Jason a Lucia se zapletou do konspirace, která se rozprostírá po celém státu Leonida. Kvůli nepříjemným okolnostem se mohou spolehnout jen jeden na druhého, jestli chtějí vyváznout se zdravou kůží.

Jason Duval je chlapík, který baží po jednoduchém životě, ovšem osud mu hází pod nohy jeden klacek za druhým. Vyrůstal mezi samými křiváky, chvíli strávil v armádě a skončil u překupníků drog. Teď ale nejspíš přišel čas na další kapitolu. Setkání s Lucií je pro něj nejlepší i nejhorší věc v životě zároveň.

Lucia Caminos se nebojí pustit do pořádné bitky. Rváčku z ní udělal její otec. Kvůli tomu, že se rvala za svoji rodinu, se dostala do místní věznice. Poté, co se se štěstím dostane na svobodu, chce ze všeho nejvíc dosáhnout na dobrou životní úroveň, o které snila její máma v dobách, kdy žila v Liberty City. Právě Jason by jí mohl pomoct, aby se zase postavila na nohy.

V traileru jsme viděli také Jasonova kámoše Cala Hamptona, který si klade otázku, jestli to všechno, co se píše na internetu, není náhodou pravda. Je to podivín, který má rád svůj klid. Oproti němu je Bobbie Ike městská legenda. Začínal jako kluk z ulice a vypracoval se v majitele celého impéria. Noční kluby, nemovitosti, nahrávací studio... není nic, co by mu v repertoáru chybělo. Na první dojem je to veselý chlapík, ale jen do chvíle, než přijde na řadu byznys.

Boobie si nejvíc cení nadějného muzikanta Dre'Quana Priesta, který je součástí jeho labelu Only Raw Records. S prodejem drog má stejně jako Jason zkušenosti z první ruky, ovšem dostat se do hudebního průmyslu byl vždycky jeho cíl. Bizarních postaviček uvidíme mnohem víc. Dvojice Real Dimez, kterou tvoří slečny Bae-Luxe a Roxy, nechybí u žádného virálu. Mají pod palcem sociální sítě, jejich duo má silné jméno v hudbě. Právě s nimi bude Dre'Quan jedna ruka.

Důležitý bude jistě taktéž Brian Heder, dlouholetý překupník drog. V podsvětí Vice City se pohybuje dlouho, takže má na svoji práci dost lidí. Ani pokročilý věk mu ale neubírá na vlivu. Právě pro něj pracuje Jason. Není to ale všechno jen o drogách, Raul Bautista je starý dobrý bankovní lupič. Vždycky má oči na stopách a vyhlíží, jestli nenarazí na někoho šikovného, kdo by byl ochotný riskovat stejně jako on sám.

Nejen prosluněné Vice City

Vedle postav Rockstar představil i některé oblasti herního světa. Jeho dominantou bude staré známé Vice City. I když se od 80. let hodně změnilo, stále je stejně prosluněné, jak si ho pamatujeme. Popisují ho jako „lesk, shon a chamtivost Ameriky zachycené v jednom městě“. Jasonovým domovem každopádně bude Leonida Keys, tropické souostroví, kde prozkoumáme i hlubiny průzračných vod.

Namočíme se i v Grassrivers. Ale pozor, tady se plavání raději vyhněte, nebo si na vás smlsne aligátor. Nedaleko vody je také Port Gellhorn. Ani náhodou nečekejte, že tady narazíte na městskou smetánku. Právě naopak. V některých jeho částech to vypadá, jako by se zastavil čas. Vedle opuštěných areálů zábavního parku jsou levné motely, v obchodech najdete maximálně tak prášky na bolest hlavy či laciné energy drinky.

Ambrosie je kolébkou amerického průmyslu a tradičních hodnot ze staré školy. Právě tady často narazíte na běžně pracující obyvatele města a okolí. Můžete mít ale i smůlu a do cesty se vám postaví zdejší motorkářský gang. A na závěr vyrazíme do přírody. Národní park u hory Kalaga skrývá pravou divočinu. Sem zamíříme kvůli lovu, rybaření a offroadovým tratím. Z husté vegetace si ale udělali domov paranoidní radikálové, na které tady vláda nemůže. Ti nakonec mohou být nebezpečnější, než kdejaká divoká zvěř.