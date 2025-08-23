Rodí se konkurence pro české kamiony. V Road Kings budeme doručovat zásilky na jihu USA

Simulátory všeho druhu vznikají jako na běžícím páse. Na poli těch kamioňáckých už dlouhé roky vládne české studio SCS Software. Do zelí jim v příštím roce poleze vydavatelství Focus Entertainment, které ve spolupráci se studiem Saber Interactive představilo hru Road Kings. Chystá se na PC i konzole PS5 a XSX a bude mít české titulky.
Vývojáři Road Kings označují jako „simulaci nové generace“. Začínáme jako naprostý nováček, který si musí vysloužit respekt u ostatních řidičů, společností a dispečerů. Postupně se můžete vypracovat na silniční legendu. Naším hřištěm bude jih USA. Tvůrci se konkrétně inspirují hlavně oblastmi na hranicích států Florida a Georgia. Pod palcem máme zakázky, plánování cesty a je potřeba dodržovat i klientovy podmínky. Do toho se zamotá i souboj s konkurencí a navazování partnerství.
Nebude to jen bezmyšlenkovitá jízda z jednoho místa na druhé. Vše je provázané příběhem o velkém korporátu, který svůj vliv rozšiřuje po čím dál větší části jihu. Nebrání se ničemu, co pro něj znamená vyšší zisky, ale neodvratně se tím blíží ke katastrofě. Naštěstí jsme tady my, abychom doručovali potřebné zásoby, díky kterým místní komunity těžké časy přečkají.
„Road Kings je projekt, který kombinuje technologickou expertízu Saber Interactive s vášní Focus Entertainment pro uvěřitelné simulátory. Společně chceme vytvořit zážitek s hlubší hratelností a více dynamickými dobrodružstvími,“ říká John Bert z Focus Entertainment Publishing.
Na silnice vyrazíme v licencovaných kamionech od firem Mack Trucks a International Trucks, které bude možné dále upracovat. Součástí hry bude i multiplayer s podporu crossplaye, i když ne takový, jak byste čekali. Jde totiž o asynchronní mutliplayer. Ostatní hráče tedy při hraní přímo neuvidíte, budete spolu místo toho soupeřit hlavně v rámci globálních žebříčků.