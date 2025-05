Rodina studií PlayStationu se rozrůstá o nový přírůstek. Tým LFG to opět zkusí s týmovou akcí

V posledních letech šlo hlavně o akvizice, nyní se v útrobách PlayStationu zrodil nový tým, jehož základy položilo studio Bungie. TeamLFG má sídlo ve washingtonském Bellevue a skládá se ze zkušených vývojářů, kteří se v minulosti podíleli například na Destiny, Halo, League of Legends, Fornite, Roblox nebo Rec Room. Zároveň osazenstvo doplňují i nováčci s kreativními schopnostmi.

LFG v názvu studia neznamená to, co si většina hráčů představí jako první. Jde o zkratku "Looking For Group", což jasně odkazuje na hry, které chce tým tvořit. PlayStation se i po několika neúspěších stále nepoučil a místo příběhovek budou v teamLFG vznikat další online live-service hry.

Jejich první hrou bude týmová akce, která si bere inspiraci z bojovek, plošinovek, MOBA her a simulátorů života. Také v oznámení padl název "frog-like games", tedy žabí hry? Těžko říct, to si pod tím představit. Máme každopádně navštívit odlehčený svět plný humoru, kde se kombinuje sci-fi s mytologií. Více nám o svém projektu prozradí v budoucnu.