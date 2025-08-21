ROG Xbox Ally dorazí do obchodů v říjnu. Bude dostupný i v Česku, ale cenu pořád neznáme

Úniky zase jednou měly pravdu. PC handheldy ROG Xbox Ally a Ally X budou v prodeji od 16. října letošního roku. Oproti původnímu oznámení se navíc rovnou dostanou i na český trh. Microsoft i Asus ale stále drží v tajnosti jednu z nejdůležitějších věcí. U obou variant neznáme cenu.
Oproti starším PC handheldům se Xbox Ally liší hlavně tím, že na něm běží upravená verze Windows 11 s osekanými funkcemi, díky čemuž budeme moci větší porci výkonu věnovat hraní. S podporou her se neomezuje. I když Microsoft v tiskových zprávách vypichuje vlastní obchod Xboxu a Battle.net, nebude chybět i podpora dalších, jako je Steam, Epic Games Store nebo GOG Galaxy. Hrát můžete nativně, skrz cloud nebo handheld využít jako vzdálenou obrazovku pro Xbox.
Jednoduchý start
S datem vydání oznámil Xbox i program Handheld Compatibility. V podstatě jde o obdobu ověření her na Steam Decku. Na stránce hry uvidíte, jestli je titul optimalizovaný nebo alespoň kompatibilní s hraním na handheldu. První případ znamená, že vývojář připravil hru v ideálním nastavení pro Xbox Ally. V druhém případě pak musí hráč počítat s nutností vlastnoruční úpravy nastavení.
Vedle toho u her najdete také odznak Windows Performance Fit. Podle něj hned bude jasné, jak dobře hra na handheldu poběží. Xbox hodlá výčet podporovaných her do budoucna rozšiřovat. Už při vydání prý bude skrz tento program ověřených několik tisíc her.
Umělá inteligence sbalená na cesty
AI se čím dál víc propisuje i do herního průmyslu a odvětví handheldů není výjimkou. V tomhle případě to platí hlavně pro výkonnější Xbox Ally X, který v sobě má místo procesoru AMD Ryzen Z2 A modernější AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Využívá NPU pro upscaling rozlišení a sbírání zásadních momentů z hraní, které pak jednoduše můžete sdílet s přáteli nebo na sociální sítě.
Tyto dvě vychytávky budou dostupné už při vydání, Xbox už ale přislíbil celkem velké věci pro budoucí updaty. Nejzásadnějším bude Advanced Shader Delivery. Zdlouhavá kompilace shaderů se týká spousty moderních her, problémy s ní má hlavně Unreal Engine 5. Microsoft s využitím této technologie slibuje až 10násobné zrychlení kompilace. Hry ji ale musí podporovat, bez zásahu vývojářů ji nebude možné využít.
Další přísliby se týkají rozšíření kompatibility s příslušenstvím, jako jsou ovladače třetích stran. Xbox chce zapracovat také na tom, aby byl Ally schopný bez problému fungovat v doku. V budoucnu se při připojení externího monitoru lépe přizpůsobí práci ve stylu desktopu s optimalizovaným ovládáním.