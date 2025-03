Ronaldo se chystá do ringu. Fotbalová hvězda je součástí soupisky bojovníků ve hře Fatal Fury

Není nic neobvyklého, že v Mortal Kombatu trhá páteře Terminátor nebo když v Tekkenu jako protivníka potkáme Negana z Walking Dead. To, co si přichystalo studio SNK pro svoji nadcházející bojovku Fatal Fury: City of the Wolves, ale nemá obdoby. Součástí soupisky hratelných postav se totiž stává fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo a vypadá to, že je rovnou součástí základní sestavy, která bude k dispozici ve hře od vydání 24. dubna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.

Spolupráce mezi Ronaldem a SNK byla oznámena už loni, ale nebylo jasné, jestli nejde jen o tematické kosmetické doplňky či další maličkosti. Málokdo očekával, že se tato hvězda stane plnohodnotným bojovníkem. Pokud vám nestačí ukázka v traileru níže, jeho bojový styl můžete obšírně vidět v samostatném traileru. Zároveň SNK vydalo Ronaldův move list.

Neodmyslitelnou součástí jeho bojového kitu je samozřejmě fotbalový míč a přímo v boji vystřihne i svoji ikonickou pózu. Ve hře ale neuslyšíme přímo Ronaldův hlas. Jeho herní podobu dabuje herec Juan Felipe Sierra.

Pokud byste si chtěli nové Fatal Fury osahat už nyní, tak na všech platformách zrovna dnes odstartoval druhý beta test (PC, PlayStation, Xbox). Zdarma si můžete zahrát do 31. března. V této podobě ale zatím s soupisce bojovníků Ronalda nenajdete, ten se ve hře objeví až s ostrým vydáním.