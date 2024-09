Rozšíření pro 1428: Shadow over Silesia nás zavede na Pernštejn. Vydání můžeme očekávat v listopadu

Už v úvodních měsících letošního roku vývojář Petr Kubíček představil turnajové rozšíření pro svoji hru 1428: Shadows over Silesia, která nám ukázala období husitských válek s trochou nadpřirozena. Slíbil, že Turnaj na Medvědí skále vyjde ještě letos, a svoje slovo hodlá dodržet. Společně s novým trailerem jsme dostali také datum premiéry, které připadá na 11. listopadu.

Turnaj se odehrává na hradě Pernštejně, kam se v roce 1409 sjeli rytíři k poctě panny Magdalény, dcery místního pána. My se ho zúčastníme v roli Hynka, jednoho z protagonistů základní hry. Kromě turnajových klání má ale i jiné poslání. Plánuje se totiž jakési spiknutí a my budeme muset přijít na to, kdo za ním stojí a jak překazit jeho plány. Celé dodatečné dobrodružství by mělo zabrat zhruba 5 hodin.

Zároveň spolu s tím plánuje autor vydat velký update, který dostanou všichni majitelé původní hry zdarma. „Mělo by jít o takový malý Director's cut. Rád bych celou hru naposledy vybalancoval, prostříhal některé zdlouhavé pasáže, ale hlavně vylepšil slabá místa tak, aby se hráčský zážitek posunul co nejvíc k mým představám.“