Rozšíření pro Flight Simulator přenese virtuální piloty do Jurského světa. Dinosauří souostroví bude u pobřeží Kostariky

Dějově se ocitnete v období těsně před událostmi filmu Jurský svět z roku 2015. Park je sice v plném provozu, ale jak už to v tomto filmovém světě bývá, ne vše je tak docela pod kontrolou. Pro studio Orbx, které se dosud soustředilo na co nejvěrnější kopírování reality, je to zajímavý posun směrem k vyprávění příběhů a licencovaným zážitkům, jimiž propojují pečlivě simulovanou realitu se zábavným světem hollywoodských velkofilmů. | Zdroj: Orbx Studios