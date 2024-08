Rusko chce zakázat Last Train Home. Hra o československých legionářích prý popírá fakta a ohrožuje děti

Není žádným tajemstvím, že v Rusku loňské vydání české taktické strategie Last Train Home způsobilo nemalý rozruch. Už tehdy se na Steamu objevovala spousta uživatelských recenzí od ruských uživatelů s nařčeními, že tvůrci "ignorují fakta". Od podobných výkřiků do tmy se to nyní posouvá ještě dál. Ruské státní zastupitelstvo požádalo o zakázání hry u soudu v Petrohradu.

Jedním z důvodů je i tentokrát to, že má herní příběh o československých legionářích „popírat historická fakta a glorifikuje představitele legií“. Také prý podněcuje nenávist k ruské vládě a vojákům Rudé armády. K tomu ještě přihazují námitku s tím, že Last Train Home „poškozuje duševní a sociální zdraví dětí“.

Doupě komentuje

Všechno to jsou velmi plytká obvinění, která nedávají moc smysl. Lze polemizovat o historické přesnosti, ale tvůrci jasně uvádějí, že se inspirují historickými událostmi s tím, že některé věci si upravují dle svého. A rozhodně to nejsou úpravy tak razantní, aby se to dalo nazvat jako překrucování historie.

Jaký způsob zakázání hry si představují, není jasné. Takové omezení může přijít buď ze strany Valve, nebo samotných vývojářů. Pokud by se mělo zakazovat ze strany Ruska, nedivili bychom se, kdyby to nakonec schytal celý Steam. Jak to s Last Train Home dopadne, uvidíme v budoucnu. My vám tuhle povedenou českou strategii každopádně můžeme vřele doporučit a stále máte ještě den na to, abyste si ji pořídili za polovic v rámci výprodeje na Steamu.

Zdroj: ČTK, RBC