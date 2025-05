Rybářský horor od brněnských studentů zabodoval ve světě. Teď se připravuje na vydání dema a plné verze na Steamu

Pětice studentů maturitního ročníku ateliéru Game art na Střední škole umění a designu v Brně během 14 dní vytvořila hru Mourning Tide, která oslavila nevídaný úspěch. Prostor dostala v televizi, na YouTube překonala hranici 30 milionů zhlédnutí. Původní verzi si můžete skrz itch.io osahat zdarma. Tím ale práce na projektu neskončily, právě naopak. Vzniká rozsáhlejší verze, se kterou se tým Liquid Squid pokusí zabodovat na Steamu.

Ještě předtím, než vyjde plná verze, která vzniká také jako součást maturitní práce studentů, si budeme moci už brzy vyzkoušet bezplatné demo. Jeho vydání se chystá na 16. června. Oproti původní verzi hodlají tvůrci zapracovat na příběhu, přidat nová prostředí a vylepšit samotné rybaření, které bylo pro některé hráče příliš složité.

Mourning Tide vypráví příběh o rybáři, který se snaží vyrovnat se svojí minulostí. Jakých hrůzných činů se dopustil? To budeme odhalovat s každým dalším úlovkem. Ve zdejších vodách proplouvá něco mnohem podivnějšího, než jsem obyčejné ryby a chobotnice. Nepomáhá tomu ani fakt, že se vydává do vod, které jsou z dobrého důvodu zapovězené.

Ella Lišková, která má v týmu na starosti 3D modelování, říká, že se tým rozhodl pokračovat ve vývoji jednoduše proto, že Mourning Tide předčilo všechna očekávání. Pokud chcete nadějný český projekt podpořit, můžete si na Steamu hru přidat do seznamu přání. „Steam je obrovská platforma, a proto si vážíme každého, kdo si naši hru přidá do wishlistu. Pomáhá nám to dostat se do hledáčku algoritmu a zvýšit šanci, že nás platforma začne doporučovat,“ podotýká Marie Kuklíková, která zaštiťuje marketing.

