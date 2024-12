Santa přichází do Mashinek. Potřebuje vaši pomoc s šířením vánoční nálady

Projekt českého vývojáře Jana Zeleného se stále rozrůstá a jako každý rok si i letos přichystal vánoční update. Na nádraží vás bude čekat Santa Claus. Už od pohledu je jasné, že to není jen tak obyčejný cestující. Se svým vlakem mu musíte pomoci rozšířit vánoční náladu do co největšího množství měst.

Pokud vše půjde hladce a Santa dorazí do své cílové stanice, získáte unikátní lokomotivu. Nový update ale není jen o vánocích. Přibyla s ním i řada úprav a oprav, které Mashinky dále ladí a dělají hraní příjemnější. V seznamech si třeba můžete údaje seřadit vzestupně i sestupně. Bylo vyřešeno i několik situací, při kterých vám mohla spadnout hra.

Zdroj: Steam