Saros se odehrává na planetě ohrožené zatměním slunce. Staví na základech, které položil Returnal

Překvapením na závěr středeční State of Play byla novinka od týmu Housemarque, která opět přinese intenzivní akci z pohledu třetí osoby. I když by to tak mohlo působit, Saros není pokračováním Returnalu, u kterého koncept bullet hell, rogue-lite a TPS akce spojili poprvé. Jde o zcela novou značku s odlišným příběhem, během kterého se podíváme na planetu Carcosu. Vydání máme očekávat v roce 2026 a zatím je oznámena pouze verze pro PlayStation 5.

Hlavním hrdinou je Arjun Devraj, člen jednotek Soltari Enforcers, který kohosi hledá. Život mu ale znepříjemňuje zatmění slunce, po kterém se planeta stává nebezpečná pro každého bez rozdílu. Jeho tváří a hlasem se stal herec Rahul Kohli. Znát ho můžete z filmu Půlnoční mše nebo ze seriálu Pád domu Usherů. Autoři budou časem odhalovat další postavy, které sehrají roli v příběhu plném emocí a silných charakterů.

Největším rozdílem v hratelnosti oproti Returnalu je to, že každý smrt bude mít větší hodnotu. Svět se mění s každým pokusem, ale hned ze startu budete mít možnosti si vybrat a permanentně vylepšovat svoji výbavu, která se bude dále rozvíjet s každou následující smrtí.

Další podrobnosti si vývojáři zatím nechávají pro sebe. Stylem a vizuálním zpracováním vypadá Saros už z prvního traileru dost lákavě. Hlavně nás zajímá, co je zač ono osmiruké monstrum, které se postavilo Arjunově brokovnici. Tak snad na odhalení detailů nebudeme muset čekat příliš dlouho.

Zdroj: PS.Blog