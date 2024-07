Satisfactory vyjde v září v ostré verzi po pěti letech předběžného přístupu. Přidá splachovací záchod

Dalo by se říct, že Satisfactory je takové 3D Factorio. Naším hřištěm se stane mimozemská planeta, kde pomalu ale jistě můžete poskládat automatizované továrny všeho druhu. Vývojáři z Coffee Stain Studios pracovali na jejím dokončení od roku 2019, kdy vyšla první verze v předběžném přístupu na Steamu. Časem se Satisfactory pěkně rozrostla a nyní má velmi blízko k ostrému vydání ve verze 1.0. Její vydání můžete očekávat 10. září letošního roku.

Úspěch je to už nyní. Satisfactory má na kontě přes 5,5 milionu prodaných kopií. Verze 1.0 samozřejmě nebude jen o přepsání názvu buildu, hráče čekají další novinky včetně splachovacího záchodu. Celkově se máme dočkat vylepšeného instalatérství. Není to ale jen o stavění dalších a dalších vrstev vaší továrny. Vedle toho se můžete pustit do objevování mimozemských krajů a čeká vás i příběh, který si můžete projít až ve čtyřčlenné partě.

Od prvotního vydání přidali vývojáři 8 velkých updatů a desítky dalších menších rozšíření. Je pravděpodobné, že ani s verzí 1.0 od Satisfactory ještě nedají ruce pryč. Zatím ale nevíme, kam dále povedou jejich kroky. Jednou z možností je konzolová verze. Nyní je každopádně jejich hra dostupná pouze na PC.