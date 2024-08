Se srpnovými hrami z PlayStation Plus navštívíme předalekou galaxii, strašidelný nákupák a zpustošený svět

V úterý se obmění nabídka her zdarma, kterou si mohou aktivovat všichni předplatitelé PlayStation Plus bez ohledu na to, jakou variantu mají aktivní. I v srpnu vaši knihovnu rozšíří trojice her, v jejímž čele jsou tentokrát Hvězdné války v kostkované podobě. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je nejnovějším přírůstkem do této série a zároveň tou největší LEGO hrou. Spojuje totiž dohromady všechny filmové epizody. Díky tomu navštívíte spoustu různých planet a zahrajete si za několik stovek postaviček.

Máme tady něco i pro fanoušky hororů. Five Nights at Freddy's: Security Breach je dalším pokračováním série, kterou mají v oblibě hlavně mladší hráči. Hratelnost se v tomto případě posouvá směrem ke klasickým herním hororům. V roli chlapce Gregoryho budeme muset přečkat noc ve velké obchoďáku Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Během dne sice vypadá jako ideální místo pro relax a zábavu, ale v noci se probouzejí k životu animatroničtí strážci, kteří vám půjdou po krku.

Do třetice dostaneme povedenou metroidvanii Ender Lilies: Quietus of the Knights. Budeme odhalovat tajemství zničeného království, jehož obyvatele proměnil záhadný déšť na nemyslící monstra. V místním chrámu se k životu probouzí mladá dívka, která spojí síly s prokletým rytířem, aby mohla přemoci nebezpečné nepřátele a dopátrat se pravdy.

Zdroj: PS.Blog