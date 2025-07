Sea of Thieves začátkem příštího roku umožní zakládat vlastní servery. Bude k tomu ale potřeba předplatné

Nedávné zemětřesení v Microsoftu se nemálo dotklo i britského studia Rare. Jejich hra Everwild byla zrušena, ale úspěšné pirátské dobrodružství Sea of Thieves pokračuje dál. Už na letní prezentaci Xboxu jsme se dočkali představení nové sezóny jménem Smuggler's League, která přidá neokoukanou pirátskou posádku, nový druh kořisti a v rámci hlavní události se pustíme do velké loupeže. Tvůrci své plány více rozebrali v komunitní prezentaci, z nich jsou nejzajímavější novinkou custom servery.

Vlastní servery si komunita bude moci zakládat začátkem příštího roku, ale nebude to jen tak. Tato možnost je navázaná na nové předplatné, o kterém toho zatím moc nevíme. Vývojáři pouze uvádějí, že kromě toho hráči dostanou řadu dalších benefitů do hry. Na svých serverech si každopádně každý může upravit pravidla, jak bude pirátění v Sea of Thieves fungovat. Získáte také přístup k filmové kameře, skrz kterou se vytvářejí oficiální trailery.

Vše, co během této prezentace zaznělo, se týká zhruba následujících šesti měsíců. Tvůrci jsou si vědomi toho, že se soustředili hlavně na sandboxovou část hry a opomíjeli další součásti včetně samotného stavu hry. Hodlají řešit problémy s PC verzí včetně cheatování a chtějí u přidávání nového obsahu více komunikovat s fanoušky. Proto jejich Insider program už nebude pod NDA a komunita bude moci novinky zevrubně probírat, díky čemuž studio dostane potřebnou zpětnou vazbu.

Jedním z cílů pro nadcházející sezóny je nastolení lepšího balancu novinek pro sandbox a příběh. Toho chtějí dosáhnout skrz novou strukturu přidávání obsahu. Každá sezóna bude rozdělená na tři části, každá pro jeden měsíc. Ta první se věnuje sandboxu a rozvoji herního světa. Druhá přinese hlavní událost sezóny. A na závěr se pozornost upře k některému z již existujících prvků, které budou tvůrci dále rozvíjet.