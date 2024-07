Secret of the Deep přišlo o investora. Česká fantasy akční adventura si dává pauzu od dalšího vývoje

Letos na jaře nám studio Esanti Games představilo svoji prvotinu jménem Secret of The Deep. Vývoj této akční adventury, kde nás měla zpět k životu povolat samotná Smrt, se ale značně komplikuje. Dle oznámení týmu koncem dubna od projektu odešel hlavní investor. „Po oznámení a představení hry na Comic Conu v Praze nás náhle opustil klíčový investor. I přes veškerou snahu našeho týmu se nám nepodařilo najít náhradní financování a udržet projekt v chodu.“ Následkem těchto událostí je další vývoj hry pozastavený.

Úplný konec to pro ni ale neznamená. Secret of The Deep je připravené na další vývoj, ale tvůrci nejdřív musí sehnat potřebné finance. Zatím tedy nelze odhadnout, kdy a v jaké podobě o něm uslyšíme příště. „Naší hlavní prioritou je uhradit existující závazky a pokračovat v práci na hře, která se stala pro mnohé z nás srdcovou záležitostí.“ Už každopádně můžeme počítat s tím, že původní plán s vydáním předběžného přístupu ještě letos nejspíš neplatí.